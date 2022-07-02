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Прекрасные комнатные растения, которые украшают жилое пространство

Прекрасные комнатные растения, которые украшают жилое пространство

Автор:
02 июля 2022 11:03
Метки: домашние цветы   комнатные растения   природа   растения   цветы   
151
16
Комнатные растения — это теплое и гостеприимное дополнение к любому дому. Растения важны для оживления внутреннего пространства. В этой подборке цветы, доказывающие, что мир флоры — захватывающее место!
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Источник:

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1  комментарий
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977
Шурман 42 минуты назад
У меня за год 2 авокадо вымахало , лимон 5 лет стоял даже цветов не давал , решил или новый купить или этим заняться , купил землю для цитрусовых и всякие присадки , пересадил с полной заменой грунта и вот тебе чудеса через 4 недели зацвел уже 12 лимончиков .
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