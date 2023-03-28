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Муми-тролли уходят из России

Муми-тролли уходят из России

Автор:
28 марта 2023 22:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Moomin Characters   запрет   лицензия   муми-тролль   образы   санкции   
1438
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Видимо, в рамках какого-то там пакета санкций, подлый удар в спину России сегодня нанесла Финляндия. Финская компания Moomin Characters заблокировала лицензию на использование образов муми-троллей на территории нашей страны. Ну, всё, теперь их точно в НАТО возьмут!

Публично демонстрировать странных бегемотов в России теперь нельзя (хотя, возможно Дмитрий Анатольевич Медведев имеет своё мнение на этот счет).

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Как пишет издание VPost, финские правообладатели «Муми-троллей» больше не выдают новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевают действующие соглашения на использование образов героев сказок Туве Янссон в России, сообщил изданию представитель компании.

Оформление новых лицензий временно приостановлено «в связи с происходящим в мире», подтвердил сотрудник агентства Brand4rent, представлявшей интересы Moomin Characters в России. Вместо этого в агентстве можно оформить лицензию на Чебурашку. «Очень популярный сейчас вариант», — сообщил собеседник VPost.

Данное решение уже привело к отмене запланированных ранее мероприятий. Например, в московском "Афимолле" отказались от проведения "Весеннего фестиваля муми-троллей", который должен был пройти на этой неделе.

Впрочем, возможно, всё не так трагично. Как пишет "Фонтанка.ру", другой представитель Brand4rent заявил, что компания не давала VPost комментариев ни о лицензионной программе Moomin Characters, ни об отмене мероприятия в торговом центре. Также там отметили, что у «АФИ девелопмент» (ТЦ «Афимолл») не отзывали лицензию, потому что ее просто не было, как и разрешения правообладателя на использование бренда персонажей.

Дело ясное, что дело тёмное.

Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более, чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем 124 странах.

Moomin Characters создали в 1958 году Туве и ее брат Ларс, ей до сих пор управляют члены семьи.

Лицензионная продукция с муми-троллями — прежде всего посуда и сувениры от Fiskars Group, в том числе знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки — остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии, - пишет VPost.

Moomin Character не публикует финансовые результаты, но 10 лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в 400 млн евро — без учета доходов от медиаправ.

Советские мультфильмы про Мумиков они нам тоже запретят смотреть, интересно?

Источник:

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Метки: Moomin Characters   запрет   лицензия   муми-тролль   образы   санкции   
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27  комментариев
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29k
albedo 2 часа назад
Наплевать.
И не думаю, чтобы СССР покупал то какую то лицензию, честно говоря.
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736
Uganda 5 секунд назад
Самые скучные сказки детям - то, что я читал про этих тролей. Никакого растройства
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7k
rutt Минуту назад
А Мумитроля они спросили? Мы знаем что он ответил бы)
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7k
rutt 10 минут назад
Лагутенко-то что делать? Как теперь команду называть?
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1k
КАКАнгел 12 минут назад
Bs это переживем. это неприятно , но переживем.
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100
AnSal 17 минут назад
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31k
Ashabad 20 минут назад
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469
Максим Эсфельд 23 минуты назад
Малыш ,если честно, плевать. Главное , что Карлсон который живёт на крыше ... наш.. И всё , что думают гавнюки не интересно.
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10k
wilddewill 36 минут назад
Всё, пинцет фишкам. Использовали картинки без разрешения)))) У меня, кстати, есть полное собрание этих книг. На бумаге, в обложках, с картинками)))) Если я сфоткаю и выложу в тырнет? То что? Приедут горячие финские правозащитники ко мне? Ведь по новым законам, решения их судов я могу слать в лес, в самую густую крапиву))))
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843
Николай 36 минут назад
По бизнес ФМ слышал сегодня пока с работы ехал комментарий нашего представителя компании которая в РФ выдает права на мумий троллей.
Их компания Афимолу не выдавала никаких прав. Они не связывались а следственно ничего не аннулировали и не отменили.
Да и йопт, почему ак важно? Я по москве часто щарюсь и образов мумитролей не видел вообще нигде лет... Да давно.
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3k
Trilik 43 минуты назад
Снусмумрик...
Snusmumriken – от «snus», это по-шведски «табак».
Англичане в своем переводе отразили никотиновую зависимость персонажа, назвав его Snufkin («snuf» – нюхательный табак).
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10
Серджио Дементини 48 минут назад
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65k
doker Час назад
А я и не знал о фирме и о лицензии. И миллиарды людей не знали и не знают. И им пофиг.

Видно продажи упали и вот РАЗ - маркетинговый ход, кто-то услышал, узнал, может купил...
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10k
Владимир Час назад
Смешно! Англия ещё не запретила, палочки и мантии? А СШП использование буквы "S"?
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31k
Андрей Иванов Час назад
Теперь финны не будут получать бабла за мумиков
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1k
Mrak OBOY Час назад
тошнотный мультик был, прям вот ненавидел его... в детстве время мультиков знал каждый ребенок и в ожидании своих 30 минут рисованной движухи, такой облом был попасть, на это серое безвкусие финских наркоманов!
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2k
Lexx Час назад
Илья Лагутенко в курсе?
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28k
Юрьевич Час назад
А что, у нас были идиоты, которые покупали эти лицензии?
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11k
GROMOZEKA Час назад
«Финская компания Moomin Characters заблокировала лицензию на использование образов муми-троллей на территории нашей страны»

Какой ужас!!!
Как мне собраться с силами и признать, что мне совершенно насрать на их запрет?
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9k
au3 Час назад
Ну и прекратить любые лицензионные отчисления
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4k
dampfer 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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