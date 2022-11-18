"Коллективный разум по имени Толик": интернет-пользователи делятся фото растений с забавными комментариями

В паблике "Уродливые комнатные растения" подписчики выкладывают фото зеленых домашних питомцев, жизнь которой не всегда можно назвать удачной. Кто-то был варварски забыт на солнцепеке, кого-то не пожалел мороз, а для других просто не нашлось добрых и чутких рук. Комментарии к фото этих страдальцев также достойны отдельных оваций.