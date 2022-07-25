Красочные работы британского художника Ибрагима Куреши

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Фантастические, яркие и сюрреалистичные — работы Ибрагима Куреши цепляют безграничной фантазией своего создателя и завлекают игривыми красками. По словам самого художника, каждая картина представляет собой рубеж, который он преодолел на своем творческом пути — будь то стиль, техника или мышление.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Безграничной фантазии и игривых красок не увидела.