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И смех и грех: порция убойного грустного юмора

И смех и грех: порция убойного грустного юмора

Автор:
31 октября 2022 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Мемы   Прикол   Твиттер   Чёрный юмор   жиза   мысли   смех   
2501
16
Удивительно, но печальные и трагические ситуации могут быть очень смешными. Смеяться над чужими неудачами и проблемами очень плохо, но отказать себе в данном удовольствии мы часто не можем. Заранее извиняемся и начинаем пост!
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Источник:

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Метки: twitter   Мемы   Прикол   Твиттер   Чёрный юмор   жиза   мысли   смех   
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5  комментариев
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26k
Лис 44 минуты назад
№ 14 - наушники как раз в тему. Чтобы от воплей "подставки" не оглохнуть.
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2k
Игорь 7 минут назад
Комментарий к фото
6:40 это роскошно, я встаю в 4:40 и ничего. Зато в 15 часов уже двигаю на выход)
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2k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Комментарий к фото
Девчонка молодец!
Мне тоже знакомые говорят: Как ни спросишь, у тебя все хорошо. Ты издеваешься?
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7k
Churi VALO 10 минут назад
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