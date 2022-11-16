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Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали

Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали

Автор:
16 ноября 2022 15:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   джим керри   запрет   комик   критика   санкции   сво   тина канделаки   
1848
6

Он вообще редко высказывался о политике, но в последнее время его буквально понесло.

Джим Керри известен нашему зрителю по фильмам «Тупой и ещё тупее», «Эйс Вентура», «Маска» и множеству других работ. Все считали его американцем, однако он оказался канадцем, а в США просто работал и за все эти годы так и не получил гражданство.

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Он старался держаться подальше от политики и не любил говорить на эту тему. Но после выборов в США в 2016 году он заявил о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Хотя тогда в Америке это было в тренде - доказательств не было, ни одного подтверждённого факта, но слухи о «вмешательстве» ходили.

А после 24.02 Керри резко осудил СВО и занял антироссийскую сторону. Он сам признавал, что с детства привык относиться к России как к «империи зла» и эти взгляды со временем не изменились. Хотя пару раз он в Москву приезжал и гулял по Красной площади.

По всей видимости, больше приехать не сможет - его внесли в санкционный список и запретили въезд:

«На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

Вот как на это отреагировала Тина Канделаки:

«Эти санкции против актера выглядят странными, как будто бы немного смешными, комедийными. Можно сказать, что в его стиле. Никто ведь всерьез и не думает, что актер собирается приехать в Россию с творческими вечерами».

В санкционном списке 60-летний актёр значится под номером 88. О каких-либо пересмотрах этого решения пока не сообщалось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актер   джим керри   запрет   комик   критика   санкции   сво   тина канделаки   
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21  комментарий
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5k
Игорь Михайлов Полчаса назад
Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировалиПосмотреть
Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали
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9k
Ф Ив 2 минуты назад
А я считаю, что правильно сделали, что включили его в этот список. Мы должны быть последовательными, если сидеть и думать про каждого понесет тот кому запретили въезжать в Россию от этого какие-то издержки или нет, и в случае если не понесет, то не запрещать въезд - не самое продуктивное занятие. Делать для него исключение только потому что он "хороший актер" и на его фильмах кто-то там вырос просто глупо.
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6k
Asurendra 5 минут назад
Есть актеры гораздо более русофобские, чем Джим Керри: Морган Фримен, Дженифер Лоуренс, Марк Руффало - и это только те, про кого мы знаем. Почему им въезд не запретили? Можно добавить еще Стивена Кинга, тоже знатный русофоб.
Только, чтобы все это имело значение, должна быть причина. по которой эти актеры хотели бы въехать в Россию, а уж тогда бы их не пускали.
Я такое вижу только в такой ситуации. когда США превратится в декорации к "Безумному Максу", Европа будет нищенствовать и прозябать, и единственным местом, где нормально живется белым христианам, будет Россия...
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384k
Йожик справедливый 5 минут назад
Просто когда русские забрали из Херсона енотов и зоопарк, в Крым, хохлики сразу отправили просьбу ему на поиск пропавших животных, но как всегда наши опередили их и запретили ему въезд... Так что никакой политики, просто- предусмотрительность!
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5k
heta 7 минут назад
Да, есть несколько довольно знаменитых, весьма талантливых и широко популярных в РФ актеров, которые повернулись к нам жопой. Штош... Бывает.
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14k
_delphin_ 8 минут назад
Профессиональная деформация - слишком долго изображал придурков на камеру.
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11k
Ivan 11 минут назад
Вот настолько...

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5k
Умница-красавица 14 минут назад
Это потому что сложно найти в Канаде нужное количество граждан для составления симметричного санкционного списка, поэтому и включили всех, кого нашли
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4k
Денис 17 минут назад
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42k
Per aspĕra ad astra 19 минут назад
Всё предсказуемо.
Я уже лет десять знаю что он русофоб и противник русских и против России.
Но, если честно, пересматривал, недавно, "Шоу Трумана" и не задумывался над этим актёром. Кто он по жизни есть. Следил я только за его персонажем в фильме.

Если Джим Керри, как личность- русофоб, то мне пох на него, сволоту заокеанскую.
И в тоже время если Джим Керри талантливый актёр- смотрю на него.
Вот так вот. Это сложно понять, но можно.
Так как Искусство не имеет границ и политических предпочтений.
До поры до времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Взять того же зеленского-гниду. Вот этого тварюгу я и под расстрелом бы уже не смотрел... Предал зеля всё что можно и вовеки веков прокляли его имя люди.
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5
RobotTerminator2 21 минуту назад
Канделаки права. Хернёй какой то занимаются. Цирк устроили!
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9k
Juli Полчаса назад
Вот везде Тинке надо вставить свои канделаки.
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6k
Slowly Полчаса назад
Слишком много чести...
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1k
ChePaev 41 минуту назад
Сложно осуждать таких людей, он не политик и не политолог чтобы точно знать что творится на самом деле а что просто пропаганда и ложь. Он жил в обществе где кругом только и говорили о империи зла и что русские только родившись уже мечтают как бы им уничтожить америку. Это точно так же как и нам, жившим в СССР постоянно прививали мысль о загнивающем западе, о том как там не живут а мучаются люди.
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−4
Sata33 47 минут назад
Типа он так часто приезжал к нам
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4k
Frank Borman 51 минуту назад
Как то похер. Кому интересен этот клоун?
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