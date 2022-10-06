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Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков

Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков

Автор:
06 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Эмель Эспириту   гиперреализм   живопись   искусство   портреты   творчество   удивительно   филиппины   
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Эмель Эспириту, молодой талантливый художник с Филиппин, поражает публику и критиков своими гиперреалистичными портретами, которые почти неотличимы от фотографий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмель Эспириту   гиперреализм   живопись   искусство   портреты   творчество   удивительно   филиппины   
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2  комментария
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glazz_19 9 минут назад
Фигня все это, вот настоящее искусство!

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