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Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных

Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных

Автор:
15 ноября 2022 17:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Янтарь   интересное   исследования   книги   наука   ученые   факты   
3311
13
Особенно их интересует само возникновение янтаря. Казалось бы, тут всё ясно: сосновая смола, которая окаменела миллионы лет тому назад.
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А при нынешней промышленной добыче куски сукцинита весом до 10-12 кг не могли переноситься речным течением на сотни и уж тем более тысячи километров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Янтарь   интересное   исследования   книги   наука   ученые   факты   
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15  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
" возраст всего-то около 35 млн лет..."

Действительно, мелочь какая.
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4k
Евгений Д Минуту назад
Да, вообще странно, если бы медленно застывал и каменел-то обязательно бы много грязи попало и налипло, а раз прозрачный как слеза- то видно быстренько из за чего то затвердел ???
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6k
Mixalych Полчаса назад
В детстве в Швянтойе собирал янтарь. Камушки были мелкие. После шторма крупнее. Тогда мужики заходили с сетями в воду и вытаскивали водоросли. Там янтарь был как булыжник. Сейчас что после шторма, что во время шторма, бери, не бери водоросли, янтаря нет
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152
asami 41 минуту назад
Ээээ, а в музее янтаря в Мальборке поговаривают, что хвойные леса, которые якобы давали эту самую смолу появились миллионов на 10 лет позже.
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1k
Шурман 47 минут назад
Тесть рассказывал что когда маленький был просто собирал его в Курземе ( Юрмале и за ней ) . В Юрмалу езжу уже 17 лет , в год по 4 раза и весь пляж с мд прошел туда и обратно практический до Энгури , после бурь или не важно чего , хоть бы один нашел :)
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3k
Aristarx Час назад
А немцы им печки топлили, из рассказов переселенцев 1946 года, и чердаки утепляли. И дорожки в саду янатрём выкладывали.
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