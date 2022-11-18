Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили

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Каждый из нас хоть раз, да встречал плесень. Забытая еда, старые вещи — плесень окружает нас всюду. Но, кроме того, что плесень может быть не приятной, она ещё и красивая!
Во ВКонтакте есть группа "Мама, я вырастил плесень", где пользователи рунета делятся своей плесенью. У кого-то она выросла сама, кто-то ещё обнаружил, а есть и такие, которые сами её вырастили специально. Что уж говорить, но плесень может быть очень красивой!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда интересное интернет красота плесень плохая память фото
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А что это?
Это сыр с синей плесенью.
Сыра нет. Есть сосиски дор блю и хлеб дор блю.
А сыр плесневеть-точно не надо. Безопасная "благородная плесень" на нем не заведется. скорее наоборот.
Французы с плесенью жрут и норм