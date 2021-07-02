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Просто 38 фото от которых у вас потекут слюнки

Просто 38 фото от которых у вас потекут слюнки (38 фото)

Автор:
02 июля 2021 14:21
Сообщество : Еда
Метки: еда   интересное   красота   кулинария   факты   фото   
631
38

Не знаю почему, рассматривая фотографии разных кулинарных пабликов, в голову пришла мысль выставиь эту кучу одним махом и пусть каждый здесь найдет что-то свое, то от чего у него зайдется сердце, заурчит желудок и потекут слюнки...

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Метки: еда   интересное   красота   кулинария   факты   фото   
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12k
Юрий Николаевич 39 минут назад
К такому изобилию не хватает...
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6k
ваня панкин 8 минут назад
подкину своих пять копеек...
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291
BHU1004 Полчаса назад
"Если закрыть нос, то яблоко, картофель и лук невозможно отличить на вкус"
Речь про ковидника?
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18k
Ego sum qui sum 37 минут назад
Это гастросадизм и оскорбление чувств голодных!
Кто нить вообще мог захлебнуться!
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