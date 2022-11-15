20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают своими деталями

684
23
Скоро начинается пора снеговиков, горок, снега, холодов, и конечно же, зимнего творчества. Многие мастерят ледяные скульптуры - и порой это настоящие шедевры. Существует даже Международный конкурс ледяных скульптур, где мастера создают невообразимые скульптуры из одного только ледяного блока. Посмотрим на некоторые ледяные скульптуры, которые поражают своими масштабами и детальностью.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди
- Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв
- Своими руками: интересные работы из керамики
- Художница мастерит огромные скульптуры из картона
- Художница мастерит креативные шедевры из керамики
Метки: Ледяные статуи Скульптуры зима красиво ледяные скульптуры лёд подборка творчество фото фотографии
Новости партнёров
реклама