В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом

Борщ — знаменитое блюдо, которое известно по всему миру. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внесли в свой список борщ, как украинское блюдо.
ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, сообщает РИА Новости. Рассмотреть этот вопрос призвали в срочном порядке украинске власти.
«В связи с продолжающейся войной и ее негативным влиянием на традиции Украина обратилась к государствам-членам Комитета с просьбой ускорить рассмотрение заявления о включении борща в Список неотложной охраны ввиду крайней необходимости», — сообщается на сайте учреждения.
9 декабря ЮНЕСКО утвердило этот список. В сообщении также говорится, что варианты борща могут включать в себя сладкий перец, грибы и рыбу (внезапно!"). Теперь, по мнению ЮНЕСКО, борщ считается «частью ткани украинского общества, культурного наследия, самобытности и традиций».
«Теперь борщ официально украинский, и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами», — написал в Telegram глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Ткаченко.
«Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. <…> Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — подчеркнула дипломат в соцсети.
Ранее голливудская актриса Мила Кунис, говоря о сытной еде, обмолвилась, что к числу прочих блюд можно отнести и русский борщ. Такой оплеухи от своей бывшей соотечественницы украинцы не ожидали.
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ЗЫ. Да! И Советское шампанское на новый год тоже буду пить, и именно как Советские шампанское.
А так хочется прославиться.