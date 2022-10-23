За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно?

Как ни крути, но юмор делает нашу жизнь более гармоничной и менее унылой. Но что можно сказать по поводу чёрного юмора, мнение о котором в обществе весьма неоднозначно? У учёных на этот счёт есть два абсолютно противоположных мнения. Какое из них ближе, решать вам.
И начнём с негативной реакции. Согласно исследованию, проведённому в 2015 году в стенах психиатрической клиники, те, кто плохо воспринимает подобные шутки, уж точно не страдает слабоумием.
Обратную же реакцию демонстрировали пациенты с явными признаками деменции. Они охотно смотрели трагичные новости, не испытывая сопереживания, а наоборот, смеясь с них. Всему виной изменений в лобно-височной доле.
Как известно, чёрный юмор неоднозначен. Знакомство с подобными шутками у здорового человека вызывает дополнительную тренировку мозга, который не просто воспринимает информацию, а проводит комплексный анализ для возникновения той самой неоднозначной реакции.
С другой же стороны, учёные полагают, что чёрный юмор стоит любить. По крайней мере, это делают следующие группы людей.
Во-первых, люди с высоким показателем интеллекта. Исследование медицинского университета в Вене показало, что обладатели высокого IQ часто смеются над шутками об ошибках политиков, смертельных заболевания и похоронах.
Во-вторых, подобный юмор отлично воспринимают оптимисты и дружелюбные люди, предпочитающие воспринимать всё в приподнятом настроении с надеждой на светлое будущее. Подобные шутки для них становятся сигналом к тому, что даже из критической ситуации можно найти какой-то выход.
А какая точка зрения наиболее близка вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Где юмор, Карл!?!??
Маленький мальчик бритву нашел.
С этой находкой он к папе пришел.
-Что это папа?
-Губная гармошка!
Всё шире и шире улыбка у крошки.
Где в этом примере хоть какой-то юмор? У автора явные признаки нарушения мышления и восприятия.
"...пациенты с явными признаками деменции. Они охотно смотрели трагичные новости, не испытывая сопереживания, а наоборот, смеясь с них."
Ты считаешь, что "чёрный юмор", это именно когда смеются над трагичными новостями? Тебе бы самому в пациенты...