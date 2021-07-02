Просто 38 фото от которых у вас потекут слюнки

Не знаю почему, рассматривая фотографии разных кулинарных пабликов, в голову пришла мысль выставиь эту кучу одним махом и пусть каждый здесь найдет что-то свое, то от чего у него зайдется сердце, заурчит желудок и потекут слюнки...
Никакой смысловой нагрузки этот пост не несет. Просто красивая еда. Куча еды... И да, если кто-то скажет, что автор просто голоден, то будет прав. Приятного всем аппетита
И чтобы не было скучно просто рассматривать картинки: необычные факты о еде
Несколько тысячелетий назад содержание питательных веществ было значительно больше в овощах и фруктах
В лимонах больше сахара, чем в клубнике
В яичных желтках больше питательных веществ и минералов, чем в белках
В сладком перце больше витамина С, чем в цитрусовых
К смертельному отравлению могут привести яблочные косточки
Морская соль ничем не отличается от обычной пищевой соли
Фруктами являются арбуз, тыква, помидор и огурец
В современном мире пища преодолевает более 2400 км перед тем, как попасть на стол
Только 5 видов составляют более 70% всех пищевых продуктов Земли - это мясо, овощи, фрукты, рыба, круп
Авокадо сдержит в своем составе вещество персин, который вызывает у птиц практически мгновенную остановку сердца.
Слово «компаньон» произошло от латинских «com» и «panis», что означает буквально «вместе есть хлеб»
Если закрыть нос, то яблоко, картофель и лук невозможно отличить на вкус
Украшать блюда веточкой петрушки первыми начали древние римляне – они верили, что это растение способно нейтрализовать яд, если пища была отравлена врагами
В Древней Руси борщом называли отвар борщевика на свекольном квасе.
Родина нашей национальной гордости — квашеной капусты – на самом деле тоже Китай. Только в Поднебесной Империи ее не мариновали, а вымачивали в вине.
Лобстеры и устрицы когда-то были едой пролетериата
Самой древней едой, найденной археологами во время раскопок в ЮАР, оказались моллюски, которыми более 150 000 лет назад отобедал один из наших предков
Грибы нельзя переготовить
Большой мешок с фисташками (как и любое большое количество этих орехов) в любой момент может загореться
Сыр признан самой желанной едой для воров во всем мире. Его крадут из магазинов чаще всего
Первая конфета появилась в Египте
Если бы не было мух, не было бы шоколада. За все хорошее в жизни нужно платить. Шоколадные мошки издавна любят опылять какао-деревья, и переносят пыльцу с одного растения на другое. Когда какао-бобы собирают, частично в урожай попадают и насекомые.
Пища в человеческом желудке находится примерно 6 часов
Наклейки на фруктах на самом деле съедобны. Производители утверждают, все наклейки изготавливаются из бумаги, которую можно есть. И клей на стикере пригоден в пищу. Подобную бумагу используют также в качестве украшения тортов.
Источник:
- 20 примеров самой необычной красоты, которую вы когда-нибудь видели
- Тянка для сумоиста: как едят борцы сумо
- Вам кулич или паску: пост о традиционной пасхальной еде
- 20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров
- Как менялись стандарты женской красоты
Понравилось26
Речь про ковидника?
Кто нить вообще мог захлебнуться!