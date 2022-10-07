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Чёрный и беспринципный юмор: самая жёстко-весёлая подборка на Фишках

Чёрный и беспринципный юмор: самая жёстко-весёлая подборка на Фишках

Автор:
07 октября 2022 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   жиза   кладбище   мем   смех   
2816
17
Вы все правильно поняли, чёрный юмор вернулся. Если ваша психика не готова к такому, то лучше пропустить данный пост, не заходив в него. Для остальных - милости просим!
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Источник:

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   жиза   кладбище   мем   смех   
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9  комментариев
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7k
KonstantinLeirov 45 минут назад
Я понимаю, что черный юмор как ноги, либо есть, либо нет, но что-то ничего не зацепило, шляпа какая-то
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4k
Нескучный сад 19 минут назад
В 12 посте про ядерную войну указана дата 12 октября 2022. Автор что-то знает???
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42k
Sxoxa Полчаса назад
Ну а мне понравилось :)
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20k
Davy Jones 41 минуту назад
11 пост, офигеть как смешно когда идут боевые действия, где тут юмор ТС?
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20k
Davy Jones 43 минуты назад
2й пост неверный, слезы у бармалея потому что у него запущенный триппер
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