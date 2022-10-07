Чёрный и беспринципный юмор: самая жёстко-весёлая подборка на Фишках

2816
17
Вы все правильно поняли, чёрный юмор вернулся. Если ваша психика не готова к такому, то лучше пропустить данный пост, не заходив в него. Для остальных - милости просим!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем
- Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток
- И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
- Чернейший юмор на Фишках, от которого периодически темнеет в глазах
- Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток
Новости партнёров