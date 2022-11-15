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20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают своими деталями

20+ шедевральных ледяных скульптур, которые поражают своими деталями

Автор:
15 ноября 2022 17:38
Сообщество : Искусство
Метки: Ледяные статуи   Скульптуры   зима   красиво   ледяные скульптуры   лёд   подборка   творчество   фото   фотографии   
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Скоро начинается пора снеговиков, горок, снега, холодов, и конечно же, зимнего творчества. Многие мастерят ледяные скульптуры - и порой это настоящие шедевры. Существует даже Международный конкурс ледяных скульптур, где мастера создают невообразимые скульптуры из одного только ледяного блока. Посмотрим на некоторые ледяные скульптуры, которые поражают своими масштабами и детальностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ледяные статуи   Скульптуры   зима   красиво   ледяные скульптуры   лёд   подборка   творчество   фото   фотографии   
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