«Я уеду жить в Лондон»: Григорий Лепс отказывается выступать в США, несмотря на отмену санкций

Наверное, поэтому он слегка зазнался и устроил драку в питерском баре. Но с этим он разобрался - как и с западными санкциями. Минфин США снял все ограничения против певца - теперь может петь где хочет.

Но Григорий отказывается. Говорит, что для недругов не готов выступать ни за какие деньги. Например, отклонил предложение вступить в Лос-Анджелесе.