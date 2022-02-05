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Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение

Как испортить классику: провальные ремейки культовых фильмов, вызвавшие возмущение (21 фото)

Автор:
05 февраля 2022 17:35
Сообщество : Кино
Метки: кино   перезапуск   плохие фильмы   ремейки   хорошие фильмы   
3380
21

Сегодня модно делать ремейки на фильмы, ставшие по-настоящему культовыми. Правда, в последнее время их качество вызывает вопросы. Зрители ожидают вау-эффект, а получают сплошное разочарование. Причём это касается не только отечественных «перезапусков», но зарубежных. О последних и пойдет речь.

В 1994 году вышел фильм «Маска», который явно не нуждался в продолжении. Однако в 2005 году зачем-то заделали ужасный сиквел «Сын Маски», который состоял из сплошных клише и откровенно несмешного юмора. Понятно, что создатели хотели сделать что-то похожее на оригинал, но за спецэффектами скрывались лишь нужные сцены.

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Но больше всего зритель не мог простить отсутствие Джима Керри. Неудивительно, что фильм провалился, схлопотав 7 «Золотых малин».

История «Охотников за приведениями» покорила любителей фантастики по всему миру. Удачным вышел не только оригинал 1984 года, но и его продолжение, появившееся спустя 5 лет с той же командой на экране.

И вот, спустя 30 лет, Голливуд решает выдать ремейк, который ещё до выхода возненавидели все поклонники оригинала и противники феминизма. Трейлер бил рекорды по количеству дизлайков, поэтому неудивительно, что «охотницы» не собрали кассу.

Первый фильм «Такси» мог порадовать зрителя отличными гонками и по-настоящему смешными шутками. Следующие две части устанавливали новые рекорды, пока в 2004 году не появилось «Нью-Йоркское такси». Не спасло картину даже то, что сценарий писал всё тот же Люк Бессон.

Шутки куда-то исчезли, а вместо запоминающихся актеров зритель увидел картонную актерскую игру. Про этот фильм мало кто вспоминает, ведь в 2018 году на экранах появилось «Такси 5», затмившее все предыдущие неудачи.

Маколей Калкин стал символом двух успешных фильмов «Один дома». Разумеется, хорошие сборы, любовь зрителей и тот факт, что картины стали символом Рождества на много лет вперед, не давали покоя киноделам. Как итог, череда ремейков, которые умудрялись становиться только хуже.

Примитивные шутки, скучные как дети, так и грабители, а также отсутствие хоть каких-то положительных эмоций после просмотра. Особенно это касается фильма, вышедшего в этом году, где мы увидели избалованного ребенка, не испытывающего ни человечности, ни страха.

«Мумия» с Бренданом Фрейзером передавала звук авантюризма и приключений в стиле Индианы Джонса. Но ремейк 2017 года решил податься в мультивселенную, но не спасли даже графические эффекты. О том, насколько плохим вышел фильм свидетельствует тот факт, что талантливый Том Круз сумел отхватить «Золотую малину».

«Смертельная битва» стала первой успешной экранизацией видеоигры, завоевавшей толпы поклонников по всему миру. Что фильм, что игра стали настоящим феноменом 90-х, чего нельзя сказать о вышедшем в прошлом году переосмыслении. Сборы, конечно, не подкачали, но многие зрители не получили тех эмоций, что подарил оригинал, в первую очередь, из-за неудачно подобранных актеров.

«Джуманджи» 1995 года рассказывал захватывающую историю, в которой чувствовалась опасность каждого хода и страх героев. Но в 2019 году вышла картина «Джуманджи: Новый уровень» с каменным и одинаковым во всех фильм Дуэйном Джонсоном. И что получил зритель? Ужасные шутки и топорный сценарий.

Неудивительно, что, по мнению зрителей, лучшая часть фильма – его титры.

Мрачный Детройт, банда психов под руководством Боддикера и один коп-киборг, вершащий правосудие – всем этим цеплял «Робокоп», вышедший в 1987 году. Кроме того, присутствовавшая в фильме жестокость смотрелась оправданно. А что подарил ремейк, увидевший свет в 2014 году?

Ничего, ведь он получился обычным боевиком на один вечер с примесью типичной супергероики. Увы, атмосфера оригинала была успешно потеряна.  

