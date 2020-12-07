36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века

Занятная коллекция старых фотографий для тех, кому интересно, как выглядели дома простых семей в США на рубеже XIX и XX веков.
Многие из стилей, которые привезли в Северную Америку первые европейские поселенцы, оставались популярными в архитектуре вплоть до середины 20-го века, однако их разбавили и другие, предоставив домовладельцам в США богатый выбор. Колониальный стиль, викторианский, более современный модерн и даже постмодерн — жилища на любой вкус!
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«Дом Кори — еда в любое время» построили в 1886 году вскоре после отеля по соседству. Гроув, Оклахома.
Магазин продовольственных товаров A.J. Rodes & Co. Groceries, Кловис, Нью-Мексико, между улицами Ренчер и Мерриуэзер. Приблизительно 1911 год
Дом Эрнеста Вегнера, начальника пожарной части Галвестона. Авеню К, 1328, штат Техас, 13 февраля 1897 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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