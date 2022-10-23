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За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно?

За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно?

Автор:
23 октября 2022 16:46
Сообщество : Психология
Метки: iq   Слабоумие   мнение ученых   оптимизм   психология   черный юмор   
1538
5

Как ни крути, но юмор делает нашу жизнь более гармоничной и менее унылой. Но что можно сказать по поводу чёрного юмора, мнение о котором в обществе весьма неоднозначно? У учёных на этот счёт есть два абсолютно противоположных мнения. Какое из них ближе, решать вам.

И начнём с негативной реакции. Согласно исследованию, проведённому в 2015 году в стенах психиатрической клиники, те, кто плохо воспринимает подобные шутки, уж точно не страдает слабоумием.

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Обратную же реакцию демонстрировали пациенты с явными признаками деменции. Они охотно смотрели трагичные новости, не испытывая сопереживания, а наоборот, смеясь с них. Всему виной изменений в лобно-височной доле.

Как известно, чёрный юмор неоднозначен. Знакомство с подобными шутками у здорового человека вызывает дополнительную тренировку мозга, который не просто воспринимает информацию, а проводит комплексный анализ для возникновения той самой неоднозначной реакции.


С другой же стороны, учёные полагают, что чёрный юмор стоит любить. По крайней мере, это делают следующие группы людей.


Во-первых, люди с высоким показателем интеллекта. Исследование медицинского университета в Вене показало, что обладатели высокого IQ часто смеются над шутками об ошибках политиков, смертельных заболевания и похоронах.

Во-вторых, подобный юмор отлично воспринимают оптимисты и дружелюбные люди, предпочитающие воспринимать всё в приподнятом настроении с надеждой на светлое будущее. Подобные шутки для них становятся сигналом к тому, что даже из критической ситуации можно найти какой-то выход.

А какая точка зрения наиболее близка вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: iq   Слабоумие   мнение ученых   оптимизм   психология   черный юмор   
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11  комментариев
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17k
Андрей Н. Час назад
Видно, что у автора вообще никакого чувства юмора нет.
Где юмор, Карл!?!??
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−20
TRAVEL 24 PRO Полчаса назад
Интересно!
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34k
Kladbische Полчаса назад
Из любимого.

Маленький мальчик бритву нашел.
С этой находкой он к папе пришел.
-Что это папа?
-Губная гармошка!
Всё шире и шире улыбка у крошки.
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4k
Александр 49 минут назад
Скоро начнут называть афроамериканским юмором...
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4k
Горожанин 50 минут назад
"За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно... Обратную же реакцию демонстрировали пациенты с явными признаками деменции. Они охотно смотрели трагичные новости, не испытывая сопереживания, а наоборот, смеясь с них..."

Где в этом примере хоть какой-то юмор? У автора явные признаки нарушения мышления и восприятия.
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6k
Mixalych Час назад
Мда... черный юмор как еда. Не до каждого доходит
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5k
sedoisever Час назад
Автор, н чего не попутал?
"...пациенты с явными признаками деменции. Они охотно смотрели трагичные новости, не испытывая сопереживания, а наоборот, смеясь с них."
Ты считаешь, что "чёрный юмор", это именно когда смеются над трагичными новостями? Тебе бы самому в пациенты...
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5k
yahaomsk Час назад
мне нравится юмор про чёрных
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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