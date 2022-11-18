"Коллективный разум по имени Толик": интернет-пользователи делятся фото растений с забавными комментариями

В паблике "Уродливые комнатные растения" подписчики выкладывают фото зеленых домашних питомцев, жизнь которой не всегда можно назвать удачной. Кто-то был варварски забыт на солнцепеке, кого-то не пожалел мороз, а для других просто не нашлось добрых и чутких рук. Комментарии к фото этих страдальцев также достойны отдельных оваций.
Не все рождаются цветоводами. Некоторые способны загубить домашнее растение за неделю. Таким - прямая дорога в паблик "Уродливые комнатные растения". Там делятся фотографиями загубленных или случайно встреченных зеленых
мертвецов страдальцев. Впрочем, некоторые из растюх вполне себе живы - только выглядят необычно. На таких не только интересно посмотреть, но и почитать их характеристики-подписи к фото.
Источник:
АНТИФИШКИ
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