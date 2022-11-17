FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11165 постов • 1198 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие зарубежные адаптации

И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие зарубежные адаптации

Автор:
17 ноября 2022 23:57
Сообщество : Кино
Метки: кино   киноадаптации   копирование   отечественный кинематограф   ремейки   российские фильмы   
812
10

Многие критикую отечественный кинематограф за постоянное копирование Голливуда. Причём копирование не самое качественное, что вызывает сплошное разочарование. Взять, например, тот же «День Д», ставший неудачной пародией на «Коммандо». Но заимствуют ли какие-то идеи у российских киноделов? Оказывается, что да.

И начнём с «Иронии судьбы». Ремейк вышел в сентябре этого года, правда, под названием «Про судьбу». В остальном же сюжет точно копирует советскую классику. К слову, это уже вторая попытка переснять наше кино. До этого выходила ещё и индийская версия.

×
×

К слову об индийском кино. Оказывается, что там выпустили ещё и ремейк на «А зори здесь тихие…» Ростоцкого. Правда, предупреждать об этом не стали. Лишь в день премьеры стало ясно, что это всё та же военная драма об отношениях наставка и курсантов, но с индийским колоритом.

Несмотря на то, что фильм «Пиковая дама: Черный обряд» вышел посредственным, его решили переснять в Канаде. Сама игра знакома только жителям СНГ, однако в ремейке меня концепцию не стали. Видимо, поэтому проект полностью провалился в прокате.

В азиатских странах очень любят нашего Чебурашку, поэтому неудивительно, что герой Успенского стал звездой Японии. Местные режиссёры выпустили свой сериал под названием «Это что за Чебурашка». Самое интересное, что в свой сюжет они вписали классических персонажей, а местом действия оставили СССР.

Далеко не все у нас любят фильм «Горько», что не помешало мексиканцам сделать фильм «Пока свадьба не разлучит нас».  Правда, особой популярности он не получил. Видимо, потому что из картины исчез наш колорит, ставший «изюминкой».

В 2020 году на экраны вышел фантастический хоррор «Спутник», получивший весьма неплохие рейтинги. Примечательно, что историю о враче, обследовавшем космонавта под контролем паразита, привлекла внимание студии Village Roadshow, снявшей «Матрицу» и «Джокера». Правда, дата релиза пока неизвестна.

Довольно много российских сериалов являются адаптацией, но сериал «Кухня» является оригинальным проектом СТС, который пришёлся по душе в Греции, Португалии и Эстонии. Во всех странах вышла своя версия, однако иностранцы предпочитают смотреть оригинал в дубляже.

Ещё один ремейк, который пока не вышел будет на фильм «Холоп». И снимать его будет не абы кто, а Sony Pictures. Причём в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Видимо, тема перевоспитания мажора актуальна для всего мира.

Фильм «Майор» Юрия Быкова известен далеко не всем, однако Netflix положил на него глаз. Правда, акцент с нашей коррупции сместили на расовое неравенство, сделав сбитого ребёнка чернокожим. В остальном, концепция осталась прежней, но не пришлась заокеанскому зрителю по душе. 

А какой фильм, по вашему мнению, достоин зарубежной адаптации?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   киноадаптации   копирование   отечественный кинематограф   ремейки   российские фильмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Дядюшка Ау 2 минуты назад
"А какой фильм, по вашему мнению, достоин зарубежной адаптации?" (с)

Провал операции «Большая Медведица». Там бандеровцев мочат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
Олег Квирулянт 10 минут назад
Как вижу критику "День Д" - сразу понимаю передо мной идиот. Который комедийный пародийный боевик воспринял на серьезных щах.. и как правило он его не смотрел даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57164



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом?
Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и...
Потрясающие идеи для подарков
Потрясающие идеи для подарков
Набирающие популярность в сообществах
Былое
Былое
В Екатеринбурге девушка с «остаточным» устроила ДТП, в котором пострадал пешеход
В Екатеринбурге девушка с «остаточным» устроила ДТП, в котором пострадал пешеход
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Утратил контроль над финансами

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#аварии#подборка#Разное#искусство#в мире#Москва#найдено на ebay
#Юмор#интересное#позитив#автомобили#дтп#Россия#люди#США#BMW#сатира
#интересно#факты#животные#автомир#картинки#забавно#авто аварии#улыбнуло#дети#художник
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) 19 раз, когда съемки фильма обернулись трагедией 19 раз, когда съемки фильма обернулись трагедией Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше? Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше? Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у 45-летнего режиссёра Как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная»: капризы кинозвёзд и инфаркт у... 12 известных фильмов, которые на самом деле являются ремейками 12 известных фильмов, которые на самом деле являются ремейками Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение

На что жалуетесь?

Вернуться