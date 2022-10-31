И смех и грех: порция убойного грустного юмора

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Удивительно, но печальные и трагические ситуации могут быть очень смешными. Смеяться над чужими неудачами и проблемами очень плохо, но отказать себе в данном удовольствии мы часто не можем. Заранее извиняемся и начинаем пост!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне тоже знакомые говорят: Как ни спросишь, у тебя все хорошо. Ты издеваешься?