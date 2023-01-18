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«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера ответил всем, кто критикует его за поддержку СВО

«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера ответил всем, кто критикует его за поддержку СВО

Автор:
18 января 2023 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оскар Кучера   Спецоперация   Юрий Дудь   актер   ведущий   интервью   критика   муз-тв   поддержка   сво   
1995
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Он дал интервью иноагенту Юрию Дудю* и после этого на него накинулись те, кто выступает против спецоперации.

Оскар Кучера вёл программы на ТВ, играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Солдатах» и многих других. Также снимался в большом кино и играл в театре. Собственно, делает это и сейчас.

После февраля 2022-го, Оскар никуда не уехал и выступил за СВО. Хотя как сам утверждает, жена два раза уговаривала его уехать, но он отказался. И недавно Кучера дал интервью Юрию Дудю*. Разговор получился долгим и непростым:

«Знаю одно: я поддерживаю свою страну, пацанов, которые отдают свои жизни. И буду поддерживать, потому что это моя страна. Поэтому, когда возникла ситуация, сказали, мол, надо уезжать, я ответил, что никуда не поеду. Ни копейки с этого не заработал. У меня не открылись никакие горизонты, не появилось новой работы, связей, меня не пригласили в Кремль или работу на государственном телеканале».

После интервью он написал в своём телеграм:

После интервью Оскара многие раскритиковали. Аргументировали тем, что он не смог внятно донести свою позицию и не всегда грамотно оперировал фактами. На что актёр ответил, что Дудь к интервью тщательно подготовился, подобрал фактологию, видео и ссылки на источники. Перед беседой сообщил Кучере, что планирует поговорить о его работе на МУЗ-ТВ, съемках в кино и немного о гражданской позиции. А во время интервью больше трёх часов задавал вопросы об СВО, правительстве и жизни в России. Вот его последний комментарий на эту тему:

«Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за всё в ответе сам. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом».

*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

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Метки: Оскар Кучера   Спецоперация   Юрий Дудь   актер   ведущий   интервью   критика   муз-тв   поддержка   сво   
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13  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Он дал интервью иноагенту Юрию Дудю* и после этого на него накинулись те, кто выступает против спецоперации.(ц)

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18k
anpetrof 2 минуты назад
Зачем таким дудям интервью давать? А не пошли бы все дуди лесом...
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28k
EvilHomer 5 минут назад
Там Оскар провел аналогию - сосед бьет жену, имеешь ли право вмешаться? А если это твоя сестра? Дуть как последний толераст начал съезжать, дополняя аналогию. Получается, по мнению конченного толераста Дудя, США имеет право не то что бы к соседу с оружием ходить, в дома на окраине ломится, называя это операциями, а России видите ли как можнос.
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159
Вася Васильев Полчаса назад
тридварасам позицию Кучеры не понять, как следствие они с ней не согласны.
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10k
Shtoppi 54 минуты назад
иноагенту дудю нужно пи_дюлей давать каждый раз при встрече, а не интервьюироваться у него.
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7k
Том Сойер 56 минут назад
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2k
MPEG-8 Час назад
Забыли про него уже все, а тут вылез патриот сраный.
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62
александр ломовицкий Час назад
актер здорового гражданина. но как тут уже спрашивали - а нафиг вообще было идти на интервью к этому заднеприводному либерсту дудю (фамилия такая прям к ориентации ...кхм звучная ха хахахахахаха)
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5k
Terminator Час назад
поддерживать власть проще чем быть в оппозиции
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24k
Влад Час назад
Вот тут я не понял - нафига было Дудю интервью давать? Может Оскару и надо как-то напомнить о себе, но давать интервью Дудю не выход. Результат - всё что можно перемонтировано через зад, а Дудю рейтинг.
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135
ruslan d Час назад
А Дудя вроде же клеймили как иноагента , нет ?
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4k
alex Час назад
на до бы ло [мат]а ть дуд ю
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