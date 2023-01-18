«Я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают свои жизни»: актёр Оскар Кучера ответил всем, кто критикует его за поддержку СВО

Оскар Кучера вёл программы на ТВ, играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Солдатах» и многих других. Также снимался в большом кино и играл в театре. Собственно, делает это и сейчас.

После февраля 2022-го, Оскар никуда не уехал и выступил за СВО. Хотя как сам утверждает, жена два раза уговаривала его уехать, но он отказался. И недавно Кучера дал интервью Юрию Дудю*. Разговор получился долгим и непростым: