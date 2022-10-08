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"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту

"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту

Автор:
08 октября 2022 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Крымский мост   видео   досмотр   подрыв   теракт   фура   
30809
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Сегодня рано утром на Крымском мосту произошел подрыв фуры, в результате которого загорелись цистерны на ж/д путях и частично было разрушено дорожное полотно. В Сети появились видео досмотра авто и взрыва моста с разных ракурсов.

Около 6 утра на Крымском мосту прогремел взрыв - позже сообщили, что взлетел на воздух грузовой автомобиль. В соцстеях появляются фото и видео момента подрыва, снятые с разных ракурсов.




Известно, что фура еще в субботу утром по документам принадлежала у некоему Борису Юсубову из Краснодара. Проверявшие авто сообщили, что мужчина за рулем был спокоен и никаких подозрений не вызвал.




Фура была полностью загружена и на рентген ее на загоняли - обошлись формальным осмотром.



Уже спустя несколько минут после этого фура подорвалась в движении. Экс-генерал ФСБ предполагает, что авто могли подорвать дистанционно с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру. Хотя также не исключена версия водителя-смертника, т.к. взрыв произошел именно в момент проезда, когда рядом на ж/д путях находился топливный состав.


Известно, что при въезде на Крымский мост находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. При этом, они обнаруживают даже частицы наркотиков и взрывчатых веществ, которые перевозились в авто пару месяцев назад.


Почему фура не была досмотрена должным образом, разбирается следствие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крымский мост   видео   досмотр   подрыв   теракт   фура   
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327  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 10 часов назад
Видимо, чтобы вызвать подозрения, водиле надо было сидеть за рулём в повязке и поясе шахида, с тротиловой шашкой в зубах, а сама фура должна была быть раскрашена в жовто-блакитные цвета.
На рентген не всех загоняют, но хотя бы ради приличия, собак бы держали на постах, что ли. В аэропортах и на вокзалах, всё что нужно и не нужно перенюхают, а здесь - бумажки глянули, и гуляй, Вася.
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1k
Moon24 4 минуты назад
Как всегда Россия утрется . Понадувают щеки , погрозят страшными карами и ответом и спустят на тормозах . Электростанции противника не уничтожены ,коммуникации не перерезаны - прибыли олигархов важнее
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1k
Moon24 7 минут назад
Мост из бумаги сделан и соплей ? Прочность принесена в жертву прибыли очередного олигарха .
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872
Aleks 8 минут назад
А теперь гипотетически рассмотреть подобное при Сталине. После такого были бы такие расследования и чистки, что головы летели аки пушинки от одуванчиков при летнем ветре. И органы именно работали бы, выполняли задачи, для которых они собственно говоря и созданы.
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16k
Toxictofa Полчаса назад
Стратегически важный объект в 300 километрах от боевых действий, а охрана как в бл..ском цирке!
Вот и дождались...
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6k
elektrod161 Полчаса назад
Стреч-пленка выглядит как снаряды, нафиг осматривать ..
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119k
arek14 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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41
Трактор Митя 58 минут назад
Кто-то до сих пор считает, что это сделала машина с удобрением? Как-то она странно мост в 2х местах развалила.
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40
PF Час назад
Туннель под ла-маншем и газопровод балтик-пайп теперь законные цели России? Если что, то они их сами взорвали. И сидеть с тупым лицом, типа мы поможем с расследованием.
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1k
Can Час назад
как могла фура снести два пролёта???? ладно, может один и смогла бы, но два- нет. теперь думайте сами.... или халатность строителей или ракеты(в чем я больше уверен).
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40
PF 2 часа назад
Я уже ни один раз писал, что новый террорист № 1 это зеленский. А покрывают его, любители террора - англосаксы. Все террористические организации были ими созданы. Пока мир не избавится от этих мразей, планета в опасности.
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3k
Estetik 2 часа назад
Сами построили, сами взорвали. Зато теперь есть повод долбануть по Киеву. Заодно от поражений нашей армии народ отвлечется...
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1k
muhomor 2 часа назад
Интересно-взрыв моста это красная линия или просто так??Я вот жду не дождусь когда разнесут все ЖД мосты вместе с тунелем по которому идёт постоянный поток оружия в бандероштат!!
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10k
*Сергей* 3 часа назад
Не важно поезд, это или фура, но это точно не война уже. Это обычный теракт.
Не могу понять почему не перерезаны пути поставки оружия на Украину? В ВОВ партизаны постоянно взрывали жд пути и мосты тем самым пресекая доставку военных грузов к линии фронта. У нас сейчас больше возможностей чем у партизан ВОВ? Или меньше? Поэтому никак не получается взорвать все жд ветки по которым везут военные грузы?
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41
Трактор Митя *Сергей* 2 часа назад
Партизаны это местные жители в тылу оккупированных территорий. Чтоб появились партизаны, надо чтобы Россию кто-то оккупировал.
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20k
Killgrave 3 часа назад
Пу сейчас в очень плачевном положении. Если он не уничтожит гнездо хохлов его никогда не простят. Это его проект, который подорвали ему на днюху. Это как пощечина, за которую надо давать жесточайшую ответку в виде уничтоженного куева - как минимум.
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−42
есть_кто-дома? 3 часа назад
Не надо платить 10 лимонов за проезд. Достаточно заплатить пять челноку. Его все знают. Он примелькался. Возит туда. Возит сюда.
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14k
info-kozirev 3 часа назад
Где сука ответка в виде стертого с лица земли Киева,Львова и прочих хохлятских городов,это сука,государственный терроризм,и уши хохлов тут торчат и пиндосов,валить их накуй,всех и без разбора (а то гражданские,вот они,беженцы епт)
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28k
Ashabad 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Трям 3 часа назад
Почему до сих пор не ибанули 50 ракет по всем магистралям, соединяющим хохлостан с западом? Они ж через неделю сами все передохнут!
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4k
Просто Федя 4 часа назад
Вообще ни чего не понял. При покадровом просмотре вспышка уже есть, а грузовик целый едет. Причём засвет идёт с краёв кадра, а не от фуры.
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41
Трактор Митя Просто Федя 3 часа назад
Только в версии с грузовиком можно обвинить хохлов. Если брать версию с ракетой, то она прилетела только со стороны РФ (судя по видео), а если минирование, то там тоже без спецслужб никак. Поэтому официальная версия будет только грузовик.
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123
Аврашалом Маркович 4 часа назад
Ну, вы поняли. По аналогии с частичной мобилизацией.
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123
Аврашалом Маркович paranoid 51 минуту назад
В соцсетях после объявления частичной мобилизации появились статьи от проплаченных блогерынь, пытавшихся убедить читателей, что 1% резервистов, которых призывают в армию это как одна мармеладка или палочка картошки фри. Типа ничего страшного, но в силу их врождённой имбецильности получилось то, что получилось. Вырезать себе глазки, которые вполне бы сошли за один процент от их тушки они почему-то не захотели.
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