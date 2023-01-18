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«Сбер» начнёт работать в Крыму

«Сбер» начнёт работать в Крыму

Автор:
18 января 2023 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Герман Греф   Крым   Сбербанк   полуостров   санкции   сво   
1297
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Офисы банка откроются там уже в первом полугодии.

До 2014 года «Сбербанк» работал на полуострове через дочернюю компанию. А после - свернул все операции, из-за опасности западных санкций. Как заявлял Герман Греф спустя три года, открытие офиса в Крыму: «Это вопрос всей финансовой системы страны». И работать там без возможности попасть под санкции - нет.

Ну нет, так нет.

А потом наступил февраль 2022 и после него западных санкций уже никто не опасался. Первым на полуостров зашёл «Промсвязьбанк», теперь к нему присоединится и «Сбер». Как сообщили в его пресс-службе:

«Первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка».

И крымчанам наконец-то станут доступны все необходимые сервисы и услуги.

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Метки: Герман Греф   Крым   Сбербанк   полуостров   санкции   сво   
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11  комментариев
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23k
Добрый Алабай Час назад
Слава всем богам! Наконец-то сбер и греф утвердили вхождение Крыма в состав России! И думали недолго, всего 8 лет. Теперь ждём подтверждения этого знаменательного события от операторов сотовой связи. А то у них Крым - это не Россия, а заграница.
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15k
_delphin_ 6 минут назад
На сбер как-то покуй, если честно. РНКБ ничуть не хуже. А вот копеечного китайского говна а али очень не хватает - в основном запчасти и электроника.
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13k
Kucher 24 минуты назад
Все эти годы Сбер поддерживал западные санкции в отношении Крыма. Можете мне продолжать лить в уши, что это, чтоб вывести сам банк из под удара. А по факту наши же компании во главе со Сбером поддерживали санкции против нашей же территории.
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0
Asuka Полчаса назад
"...все необходимые сервисы и услуги"
мне вот интересно, что это за услуги, которые есть у Сбера и нет у, скажем, РНКБ?
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10k
Shtoppi Полчаса назад
ну кто бы сомневался что грефшарага упустит шанс и там начать бабло рубить.
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1k
ChePaev Полчаса назад
Ну не знаю, хорошо это будет для крымчан или нет. До этого они жили и не знали этого кошмара под названием "Сбер", самого жадного по своим процентным ставкам на кредиты, являющегося кошмаром для расчетных счетов бизнеса, не желающего платить процент на остаток за пользование деньгами физ и юр лиц, которые держат свои деньги на его счетах и которыми он нагло пользуется в своих целях, берущего комиссию за все платежи, не платящего кэшбэк пользователям его дебетовых карт, дерущего самые большие тарифы за пользование депозитарных ячеек, выставляющий самый низкий курс валюты на покупку и самый высокий на продажу и берущий комиссию за ее обмен. Крымчане, вам нужен этот геморрой под названием "Сбер"??? Подумайте. Все остальные банки кроме Сбера уже не имеют всех вышеописанных недостатков.
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1k
kappaneed 37 минут назад
Скоро сделают ребрендинг на "ОщадБанк")))
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4k
Frank Borman 55 минут назад
Ну, наконец то. Через 9 лет Спёрбанк решил прийти в Крым. Интересно, чем пригрозили господину Грефу, что он решился на это? Наверное, конфисковали все наворованное на Западе, и он понял, что на Западе ему ловить нечего.
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10k
Vacony Час назад
да да.. красиво написано.. как будет по итогу еще будет видно..
по факту у нас и ip адреса зачастую непойми какие ... полуукр полурус или не ясно как... на какие то сервисы есть доступы, где то пишется - в вашей стране запрещено и тд...
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