Муми-тролли уходят из России

Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более, чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем 124 странах.

Moomin Characters создали в 1958 году Туве и ее брат Ларс, ей до сих пор управляют члены семьи.

Лицензионная продукция с муми-троллями — прежде всего посуда и сувениры от Fiskars Group, в том числе знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки — остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии, - пишет VPost.

Moomin Character не публикует финансовые результаты, но 10 лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в 400 млн евро — без учета доходов от медиаправ.

Советские мультфильмы про Мумиков они нам тоже запретят смотреть, интересно?