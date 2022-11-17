Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века

По их мнению, «кукушка» воспитывала храбрость. Хотя это заявление довольно сомнительно, учитывая, что русские воины всегда ходили в крепостные проломы под пушечными выстрелами без подобных игр.

Но в чём же её правила? Суть крайне проста. Офицеры садились по углам в тёмном помещении, после чего один из них начинал «куковать». Задача остальных стрелять на издающийся звук «ку». Нужно ли говорить, что в подобных играх нередко кто-нибудь погибал или получал ранение.