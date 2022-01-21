Грузовик со взрывчаткой уничтожил целый посёлок

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В Гане грузовой автомобиль со взрывчаткой попал в аварию, а когда жители из близлежащего населённого пункта побежали на помощь – взорвался.
Трагические события произошли в Гане 20 января. Грузовик направлялся в шахту, но попал в ДТП с мотоциклистом. Автомобиль загорелся, а очевидцы поспешили на помощь. Свидетели произошедшего рассказали, что водитель начал кричать, чтобы люди не подходили, потому что в машине находится взрывчатка и вскоре прогремел взрыв. Считается, что от момента аварии до взрыва прошло около 10 минут.
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🔴#explosion en #ghana— Diario Ultimátum (@UltimatumMx) January 21, 2022
Se teme que decenas de personas hayan muerto después de una explosión masiva en Bogoso- Apeatse en la región occidental. La explosión fue provocada por una colisión entre una moto y un camión que transportaba explosivos. pic.twitter.com/AdfHcEmWAO
На месте, где стоял грузовик, образовался кратер, а 500 домов было разрушено до основания.
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🔴🇬🇭 EXPLOSIÓN EN GHANA: Fue en #Apiate, entre Bogoso y Bawdie. pic.twitter.com/h6vUuadpl8— Nicolas Copano (@copano) January 20, 2022
Правительство уже подтвердило гибель 17 человек, а местные больницы переполнены ранеными.
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Метки: взрыв взрывчатка гана грузовик дома посёлок разрушения
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Да, да, там у них традиция бежать "на помощь" с надеждой что нибудь да скомуниздить
Они для того и кинулись толпой со всех сторон.
Гм. Впрочем,или хорошо или никак.
Они там регулярно перевернувшимся грузовикам "помогают", особенно бензовозам.