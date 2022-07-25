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Красочные работы британского художника Ибрагима Куреши

Красочные работы британского художника Ибрагима Куреши

Автор:
25 июля 2022 22:02
Сообщество : Искусство
Метки: digital art   искусство   картины   рисунки   творчество   художник   
375
23

Фантастические, яркие и сюрреалистичные — работы Ибрагима Куреши цепляют безграничной фантазией своего создателя и завлекают игривыми красками. По словам самого художника, каждая картина представляет собой рубеж, который он преодолел на своем творческом пути — будь то стиль, техника или мышление.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   искусство   картины   рисунки   творчество   художник   
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4  комментария
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199
Вовин 10 часов назад
попса недоделанная
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267
adssaf afasffdsga 2 часа назад
На DeviantArt и намного более интересные работы есть. Здесь реально наброски какие-то. Многие работы вообще концерты.
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adssaf afasffdsga 2 часа назад
Концепты*
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4k
Нечаинка 9 часов назад
Больше на наброски недописанные похоже.
Безграничной фантазии и игривых красок не увидела.
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