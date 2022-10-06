Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков

В детстве Эмель Эспириту любил рисовать, поэтому отец научил его основам живописи. По мере взросления его интерес к рисованию только возрастал, но отец не хотел, чтобы он занимался художественной карьерой, и подталкивал его к более практичной профессии. Эмель изучал рыбное хозяйство в колледже, но так и не смог избавиться от своей страсти. Он никогда не переставал рисовать. Вместо этого он оттачивал свои навыки, просматривая учебные пособия на YouTube и подрабатывая случайными заработками, чтобы позволить себе принадлежности для рисования. К счастью, все это окупилось, так как молодой художник теперь известен своими ультрареалистичными портретами.