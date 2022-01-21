Грузовик со взрывчаткой уничтожил целый посёлок

Трагические события произошли в Гане 20 января. Грузовик направлялся в шахту, но попал в ДТП с мотоциклистом. Автомобиль загорелся, а очевидцы поспешили на помощь. Свидетели произошедшего рассказали, что водитель начал кричать, чтобы люди не подходили, потому что в машине находится взрывчатка и вскоре прогремел взрыв. Считается, что от момента аварии до взрыва прошло около 10 минут.