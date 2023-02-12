«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс отказывается выступать в США, несмотря на отмену санкций

Ему и в России неплохо.
Григорий Лепс - одна из главных звёзд отечественной эстрады. И самая богатая: за корпоратив Лепс получает нехилые 9 миллионов рублей.
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Наверное, поэтому он слегка зазнался и устроил драку в питерском баре. Но с этим он разобрался - как и с западными санкциями. Минфин США снял все ограничения против певца - теперь может петь где хочет.
Но Григорий отказывается. Говорит, что для недругов не готов выступать ни за какие деньги. Например, отклонил предложение вступить в Лос-Анджелесе.
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Сейчас Григорий Викторович занят гастролями по России. А после - в очередной раз поедет на Донбасс.
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