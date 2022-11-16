Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали

Он старался держаться подальше от политики и не любил говорить на эту тему. Но после выборов в США в 2016 году он заявил о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Хотя тогда в Америке это было в тренде - доказательств не было, ни одного подтверждённого факта, но слухи о «вмешательстве» ходили.

А после 24.02 Керри резко осудил СВО и занял антироссийскую сторону. Он сам признавал, что с детства привык относиться к России как к «империи зла» и эти взгляды со временем не изменились. Хотя пару раз он в Москву приезжал и гулял по Красной площади.