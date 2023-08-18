Саратовец добрался до Воркуты, чтобы убить интернет-возлюбленную

21-летний житель Саратова приехал в Воркуту, чтобы позвать девушку с собой в Саратов. Молодые люди познакомились в интернете и у них завязался роман на расстоянии. Парень приехал к воркутянке и стал ожидать её у подъезда. Когда он встретил девушку, то стал требовать, чтобы она переехала к нему в Саратов. Девушка отказала, и парень стал бить ножом несчастную. Девушку спасли прохожие, которые оттащили неадеквата и сдали его полиции.