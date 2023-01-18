Если напала грусть: подборка книг, изобилующих юмором и иронией 

Хэрриот довольно интересно раскрывает проблемы ветеринарной практики, совмещая в книге любовь к животным, сострадание и, конечно, юмор. К слову, по мотивам этих рассказов даже вышел сериал.

«Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас сказала» - именно так звучит название книги французской писательницы Николь Де Бюрон, остроумно рассказывающей о повседневной жизни большой семьи, которой ежедневно приходится сталкиваться с сюрпризами. Судя по оценкам, заскучать книга не даст.

Вернёмся к Терри Пратчетту и его книге «Благие знамения», написанной вместе с Нилом Гейманом. В ней в юмористической манере рассказывается об ангеле и демоне, которые пытаются предотвратить конец света, пока люди скептически воспринимают очередную назначенную дату апокалипсиса.