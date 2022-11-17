И наши тоже могут: отечественные фильмы, неожиданно получившие зарубежные адаптации

Многие критикую отечественный кинематограф за постоянное копирование Голливуда. Причём копирование не самое качественное, что вызывает сплошное разочарование. Взять, например, тот же «День Д», ставший неудачной пародией на «Коммандо». Но заимствуют ли какие-то идеи у российских киноделов? Оказывается, что да.
И начнём с «Иронии судьбы». Ремейк вышел в сентябре этого года, правда, под названием «Про судьбу». В остальном же сюжет точно копирует советскую классику. К слову, это уже вторая попытка переснять наше кино. До этого выходила ещё и индийская версия.
К слову об индийском кино. Оказывается, что там выпустили ещё и ремейк на «А зори здесь тихие…» Ростоцкого. Правда, предупреждать об этом не стали. Лишь в день премьеры стало ясно, что это всё та же военная драма об отношениях наставка и курсантов, но с индийским колоритом.
Несмотря на то, что фильм «Пиковая дама: Черный обряд» вышел посредственным, его решили переснять в Канаде. Сама игра знакома только жителям СНГ, однако в ремейке меня концепцию не стали. Видимо, поэтому проект полностью провалился в прокате.
В азиатских странах очень любят нашего Чебурашку, поэтому неудивительно, что герой Успенского стал звездой Японии. Местные режиссёры выпустили свой сериал под названием «Это что за Чебурашка». Самое интересное, что в свой сюжет они вписали классических персонажей, а местом действия оставили СССР.
Далеко не все у нас любят фильм «Горько», что не помешало мексиканцам сделать фильм «Пока свадьба не разлучит нас». Правда, особой популярности он не получил. Видимо, потому что из картины исчез наш колорит, ставший «изюминкой».
В 2020 году на экраны вышел фантастический хоррор «Спутник», получивший весьма неплохие рейтинги. Примечательно, что историю о враче, обследовавшем космонавта под контролем паразита, привлекла внимание студии Village Roadshow, снявшей «Матрицу» и «Джокера». Правда, дата релиза пока неизвестна.
Довольно много российских сериалов являются адаптацией, но сериал «Кухня» является оригинальным проектом СТС, который пришёлся по душе в Греции, Португалии и Эстонии. Во всех странах вышла своя версия, однако иностранцы предпочитают смотреть оригинал в дубляже.
Ещё один ремейк, который пока не вышел будет на фильм «Холоп». И снимать его будет не абы кто, а Sony Pictures. Причём в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Видимо, тема перевоспитания мажора актуальна для всего мира.
Фильм «Майор» Юрия Быкова известен далеко не всем, однако Netflix положил на него глаз. Правда, акцент с нашей коррупции сместили на расовое неравенство, сделав сбитого ребёнка чернокожим. В остальном, концепция осталась прежней, но не пришлась заокеанскому зрителю по душе.
А какой фильм, по вашему мнению, достоин зарубежной адаптации?
Источник:
АНТИФИШКИ
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