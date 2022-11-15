Исторические дома Нового Орлеана: просто красивая архитектура

«Независимо от того, живете ли вы в Новом Орлеане, когда-то жили здесь или только когда-либо восхищались нами издалека, вам, безусловно, здесь рады», — говорят энтузиасты Нового Орлеана, которые готовы пригласить всех желающих в свой прекрасный город. Чтобы показать всему миру его красоты, они собрали целую коллекцию фотографий самых красивых городских домов. Наслаждайтесь!

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