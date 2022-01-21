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Грузовик со взрывчаткой уничтожил целый посёлок

Грузовик со взрывчаткой уничтожил целый посёлок (4 фото)

Автор:
21 января 2022 16:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взрыв   взрывчатка   гана   грузовик   дома   посёлок   разрушения   
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4
В Гане грузовой автомобиль со взрывчаткой попал в аварию, а когда жители из близлежащего населённого пункта побежали на помощь – взорвался.
Трагические события произошли в Гане 20 января. Грузовик направлялся в шахту, но попал в ДТП с мотоциклистом. Автомобиль загорелся, а очевидцы поспешили на помощь. Свидетели произошедшего рассказали, что водитель начал кричать, чтобы люди не подходили, потому что в машине находится взрывчатка и вскоре прогремел взрыв. Считается, что от момента аварии до взрыва прошло около 10 минут.
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На месте, где стоял грузовик, образовался кратер, а 500 домов было разрушено до основания.
Правительство уже подтвердило гибель 17 человек, а местные больницы переполнены ранеными.

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Метки: взрыв   взрывчатка   гана   грузовик   дома   посёлок   разрушения   
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12  комментариев
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5k
au3 43 минуты назад
"В Гане грузовой автомобиль со взрывчаткой попал в аварию, а когда жители из близлежащего населённого пункта побежали на помощь – взорвался."

Да, да, там у них традиция бежать "на помощь" с надеждой что нибудь да скомуниздить
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1k
vijilante 3 минуты назад
Если б неустановленая взрывчатка не рванула,помошники растянули бы её по "домам" до последнего кусочка.
Они для того и кинулись толпой со всех сторон.
Гм. Впрочем,или хорошо или никак.
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27k
lem02 10 минут назад
500 домов разрушено, а развалины - одни палки да ветки.
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12k
Александр 14 минут назад
Интересно, что там за взрывчатка, что от огня взрывается.
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9k
wild cat Полчаса назад
хм... грузовик, взрывчатка, добыча ископаемого ресурса... нитроглицерин везли?

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9k
Чёрный Вдовец Полчаса назад
С пустыми огромными сумками негры со всех сторон идут "помогать водителю"
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89
Андрей Полчаса назад
вспомнился случай с бензовозом где люди побежали "помогать" водиле и сгорели заживо
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9k
Izrin Maria 36 минут назад
"Побежали на помощь."
Они там регулярно перевернувшимся грузовикам "помогают", особенно бензовозам.
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1k
Женя Женя78 37 минут назад
Уясе вороночка
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4k
Петрович 41 минуту назад
И после этого, они еще обижаются, что их ниггерами называют
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