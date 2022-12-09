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В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом

В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом

Автор:
09 декабря 2022 13:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   Украина   борщ   закон   интересное   фото   юнеско   
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Борщ — знаменитое блюдо, которое известно по всему миру. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внесли в свой список борщ, как украинское блюдо.

ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, сообщает РИА Новости. Рассмотреть этот вопрос призвали в срочном порядке украинске власти.

«В связи с продолжающейся войной и ее негативным влиянием на традиции Украина обратилась к государствам-членам Комитета с просьбой ускорить рассмотрение заявления о включении борща в Список неотложной охраны ввиду крайней необходимости», — сообщается на сайте учреждения.

9 декабря ЮНЕСКО утвердило этот список. В сообщении также говорится, что варианты борща могут включать в себя сладкий перец, грибы и рыбу (внезапно!"). Теперь, по мнению ЮНЕСКО, борщ считается «частью ткани украинского общества, культурного наследия, самобытности и традиций».

«Теперь борщ официально украинский, и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами», — написал в Telegram глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Ткаченко.

«Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. <…> Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — подчеркнула дипломат в соцсети.

Ранее голливудская актриса Мила Кунис, говоря о сытной еде, обмолвилась, что к числу прочих блюд можно отнести и русский борщ. Такой оплеухи от своей бывшей соотечественницы украинцы не ожидали.

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Метки: Еда   Украина   борщ   закон   интересное   фото   юнеско   
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55  комментариев
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50k
dima423 2 часа назад
Ну все... теперь чтобы вернуть себе борщ, мы просто обязаны вернуть себе украину) отступать некуда...
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23k
Влад 8 минут назад
Прям не знаю что делать? Пытался приготовить горячий свекольник, а получается борщ.
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12
Николай Ивакин 13 минут назад
Ну,пусть будет украинским.И что теперь?Хоть украинский,хоть русский,хоть чукотским пусть будет.Борщ он и есть борщ.
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29k
Ashabad 14 минут назад
И что?! Ради этого целы пост Покемонка накатал?! Да мне всё равно, я буду его есть независимо от того, какой у него статус в ООН. А так же буду есть пельмени, шашлык, харчо. И пить коньяк, желательно армянский. И неважно, что сами армяне не смогли защитить своё право называть армянский коньяк армянским коньяком.
ЗЫ. Да! И Советское шампанское на новый год тоже буду пить, и именно как Советские шампанское.
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882
ezh28 16 минут назад
А хохляцкие обосраные шаровары ещё не под охраной ЮНЕСКО. Клоуны тупые
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3k
xbrat 16 минут назад
Купил сегодня свеклы, картохи, мяса в магазе, думаю вечерком аннексировать не только борщ, но еще и булочки с чесноком! Шах и мат, окраина! )))
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991
Просто прохожий Полчаса назад
Добавляю три буквы(налейте борша-б_л_я) и блюдо становится русским и с удовольствием ем, а це-укроборщ сливаю в унитаз.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"Получило широкое распространение во многих национальных кухнях: это блюдо есть у русских, украинцев (укр. борщ), белорусов (бел. боршч), поляков (barszcz «баршч»), литовцев (barščiai «барщчяй»), румын (borş «борш») и молдаван (борш, borş)" (с)

А так хочется прославиться.
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6k
Mixalych 36 минут назад
А чего это хохлы свою свекольную похлебку назвали русским словом борщ?
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49k
Сергей 41 минуту назад
[мат]. Хохлы настоящий борщ готовить не умеют.
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86
Дед Сан 42 минуты назад
Все равно, чей борщ - лишь бы вкусный!
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2k
Pioner76 42 минуты назад
Они так скоро и таблицу Менделеева себе присвоит...
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29k
Владимир 55 минут назад
Хотелось бы увидеть какое нибудь другое "культурное наследие Украины".. Ну помимо свекольного супа.
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4k
Parus59 55 минут назад
Пофиг, пусть хоть испанским признают, что это меняет?
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356
Семён 57 минут назад
Ну там на самом деле фишка в том, что в список культурного наследия ЮНЕСКО внесли не просто борщ, а именно "украинский борщ", то есть не само блюдо в целом, а его национальную версию. Их ещё корейцы троллили - типа вот у нас есть капуста "кимчи", она тоже в списке юнеско, но там нет приписки "корейская", потому что всем и так понятно, что раз кимчи, то это корейское блюдо.
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26k
Андрей Час назад
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1k
Duke_kir Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Руслан Час назад
Вот это перемога...
Всё-таки хохляцкие чинуши дадут фору любым другим. У них в городах электричество по талонам, а они борщи патентуют
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3k
александр Час назад
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31k
Юр21 Час назад
Так что теперь его в России варить нельзя что ли? Пох!
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32k
russger Час назад
А если написать, что борщ русский, то юнеска поругает или шо?
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