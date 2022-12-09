В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом

ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, сообщает РИА Новости. Рассмотреть этот вопрос призвали в срочном порядке украинске власти.

«В связи с продолжающейся войной и ее негативным влиянием на традиции Украина обратилась к государствам-членам Комитета с просьбой ускорить рассмотрение заявления о включении борща в Список неотложной охраны ввиду крайней необходимости», — сообщается на сайте учреждения.

9 декабря ЮНЕСКО утвердило этот список. В сообщении также говорится, что варианты борща могут включать в себя сладкий перец, грибы и рыбу (внезапно!"). Теперь, по мнению ЮНЕСКО, борщ считается «частью ткани украинского общества, культурного наследия, самобытности и традиций».