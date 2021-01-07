«Кукушка» — жестокая игра русских офицеров, поражение в которой — смерть

Рассказывает Дмитрий Николаевич Логофет — генерал русской армии, военный публицист и писатель: «…один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: „Ку-ку“… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: „Ку-ку“. А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: „Ку-ку“. Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: „Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу“. Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается».