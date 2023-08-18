Саратовец добрался до Воркуты, чтобы убить интернет-возлюбленную

Молодой человек приехал в Заполярье, чтобы забрать с собой девушку, с которой познакомился в интернете.
21-летний житель Саратова приехал в Воркуту, чтобы позвать девушку с собой в Саратов. Молодые люди познакомились в интернете и у них завязался роман на расстоянии. Парень приехал к воркутянке и стал ожидать её у подъезда. Когда он встретил девушку, то стал требовать, чтобы она переехала к нему в Саратов. Девушка отказала, и парень стал бить ножом несчастную. Девушку спасли прохожие, которые оттащили неадеквата и сдали его полиции.
В результате нападения потерпевшей были причинены колото-резаные раны левой и правой голени, а также ушибленные раны, ссадины, кровоподтеки в области лица. Свои действия саратовец объяснил сильными нервными переживаниями и состоянием аффекта, вызванными, по его мнению, противоправным поведением жительницы заполярного города, — сообщает KP.RU.
Саратовца приговорили к шести года лишения свободы. Парня не устроило наказание и он попытался обжаловать решение суда. Но Верховный суд поддержал приговор.
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Ты отказала мне два раза
"Нехочу", - сказала ты
Вот такая вот зараза:
Девушка моей мечты
Так их 2 было, кто тот второй?
прохожим лайк.
Был бы Москвичом, поехала... А менять шило на мыло, смысл?