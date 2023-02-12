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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7241 пост • 836 подписчиков подписаться
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«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс отказывается выступать в США, несмотря на отмену санкций

«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс отказывается выступать в США, несмотря на отмену санкций

Автор:
12 февраля 2023 19:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Концерт   США   гастроли   донбасс   запрет   санкции   
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Ему и в России неплохо.

Григорий Лепс - одна из главных звёзд отечественной эстрады. И самая богатая: за корпоратив Лепс получает нехилые 9 миллионов рублей.

Наверное, поэтому он слегка зазнался и устроил драку в питерском баре. Но с этим он разобрался - как и с западными санкциями. Минфин США снял все ограничения против певца - теперь может петь где хочет.

Но Григорий отказывается. Говорит, что для недругов не готов выступать ни за какие деньги. Например, отклонил предложение вступить в Лос-Анджелесе.

Сейчас Григорий Викторович занят гастролями по России. А после - в очередной раз поедет на Донбасс.

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Метки: Григорий Лепс   Концерт   США   гастроли   донбасс   запрет   санкции   
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6  комментариев
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21k
ЦСКА 44 минуты назад
А чёйто санкции то в его отношении отменили?? Крым простили.....Пиндосская администрация начинает активно именитых российских шлюх выявлять и приманивать??
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30k
АнтонПолднев Полчаса назад
Какие недруги? Кто, кроме эмигрантов, его там знает? Рокфеллеры что ли на день рождения внучки позовут? Чувак (а скорее всего его продюсер и директор) подумал, и решил правильно - убытка от таких гастролей будет больше, чем прибыли. Даже лайков себе подзаработает.
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1k
kappaneed 39 минут назад
Еще не протрезвел... сколько там у него еще будут длиться гастроли по России? Ну еще три дня, чтобы прокапаться, а потом можно возвращаться к этому вопросу))
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