Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение

Сегодня модно делать ремейки на фильмы, ставшие по-настоящему культовыми. Правда, в последнее время их качество вызывает вопросы. Зрители ожидают вау-эффект, а получают сплошное разочарование. Причём это касается не только отечественных «перезапусков», но зарубежных. О последних и пойдет речь.
В 1994 году вышел фильм «Маска», который явно не нуждался в продолжении. Однако в 2005 году зачем-то заделали ужасный сиквел «Сын Маски», который состоял из сплошных клише и откровенно несмешного юмора. Понятно, что создатели хотели сделать что-то похожее на оригинал, но за спецэффектами скрывались лишь нужные сцены.
Но больше всего зритель не мог простить отсутствие Джима Керри. Неудивительно, что фильм провалился, схлопотав 7 «Золотых малин».
История «Охотников за приведениями» покорила любителей фантастики по всему миру. Удачным вышел не только оригинал 1984 года, но и его продолжение, появившееся спустя 5 лет с той же командой на экране.
И вот, спустя 30 лет, Голливуд решает выдать ремейк, который ещё до выхода возненавидели все поклонники оригинала и противники феминизма. Трейлер бил рекорды по количеству дизлайков, поэтому неудивительно, что «охотницы» не собрали кассу.
Первый фильм «Такси» мог порадовать зрителя отличными гонками и по-настоящему смешными шутками. Следующие две части устанавливали новые рекорды, пока в 2004 году не появилось «Нью-Йоркское такси». Не спасло картину даже то, что сценарий писал всё тот же Люк Бессон.
Шутки куда-то исчезли, а вместо запоминающихся актеров зритель увидел картонную актерскую игру. Про этот фильм мало кто вспоминает, ведь в 2018 году на экранах появилось «Такси 5», затмившее все предыдущие неудачи.
Маколей Калкин стал символом двух успешных фильмов «Один дома». Разумеется, хорошие сборы, любовь зрителей и тот факт, что картины стали символом Рождества на много лет вперед, не давали покоя киноделам. Как итог, череда ремейков, которые умудрялись становиться только хуже.
Примитивные шутки, скучные как дети, так и грабители, а также отсутствие хоть каких-то положительных эмоций после просмотра. Особенно это касается фильма, вышедшего в этом году, где мы увидели избалованного ребенка, не испытывающего ни человечности, ни страха.
«Мумия» с Бренданом Фрейзером передавала звук авантюризма и приключений в стиле Индианы Джонса. Но ремейк 2017 года решил податься в мультивселенную, но не спасли даже графические эффекты. О том, насколько плохим вышел фильм свидетельствует тот факт, что талантливый Том Круз сумел отхватить «Золотую малину».
«Смертельная битва» стала первой успешной экранизацией видеоигры, завоевавшей толпы поклонников по всему миру. Что фильм, что игра стали настоящим феноменом 90-х, чего нельзя сказать о вышедшем в прошлом году переосмыслении. Сборы, конечно, не подкачали, но многие зрители не получили тех эмоций, что подарил оригинал, в первую очередь, из-за неудачно подобранных актеров.
«Джуманджи» 1995 года рассказывал захватывающую историю, в которой чувствовалась опасность каждого хода и страх героев. Но в 2019 году вышла картина «Джуманджи: Новый уровень» с каменным и одинаковым во всех фильм Дуэйном Джонсоном. И что получил зритель? Ужасные шутки и топорный сценарий.
Неудивительно, что, по мнению зрителей, лучшая часть фильма – его титры.
Мрачный Детройт, банда психов под руководством Боддикера и один коп-киборг, вершащий правосудие – всем этим цеплял «Робокоп», вышедший в 1987 году. Кроме того, присутствовавшая в фильме жестокость смотрелась оправданно. А что подарил ремейк, увидевший свет в 2014 году?
Ничего, ведь он получился обычным боевиком на один вечер с примесью типичной супергероики. Увы, атмосфера оригинала была успешно потеряна.
Ну и закончим «Королем львом», вышедшим в 2019 году и вызвавшим неоднозначные эмоции. Причина довольно проста: в нём не было души в отличие от мультфильма, вышедшего в прокат в 1994 году. Многие родители, ходившие на показ с детьми, позже писали, что звери в фильме совсем не выглядят милыми и дружелюбными.
Да и вспомните хотя бы сцену смерти Муфасы, из-за которой пролито немало слез. Реалистичный лев с плоской мордой таких эмоций не вызывал.
А какие продолжения или «перезапуски» вызвали у вас возмущение и оставили неоднозначное впечатление о себе?
Источник:
- Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "12 стульев"
- Интересные факты о музыке в советском кино
- Как на самом деле снимали новогоднюю комедию «Чародеи»
- Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи
- Актёры, которые появлялись в известных фильмах, но их там мало кто заметил
Понравилось51
Первому фильму до таких финансовых результатов далеко, выручка 250 млн., при бюджете в 60.
Учитывая нынешний кризис отрасли, это были довольно неплохие фильмы.
Каждый день пытаются что-то новое сделать, но получается всегда одно и тоже с Путиным в главной роли в роли Путина и рассказывающего про Путина.
Других актеров нет, что ли? Или сценариста там смените уже, ради бога.
Мумия - это просто очередная вариация на тему мумий, которые Голливуд с 30-х годов регулярно снимает. а Джуманджи - это продолжение.
Один это добрый, качестаеный для своего времени фильм. А современный это просто экшен одноразовый для выкачивания бабла посмотрел и забыл.