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36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века

36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века (37 фото)

Автор:
07 декабря 2020 16:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   20 век   архитектура   дома   исторические фото   история   сша   
4461
37

Занятная коллекция старых фотографий для тех, кому интересно, как выглядели дома простых семей в США на рубеже XIX и XX веков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 19 век   20 век   архитектура   дома   исторические фото   история   сша   
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7  комментариев
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4k
Kol Nik 3 часа назад
36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века
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1k
ильдар 24 минуты назад
не которые даже кирпичные
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10k
Bullterrier Час назад
На некоторые дома хотелось бы глянуть подробнее, в виде проектов или хотя бы эскизов
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1k
Ослик Иа на позитиве Час назад
Что ж, дома достойные. Однако нужно заметить, что это дома не "простых" людей, а весьма успешных. Простые люди в то время даже в Америке так не жили...
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192
ТихонХреников Ослик Иа на позитиве 2 минуты назад
36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века
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22k
Андрей Час назад
36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века
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