36 любопытных фото американских семей на фоне их домов на заре XX века

Многие из стилей, которые привезли в Северную Америку первые европейские поселенцы, оставались популярными в архитектуре вплоть до середины 20-го века, однако их разбавили и другие, предоставив домовладельцам в США богатый выбор. Колониальный стиль, викторианский, более современный модерн и даже постмодерн — жилища на любой вкус!