Ну и закончим «Королем львом», вышедшим в 2019 году и вызвавшим неоднозначные эмоции. Причина довольно проста: в нём не было души в отличие от мультфильма, вышедшего в прокат в 1994 году.  Многие родители, ходившие на показ с детьми, позже писали, что звери в фильме совсем не выглядят милыми и дружелюбными.

Да и вспомните хотя бы сцену смерти Муфасы, из-за которой пролито немало слез.  Реалистичный лев с плоской мордой таких эмоций не вызывал.

А какие продолжения или «перезапуски» вызвали у вас возмущение и оставили неоднозначное впечатление о себе?

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Метки: кино   перезапуск   плохие фильмы   ремейки   хорошие фильмы   
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17k
uutb Час назад
В российском кинематографе, есть ремейки, за которые не только " малину" давать нужно! А, за некоторые, режиссеров и посадить можно...
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83k
Taras Kozalupko 8 минут назад
Это ещё наших говноримейкеров пожалели и обошли вниманием!
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1k
Вадим Курбатов 12 минут назад
"Неудивительно, что, по мнению зрителей, лучшая часть фильма – его титры."... и Карен Гиллан)
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467
Гера Полчаса назад
Джуманжи 95 года здесь скорее плохой пример, во первых оба фильма не продолжения, они скорее по мотивам первого фильма сняты, во вторых, они хоть и не являются выдающимися фильмами, на момент своего выхода, но имеют рейтинг выше среднего, что уже не плохо в наше время, плюс оба фильма в сумме сделали кассу 1,8 млрд. долларов, при бюджете 200 млн., причем каждый из фильмов внес почти равную долю в этот результат.
Первому фильму до таких финансовых результатов далеко, выручка 250 млн., при бюджете в 60.
Учитывая нынешний кризис отрасли, это были довольно неплохие фильмы.
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3k
Буратино 36 минут назад
не совсем ремейк, но кажись полная калька с "мумии" (правильной, с Фрейзером) "круиз по джунглям" 2021г, где состав один в один по ходу и Джонатана (брата Эми) сделали гомосеком. Я правда не досмотрела, выключила когда бабенция ловко скакала по палаткам и каталась на веревках (ну это примерно 15 минута киношедевра).
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5k
пропеллер 39 минут назад
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396
КАКАнгел 43 минуты назад
давайте лучше о наших бездарных ремейках поговорим. у нас классические фильмы еще хуже переснимают .
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29k
Teodor 43 минуты назад
Не, я такие ремейки принципиально не смотрю, это все жалкие потуги бесталанных плагиаторов, своих мыслей нет - хотят на чужих выползти...
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5k
aleksei 50 минут назад
Матрица
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3k
umorist 53 минуты назад
"Вспомнить всё" 2012 и "На гребне волны" 2015
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94
Славик Ф. Час назад
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1k
Andrey Kondor Час назад
Один дома 3 неплохой. Технически более продвинут. Семья хоть не ипанутая. Мальчишка няшнее.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
ДМБ ,только 1я часть была отличной-осталтное дерьмо
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8k
shimpansky Час назад
Эту муйню никто не переплюнет
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1k
Andrey Kondor Час назад
Новые Джуманджи (оба фильма) очень даже классные.
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20k
kamanch Час назад
Мне не нравится ремейк "Новости" на первом канале.
Каждый день пытаются что-то новое сделать, но получается всегда одно и тоже с Путиным в главной роли в роли Путина и рассказывающего про Путина.
Других актеров нет, что ли? Или сценариста там смените уже, ради бога.
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498
Юстас ЗаПутинцев Час назад
Все терминаторы после второго. Матрицы после первой части.
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15k
Booka1a Час назад
только Мумия и Джуманджи - это не ремейки
Мумия - это просто очередная вариация на тему мумий, которые Голливуд с 30-х годов регулярно снимает. а Джуманджи - это продолжение.
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82
Аванес Мефодиевич Час назад
А почему ничего про наши "поделки" ни слова? Вот уж кал сраный где. Как сейчас говорится, хайпануть на чувствах захотели, "режиссёры", мать вашу.
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Не понял. А что не так с новым Джумаджи? Он мне даже больше понравился, чем оригинал (чисто субъективно, потому что мне очень не нравятся все эти уга-буга штучки из джунглей).
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52k
Daniel Rumiantsev Час назад
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