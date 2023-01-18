«Сбер» начнёт работать в Крыму

Офисы банка откроются там уже в первом полугодии.
До 2014 года «Сбербанк» работал на полуострове через дочернюю компанию. А после - свернул все операции, из-за опасности западных санкций. Как заявлял Герман Греф спустя три года, открытие офиса в Крыму: «Это вопрос всей финансовой системы страны». И работать там без возможности попасть под санкции - нет.
Ну нет, так нет.
А потом наступил февраль 2022 и после него западных санкций уже никто не опасался. Первым на полуостров зашёл «Промсвязьбанк», теперь к нему присоединится и «Сбер». Как сообщили в его пресс-службе:
«Первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка».
И крымчанам наконец-то станут доступны все необходимые сервисы и услуги.
Источник:
- Ангарский маньяк Попков попросился в зону СВО
- Сбербанк наконец-таки занялся самым важным – сменил свой логотип. И потратил на это $ 300 млн
- Советник ОП Украины Арестович подал в отставку
- В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей
- Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему приезжать в Россию - и вот как это прокомментировали
мне вот интересно, что это за услуги, которые есть у Сбера и нет у, скажем, РНКБ?
по факту у нас и ip адреса зачастую непойми какие ... полуукр полурус или не ясно как... на какие то сервисы есть доступы, где то пишется - в вашей стране запрещено и тд...
Если что это не про сбер , а вот все остальное как повезет.
Если немного помучиться можно всегда найти альтернативу ну или ВПН.