И смех и грех: порция убойного грустного юмора

Удивительно, но печальные и трагические ситуации могут быть очень смешными. Смеяться над чужими неудачами и проблемами очень плохо, но отказать себе в данном удовольствии мы часто не можем. Заранее извиняемся и начинаем пост!

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1. Многие узнают себя и прослезятся 0

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2. Мам расстраивать нельзя - всё правильно! 0

3. Переходим к любимым чёрным мемам 0

4. На фантазию 0

5. Мотоциклисты, с окончанием сезона вас! 0

6. Немного интересных наблюдений из Твиттера 0 Источник:

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10. В соцсетях плохого не посоветуют 0 Источник:

11. В свете последних событий 0 Источник:

12. Так выглядит высший уровень самоиронии 0 Источник:

13. Уважаемые знатоки, ваш выход! 0 Источник:

14. Наушники здесь в тему 0 Источник: