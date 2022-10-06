Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков

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Эмель Эспириту, молодой талантливый художник с Филиппин, поражает публику и критиков своими гиперреалистичными портретами, которые почти неотличимы от фотографий.
В детстве Эмель Эспириту любил рисовать, поэтому отец научил его основам живописи. По мере взросления его интерес к рисованию только возрастал, но отец не хотел, чтобы он занимался художественной карьерой, и подталкивал его к более практичной профессии. Эмель изучал рыбное хозяйство в колледже, но так и не смог избавиться от своей страсти. Он никогда не переставал рисовать. Вместо этого он оттачивал свои навыки, просматривая учебные пособия на YouTube и подрабатывая случайными заработками, чтобы позволить себе принадлежности для рисования. К счастью, все это окупилось, так как молодой художник теперь известен своими ультрареалистичными портретами.
Родом из города Муньос, Эмель Эспириту сделал себе имя, делая сложные портреты пожилых мужчин и женщин и выполняя свою работу так же хорошо, как дорогая камера. Морщины, кожные складки, родинки и пигментные пятна — все это сложно изобразить на картине, но молодой филиппинец любит вызовы и делает это блестяще.
На данный момент Эмель нарисовал около 30 гиперреалистичных портретов, большинство героев которых — пожилые люди. Он может потратить до месяца на одну работу, в зависимости от ее сложности, и он всегда размещает свои картины на своих страницах в социальных сетях.
Молодой художник так и не закончил колледж, потому что не мог сосредоточиться на чем-то, чем не был увлечен, но ему удалось прокормить себя, занимаясь любимым делом. Хотя у Эмеля Эспириту еще не было собственной художественной выставки, он продавал свои работы онлайн любителям изобразительного искусства, в том числе таким знаменитостям, как филиппинский журналист и ведущий ток-шоу Джулиус Бабао.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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