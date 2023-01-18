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Если напала грусть: подборка книг, изобилующих юмором и иронией&nbsp;

Если напала грусть: подборка книг, изобилующих юмором и иронией 

Автор:
18 января 2023 23:20
Метки: Рассказы/произведения   Юмор   книги   книголюбы   плохое настроение   подборка   
781
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Далеко не каждый человек любит читать, однако именно книга – это доступный каждому портал в миры, в которых мы вряд ли окажемся в реальной жизни. А если в ней с избытком хватает юмора, иронии и правды жизни, то это самое чтение покажется лёгкой и непринуждённой прогулкой.

Так что если вас вдруг одолело плохое настроение, смело хватайтесь за одно из следующих произведений.


И начнём с «Финта» Терри Пратчетта. По сюжету 17-летний парень спасает девушку из лап приспешников её супруга Мистера Чарли, прототипом которого стал Чарльз Диккенс. Автор пересекает героев и со знаменитым парикмахером Суини Тоддом, и с королевой Викторией.

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По словам Пратчетта, это произведение – сугубо историческая фантазия. К слову, главный герой Финт взят из «Оливера Твиста» вышеупомянутого Диккенса.

Если в вашей семье есть первоклашки, то вас позабавит книга Маши Трауб «Дневник мамы первоклассника», где от лица матери ведётся рассказ о том, как её сын Вася ходил в школу. К слову, в книге довольной живой язык, из-за которого возникает ощущение, что вы ходите в 1-й класс вместе с ним.

Несложно догадаться, что книга «Записки психиатра, или Всем галоперидолу за счет заведения» Максима Малявина повествует о практике врача-психиатра. В сборнике коротких, не связанных между собой рассказов с юмором описываются отношения врача и пациентов.

Ещё одна книга от доктора, правда, ветеринарной практики – «О всех созданиях — больших и малых» Джеймса Хэрриота. Несколько десятилетий автор лечил разных представителей животного мира, наблюдая своим острым взглядом не только за ними, но и за людьми.

Хэрриот довольно интересно раскрывает проблемы ветеринарной практики, совмещая в книге любовь к животным, сострадание и, конечно, юмор.  К слову, по мотивам этих рассказов даже вышел сериал.


 «Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас сказала» - именно так звучит название книги французской писательницы Николь Де Бюрон, остроумно рассказывающей о повседневной жизни большой семьи, которой ежедневно приходится сталкиваться с сюрпризами. Судя по оценкам, заскучать книга не даст.


Вернёмся к Терри Пратчетту и его книге «Благие знамения», написанной вместе с Нилом Гейманом. В ней в юмористической манере рассказывается об ангеле и демоне, которые пытаются предотвратить конец света, пока люди скептически воспринимают очередную назначенную дату апокалипсиса.

Ещё одна книга, в которой присутствуют ангел и бес, только уже от автора юмористической фантастики Андрея Белянина. Речь идёт о произведении «Моя жена – ведьма», рассказывающем о жизни поэта Сергея Гнедина. Главный герой ведёт простую жизнь, но не его супруга, из-за которой его и докучают те самые ангел и демон, а ему самому нередко приходится бегать по тёмным мирам. Но это не мешает рядовому поэту получать удовольствие от странных приключений.

Конечно, это далеко не весь список юмористических книг, однако продолжить список предлагаем вам. Какие ваши любимые произведения в данном жанре?

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Метки: Рассказы/произведения   Юмор   книги   книголюбы   плохое настроение   подборка   
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2  комментария
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11k
Mike 21 минуту назад
Уважаемые фишкиняне! Может кто-нибудь читал такую книжку "Воровской общаг"(или как-то так) - подскажите, кто автор и правильное название криминального романа! Там главный герой Влад. Он учился в медакадемии, открыл талант фальшивомонетчика-доллары рисовал. Его крадут. Бежит с чеченского плена, в город Н-ск, а там он схлестнулся с местным олигархом. В детстве читал, смутно помню. Очень хочу перечитать. Заранее благодарю. Всех благ.
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Ego sum qui sum 17 минут назад
для того чтобы развеять грусть можно почитать Джеральда Дарелла или вот это

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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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