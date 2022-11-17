И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие зарубежные адаптации

К слову об индийском кино. Оказывается, что там выпустили ещё и ремейк на «А зори здесь тихие…» Ростоцкого. Правда, предупреждать об этом не стали. Лишь в день премьеры стало ясно, что это всё та же военная драма об отношениях наставка и курсантов, но с индийским колоритом.