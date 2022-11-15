20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают своими деталями

Скоро начинается пора снеговиков, горок, снега, холодов, и конечно же, зимнего творчества. Многие мастерят ледяные скульптуры - и порой это настоящие шедевры. Существует даже Международный конкурс ледяных скульптур, где мастера создают невообразимые скульптуры из одного только ледяного блока. Посмотрим на некоторые ледяные скульптуры, которые поражают своими масштабами и детальностью.

0

Ледяной кузнечик 0 Источник:

×

×

Орёл 0 Источник:

Богомол 0 Источник:

Скульптура в стиле фэнтези, вырезанная из одного ледяного блока 0 Источник:

Нептун 0 Источник:

Олень в натуральную величину 0 Источник:

Скульптура из одного блока льда 0 Источник:

Ледяная улитка с подсветкой 0 Источник:

Карета 0 Источник:

Ледяной замок 0 Источник:

Ледяная статуя гейши в Японии 0 Источник:

Иглобрюх 0 Источник:

Статуя женщины 0 Источник:

Ледяной Сфинкс 0 Источник:

Эта скульптура сделана из 20 тонн льда, и её высота - почти 7 метров 0 Источник:

Кроссовок изо льда 0 Источник:

Ледяная абстракция 0 Источник:

Скульптура-участник международного конкурса ледяных скульптур Ice Impressions 0 Источник:

Автомобиль 0 Источник:

Бильярдный стол 0 Источник:

Скейтборд 0 Источник: