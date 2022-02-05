Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение

Ну и закончим «Королем львом», вышедшим в 2019 году и вызвавшим неоднозначные эмоции. Причина довольно проста: в нём не было души в отличие от мультфильма, вышедшего в прокат в 1994 году. Многие родители, ходившие на показ с детьми, позже писали, что звери в фильме совсем не выглядят милыми и дружелюбными.