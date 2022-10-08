"Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту

Сегодня рано утром на Крымском мосту произошел подрыв фуры, в результате которого загорелись цистерны на ж/д путях и частично было разрушено дорожное полотно. В Сети появились видео досмотра авто и взрыва моста с разных ракурсов.
Около 6 утра на Крымском мосту прогремел взрыв - позже сообщили, что взлетел на воздух грузовой автомобиль. В соцстеях появляются фото и видео момента подрыва, снятые с разных ракурсов.
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Известно, что фура еще в субботу утром по документам принадлежала у некоему Борису Юсубову из Краснодара. Проверявшие авто сообщили, что мужчина за рулем был спокоен и никаких подозрений не вызвал.
Фура была полностью загружена и на рентген ее на загоняли - обошлись формальным осмотром.
Уже спустя несколько минут после этого фура подорвалась в движении. Экс-генерал ФСБ предполагает, что авто могли подорвать дистанционно с помощью радиоканала, но вряд ли по таймеру. Хотя также не исключена версия водителя-смертника, т.к. взрыв произошел именно в момент проезда, когда рядом на ж/д путях находился топливный состав.
Известно, что при въезде на Крымский мост находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. При этом, они обнаруживают даже частицы наркотиков и взрывчатых веществ, которые перевозились в авто пару месяцев назад.
Почему фура не была досмотрена должным образом, разбирается следствие.
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АНТИФИШКИ
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На рентген не всех загоняют, но хотя бы ради приличия, собак бы держали на постах, что ли. В аэропортах и на вокзалах, всё что нужно и не нужно перенюхают, а здесь - бумажки глянули, и гуляй, Вася.
Вот и дождались...
Мы, лять, полгода огнем систем залпового огня обмениваюмся!
Не могу понять почему не перерезаны пути поставки оружия на Украину? В ВОВ партизаны постоянно взрывали жд пути и мосты тем самым пресекая доставку военных грузов к линии фронта. У нас сейчас больше возможностей чем у партизан ВОВ? Или меньше? Поэтому никак не получается взорвать все жд ветки по которым везут военные грузы?