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Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили

Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили

Автор:
18 ноября 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   интересное   интернет   красота   плесень   плохая память   фото   
1907
17

Каждый из нас хоть раз, да встречал плесень. Забытая еда, старые вещи — плесень окружает нас всюду. Но, кроме того, что плесень может быть не приятной, она ещё и красивая!

Во ВКонтакте есть группа "Мама, я вырастил плесень", где пользователи рунета делятся своей плесенью. У кого-то она выросла сама, кто-то ещё обнаружил, а есть и такие, которые сами её вырастили специально. Что уж говорить, но плесень может быть очень красивой!

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Источник:

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Метки: Еда   интересное   интернет   красота   плесень   плохая память   фото   
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12  комментариев
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11k
Denissg 2 часа назад
Микробиолог пригласил коллегу на чашечку Петри.
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Егор Час назад
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17k
Вася Час назад
У вас есть дор блю?
А что это?
Это сыр с синей плесенью.
Сыра нет. Есть сосиски дор блю и хлеб дор блю.
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4k
Александр Николаевич Час назад
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1k
Шурман 2 часа назад
А убирать за собой не думали ? или ждали пока кто то придет и за вас все сделает ? . Я вот тоже могу поделиться такими фотками , я сдал квартиру румыну 3 года назад , поставил новые рамы , двери бронированные и тд . Приезжаю на прошлой неделе а на стенах плесень , ее там 20 лет не было , оказалось у мальчика синусит и отопление он долбит по страшному , дома парник , можно оранжерею создать , все условия уже есть , открыл все окна и сказал если ремонта не будет то через полицию ты будешь все ремонтировать и квартира должна быть в тоже состоянии как тебе ее сдали . 1) новый унитаз он уже попал 2) стены его уже проблема и ванная 3) новая кухня , это индукцию загубил и холодильник и духовку
просто превратил из квартиры говно . На это он сказал что вызовет экспертов , они приехали за свой визит 400 евро , они сказали что он сам виноват , теперь он мне говорит а давай 50 на 50 ремонт , нет мой друг все за твой счет . По мне там ремонта уже на 9 штук .
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28k
Levyathan 2 часа назад
От себя добавлю, что если на продукте появилась видимая плесень, то недостаточно срезать кусок. Этот продукт уже заражен полностью и есть его нельзя.
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