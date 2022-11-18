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"Коллективный разум по имени Толик": интернет-пользователи делятся фото растений с забавными комментариями

"Коллективный разум по имени Толик": интернет-пользователи делятся фото растений с забавными комментариями

Автор:
18 ноября 2022 12:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вк   домашние цветы   комментарии   комнатные растения   уродцы   флора   черный юмор   
830
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В паблике "Уродливые комнатные растения" подписчики выкладывают фото зеленых домашних питомцев, жизнь которой не всегда можно назвать удачной. Кто-то был варварски забыт на солнцепеке, кого-то не пожалел мороз, а для других просто не нашлось добрых и чутких рук. Комментарии к фото этих страдальцев также достойны отдельных оваций.

Не все рождаются цветоводами. Некоторые способны загубить домашнее растение за неделю. Таким - прямая дорога в паблик "Уродливые комнатные растения". Там делятся фотографиями загубленных или случайно встреченных зеленых мертвецов страдальцев. Впрочем, некоторые из растюх вполне себе живы - только выглядят необычно. На таких не только интересно посмотреть, но и почитать их характеристики-подписи к фото.

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Источник:

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Метки: вк   домашние цветы   комментарии   комнатные растения   уродцы   флора   черный юмор   
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1  комментарий
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Иваныч 18 минут назад
А супное дерево дядюшки Ау?...
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