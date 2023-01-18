«Сбер» начнёт работать в Крыму

Ну нет, так нет.

А потом наступил февраль 2022 и после него западных санкций уже никто не опасался. Первым на полуостров зашёл «Промсвязьбанк», теперь к нему присоединится и «Сбер». Как сообщили в его пресс-службе:

«Первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка».

И крымчанам наконец-то станут доступны все необходимые сервисы и услуги.