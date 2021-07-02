Просто 38 фото от которых у вас потекут слюнки

Если бы не было мух, не было бы шоколада. За все хорошее в жизни нужно платить. Шоколадные мошки издавна любят опылять какао-деревья, и переносят пыльцу с одного растения на другое. Когда какао-бобы собирают, частично в урожай попадают и насекомые.