Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили

Во ВКонтакте есть группа "Мама, я вырастил плесень", где пользователи рунета делятся своей плесенью. У кого-то она выросла сама, кто-то ещё обнаружил, а есть и такие, которые сами её вырастили специально. Что уж говорить, но плесень может быть очень красивой!