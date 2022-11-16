Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали

Он вообще редко высказывался о политике, но в последнее время его буквально понесло.
Джим Керри известен нашему зрителю по фильмам «Тупой и ещё тупее», «Эйс Вентура», «Маска» и множеству других работ. Все считали его американцем, однако он оказался канадцем, а в США просто работал и за все эти годы так и не получил гражданство.
Он старался держаться подальше от политики и не любил говорить на эту тему. Но после выборов в США в 2016 году он заявил о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Хотя тогда в Америке это было в тренде - доказательств не было, ни одного подтверждённого факта, но слухи о «вмешательстве» ходили.
А после 24.02 Керри резко осудил СВО и занял антироссийскую сторону. Он сам признавал, что с детства привык относиться к России как к «империи зла» и эти взгляды со временем не изменились. Хотя пару раз он в Москву приезжал и гулял по Красной площади.
По всей видимости, больше приехать не сможет - его внесли в санкционный список и запретили въезд:
«На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».
Вот как на это отреагировала Тина Канделаки:
«Эти санкции против актера выглядят странными, как будто бы немного смешными, комедийными. Можно сказать, что в его стиле. Никто ведь всерьез и не думает, что актер собирается приехать в Россию с творческими вечерами».
В санкционном списке 60-летний актёр значится под номером 88. О каких-либо пересмотрах этого решения пока не сообщалось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только, чтобы все это имело значение, должна быть причина. по которой эти актеры хотели бы въехать в Россию, а уж тогда бы их не пускали.
Я такое вижу только в такой ситуации. когда США превратится в декорации к "Безумному Максу", Европа будет нищенствовать и прозябать, и единственным местом, где нормально живется белым христианам, будет Россия...
Я уже лет десять знаю что он русофоб и противник русских и против России.
Но, если честно, пересматривал, недавно, "Шоу Трумана" и не задумывался над этим актёром. Кто он по жизни есть. Следил я только за его персонажем в фильме.
Если Джим Керри, как личность- русофоб, то мне пох на него, сволоту заокеанскую.
И в тоже время если Джим Керри талантливый актёр- смотрю на него.
Вот так вот. Это сложно понять, но можно.
Так как Искусство не имеет границ и политических предпочтений.
До поры до времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Взять того же зеленского-гниду. Вот этого тварюгу я и под расстрелом бы уже не смотрел... Предал зеля всё что можно и вовеки веков прокляли его имя люди.
В таком случае надо держать рот закрытым, а не нести в народ всяческую х.рню, в которой ты не разбираешься по умолчанию.