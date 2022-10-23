За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно?

Как известно, чёрный юмор неоднозначен. Знакомство с подобными шутками у здорового человека вызывает дополнительную тренировку мозга, который не просто воспринимает информацию, а проводит комплексный анализ для возникновения той самой неоднозначной реакции.

С другой же стороны, учёные полагают, что чёрный юмор стоит любить. По крайней мере, это делают следующие группы людей.

Во-первых, люди с высоким показателем интеллекта. Исследование медицинского университета в Вене показало, что обладатели высокого IQ часто смеются над шутками об ошибках политиков, смертельных заболевания и похоронах.