«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера ответил всем, кто критикует его за поддержку СВО

Он дал интервью иноагенту Юрию Дудю* и после этого на него накинулись те, кто выступает против спецоперации.
Оскар Кучера вёл программы на ТВ, играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Солдатах» и многих других. Также снимался в большом кино и играл в театре. Собственно, делает это и сейчас.
После февраля 2022-го, Оскар никуда не уехал и выступил за СВО. Хотя как сам утверждает, жена два раза уговаривала его уехать, но он отказался. И недавно Кучера дал интервью Юрию Дудю*. Разговор получился долгим и непростым:
«Знаю одно: я поддерживаю свою страну, пацанов, которые отдают свои жизни. И буду поддерживать, потому что это моя страна. Поэтому, когда возникла ситуация, сказали, мол, надо уезжать, я ответил, что никуда не поеду. Ни копейки с этого не заработал. У меня не открылись никакие горизонты, не появилось новой работы, связей, меня не пригласили в Кремль или работу на государственном телеканале».
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После интервью Оскара многие раскритиковали. Аргументировали тем, что он не смог внятно донести свою позицию и не всегда грамотно оперировал фактами. На что актёр ответил, что Дудь к интервью тщательно подготовился, подобрал фактологию, видео и ссылки на источники. Перед беседой сообщил Кучере, что планирует поговорить о его работе на МУЗ-ТВ, съемках в кино и немного о гражданской позиции. А во время интервью больше трёх часов задавал вопросы об СВО, правительстве и жизни в России. Вот его последний комментарий на эту тему:
«Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за всё в ответе сам. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом».
*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.
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