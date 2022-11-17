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Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века

Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века

Автор:
17 ноября 2022 23:42
Сообщество : Истории
Метки: 19 век   истории   кукушка   развлечения   русская рулетка   русские офицеры   
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Не секрет, что офицеры в 19 столетии любили в качестве забавы «русскую рулетку». Об этом писал и Лермонтов в «Герое нашего времени». Однако была у них и другая игра, которую назвали «кукушкой». Описать её можно просто: слабоумие и отвага. Но почему же?

Впервые об этой офицерской традиции рассказал генерал Логофет в своей книге «На границах Средней Азии».  С игрой он познакомился во время поездки по Туркменистану, где довольно много местных всяческих оправдывали эту «забаву».

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По их мнению, «кукушка» воспитывала храбрость. Хотя это заявление довольно сомнительно, учитывая, что русские воины всегда ходили в крепостные проломы под пушечными выстрелами без подобных игр.


Но в чём же её правила? Суть крайне проста. Офицеры садились по углам в тёмном помещении, после чего один из них начинал «куковать». Задача остальных стрелять на издающийся звук «ку». Нужно ли говорить, что в подобных играх нередко кто-нибудь погибал или получал ранение.

Логофет писал, что офицерский состав туркменского гарнизона получает больший ущерб от них самих, нежели от набегов местных. Вероятно, генерал преувеличивал масштабы, однако очевидно, что подобная тяга к экстремальным развлечениям не приводила ни к чему хорошему.

Но ради чего затевалась эта игра? Подобное развлечение чаще всего встречалось в тех местах, куда не жаждало попасть большинство офицеров, а именно, на дальних гарнизонах. Ведь в тех местах не было девушек, за которыми можно приударить, ни театров, ни салонов. Лишь одни водка, пустынные местности и люди, почти не говорящие по-русски.


Да и всё-таки военные обладают специфическим складом психики, а посему, далеко не все могли сидеть на месте без дела. В такие моменты служба становилась в тягость, которую скрашивали излишествами вроде пьянства и таких развлечений, как «кукушка».

Однако это не меняет того факта, что мёртвый офицер – плохой офицер. Особенно, если получил пулю в голову не от подлого врага, а от самого себя!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 19 век   истории   кукушка   развлечения   русская рулетка   русские офицеры   
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Дядюшка Ау 6 минут назад
1. "Не секрет, что офицеры в 19 столетии любили в качестве забавы «русскую рулетку»." (с) Откель такие смелые утверждения? Лермонтов в Фаталисте описывал как раз индивидуума-интроверта с отклонением от нормы
2. Картинки, за исключением группового фото, полное фуфло. Особенно с ряжеными на последней
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