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«Кукушка» — жестокая игра русских офицеров, поражение в которой — смерть

«Кукушка» — жестокая игра русских офицеров, поражение в которой — смерть (3 фото)

Автор:
07 января 2021 12:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: кукушка   офицеры   русская рулетка   
711
3
Не менее популярной, чем русская рулетка в России начала прошлого века была игра «кукушка».

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Метки: кукушка   офицеры   русская рулетка   
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7  комментариев
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2k
Агасфер 2 часа назад
У артилеристов тоже была такая-же игра? :-)
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Кукухой поехали
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678
Пес Ди Цын 2 часа назад
е.бать бред! кто такую ху.йню сочиняет? "русская рулетка" тоже удел баранов!
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Весело че))))
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