"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту





Уже спустя несколько минут после этого фура подорвалась в движении. Экс-генерал ФСБ предполагает, что авто могли подорвать дистанционно с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру. Хотя также не исключена версия водителя-смертника, т.к. взрыв произошел именно в момент проезда, когда рядом на ж/д путях находился топливный состав.



