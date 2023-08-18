FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7554 поста • 1029 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Саратовец добрался до Воркуты, чтобы убить интернет-возлюбленную

Саратовец добрался до Воркуты, чтобы убить интернет-возлюбленную

Автор:
18 августа 2023 11:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Воркута   интересное   интернет   любовь   нападение   саратов   фото   
3426
2

Молодой человек приехал в Заполярье, чтобы забрать с собой девушку, с которой познакомился в интернете.

21-летний житель Саратова приехал в Воркуту, чтобы позвать девушку с собой в Саратов. Молодые люди познакомились в интернете и у них завязался роман на расстоянии. Парень приехал к воркутянке и стал ожидать её у подъезда. Когда он встретил девушку, то стал требовать, чтобы она переехала к нему в Саратов. Девушка отказала, и парень стал бить ножом несчастную. Девушку спасли прохожие, которые оттащили неадеквата и сдали его полиции.

В результате нападения потерпевшей были причинены колото-резаные раны левой и правой голени, а также ушибленные раны, ссадины, кровоподтеки в области лица. Свои действия саратовец объяснил сильными нервными переживаниями и состоянием аффекта, вызванными, по его мнению, противоправным поведением жительницы заполярного города, — сообщает KP.RU.

Саратовца приговорили к шести года лишения свободы. Парня не устроило наказание и он попытался обжаловать решение суда. Но Верховный суд поддержал приговор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Воркута   интересное   интернет   любовь   нападение   саратов   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
390k
Алексей 2 часа назад
если не устроил приговор.надо было еще добавить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Кактус 5 минут назад
У меня один вопрос: накуя романтику нож??? Т.е. подобный сценарий заранее был в той тупой башке??? Тогда это должно еще более отягощать его статью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 10 минут назад
Русский такой ху.йнёй не занимался бы, только ослоёб с гор! Они ж дикий народ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Толян 11 минут назад
выйдет - добьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 22 минуты назад
В кои веки наш суд выносит адекватное наказание. Обычно такие разборки ничем не заканчиваются, а женщины в итоге погибают. Здесь, видимо, правоохранительные органы не остались равнодушными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
заводят с чёрными отношения,потом страдают.пора уже понять,что от них так просто не уходят.только под землю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Был в Саратове в начале 90-х (тогда еще Аяцков там главой администрации был), правда проездом, но с ночевкой. Хороший город и жители приятные. Да и в Вольске тоже, где я учился в ВВВУТ. Эх, каждый день купались на Волге, однажды познакомились с девчонками, одна из которых училась вместе с Валерией в одной школе. Было же время! Сейчас говорят приезжих много стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Коммент не имеет отношения к посту, просто накатило, уж простите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow Полчаса назад
"объяснил противоправным поведением жительницы".
Ты отказала мне два раза
"Нехочу", - сказала ты
Вот такая вот зараза:
Девушка моей мечты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Сергей 50 минут назад
На стройку ублюдка и в цемент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti 56 минут назад
"Девушка отказала, и парень и он стал бить ножом несчастную."

Так их 2 было, кто тот второй?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Час назад
судя по тому, что резать он начал с голени, она либо тхеквондистка и отмахивалась ногами, либо они ползли "друг за другом".
прохожим лайк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов Час назад
Поехал в Воркуту, а попал в Магадан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 2 часа назад
Ставлю на черное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
qwertykey Alex Час назад
С высокой долей вероятности так и есть. Видел местных Саратовчан - тише воды, ниже травы. Что ни крутая тачка, то бородач. Местные, в основном, до сих пор ездят на старых жигулях, москвичах, уазиках, давно таких машин в таком количестве не видел. Бородачи ведут себя как хозяева, а местные как будто гости, робко смотря в пол, или лебезят перед ними. В общем, что герой - местный Саратовец- сильно сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 2 часа назад
А что в Саратове проблемы с женским населением???
Был бы Москвичом, поехала... А менять шило на мыло, смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Саратовец, видимо, неназываемой национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72339



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах
«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат...
Набирающие популярность в сообществах
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Прикол#интересно#история#Россия#Москва#кино#мигранты
#автомобили#интересное#аварии#люди#Китай#забавно#в мире#животные#сарказм#милота
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#факты#подборка#истории#дети#позитив
Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам" Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет... Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили Люди делятся в интернете плесенью, которую обнаружили или вырастили Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу Джиллиан Андерсон собирает в сети сексуальные фантазии женщин, чтобы потом написать книгу 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на...

На что жалуетесь?

Вернуться