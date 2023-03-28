Муми-тролли уходят из России

Видимо, в рамках какого-то там пакета санкций, подлый удар в спину России сегодня нанесла Финляндия. Финская компания Moomin Characters заблокировала лицензию на использование образов муми-троллей на территории нашей страны. Ну, всё, теперь их точно в НАТО возьмут!
Публично демонстрировать странных бегемотов в России теперь нельзя (хотя, возможно Дмитрий Анатольевич Медведев имеет своё мнение на этот счет).
Как пишет издание VPost, финские правообладатели «Муми-троллей» больше не выдают новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевают действующие соглашения на использование образов героев сказок Туве Янссон в России, сообщил изданию представитель компании.
Оформление новых лицензий временно приостановлено «в связи с происходящим в мире», подтвердил сотрудник агентства Brand4rent, представлявшей интересы Moomin Characters в России. Вместо этого в агентстве можно оформить лицензию на Чебурашку. «Очень популярный сейчас вариант», — сообщил собеседник VPost.
Данное решение уже привело к отмене запланированных ранее мероприятий. Например, в московском "Афимолле" отказались от проведения "Весеннего фестиваля муми-троллей", который должен был пройти на этой неделе.
Впрочем, возможно, всё не так трагично. Как пишет "Фонтанка.ру", другой представитель Brand4rent заявил, что компания не давала VPost комментариев ни о лицензионной программе Moomin Characters, ни об отмене мероприятия в торговом центре. Также там отметили, что у «АФИ девелопмент» (ТЦ «Афимолл») не отзывали лицензию, потому что ее просто не было, как и разрешения правообладателя на использование бренда персонажей.
Дело ясное, что дело тёмное.
Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более, чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем 124 странах.
Moomin Characters создали в 1958 году Туве и ее брат Ларс, ей до сих пор управляют члены семьи.
Лицензионная продукция с муми-троллями — прежде всего посуда и сувениры от Fiskars Group, в том числе знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки — остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии, - пишет VPost.
Moomin Character не публикует финансовые результаты, но 10 лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в 400 млн евро — без учета доходов от медиаправ.
Советские мультфильмы про Мумиков они нам тоже запретят смотреть, интересно?
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И не думаю, чтобы СССР покупал то какую то лицензию, честно говоря.
Их компания Афимолу не выдавала никаких прав. Они не связывались а следственно ничего не аннулировали и не отменили.
Да и йопт, почему ак важно? Я по москве часто щарюсь и образов мумитролей не видел вообще нигде лет... Да давно.
Snusmumriken – от «snus», это по-шведски «табак».
Англичане в своем переводе отразили никотиновую зависимость персонажа, назвав его Snufkin («snuf» – нюхательный табак).
Видно продажи упали и вот РАЗ - маркетинговый ход, кто-то услышал, узнал, может купил...
В нее входили эти произведения.
Согласен - мультфильм отвратный и содержание повести не передает.
Сама книга была очень интересная для ребенка.
Все таки книги надо читать, потому что экранизация, как правило, и близко не стояла.
Тот же Малыш и Карлсон. Да два великолепных мультфильма снято. Но они не передают и сотую часть восторга от произведений Астрид Линдгрен о Карлсоне.
Даже знаменитый спектакль Театра Сатиры со Спартаком Мишулиным в роли Карлсона близко к книге не стоял.
А ведь она еще написала "Пеппи длинный чулок".
По которой снят ОТВРАТНЫЙ фильм. Да и не всю книгу экранизовали.
Какой ужас!!!
Как мне собраться с силами и признать, что мне совершенно насрать на их запрет?