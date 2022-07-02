Прекрасные комнатные растения, которые украшают жилое пространство

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Комнатные растения — это теплое и гостеприимное дополнение к любому дому. Растения важны для оживления внутреннего пространства. В этой подборке цветы, доказывающие, что мир флоры — захватывающее место!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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