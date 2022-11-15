Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных

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Особенно их интересует само возникновение янтаря. Казалось бы, тут всё ясно: сосновая смола, которая окаменела миллионы лет тому назад.
Однако, есть конспирологи (конечно же), которые ставят под сомнение официальную версию и намекают на чуть ли внеземное происхождение янтаря. Забавно, однако реальные учёные до сих пор до конца так и не разобрались, как и почему образовывался "солнечный камень".
На так давно в свет вышла книга Э. В. Мычко "Ископаемая летопись янтарного края. Естественная история Калининградской области". В этой книге автор обобщил всё, что на данный момент известно о янтаре и дал свою современную оценку.
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Янтарь и ископаемые на нашей планете в избытке представлены на планете Земля. Но вот палеогеновые отложения Калининградской области очень богаты янтарём.
Так называемая Балтийско-Днепровская янтареносная провинция в ширину целых 500 км и протяжённость её около 2000 км. Основная часть янтаря-сукницита приходится на Самбийский полуостров.
Так называемая Балтийско-Днепровская янтареносная провинция в ширину целых 500 км и протяжённость её около 2000 км. Основная часть янтаря-сукницита приходится на Самбийский полуостров.
Учёные в разное время высказывали разные гипотезы образования балтийского янтаря. Советские учёные предложили теорию существования огромной реки, которая протекала по дну Балтийского моря в эоцене.
Исходя из этой гипотезы эта гигантская река выносила янтарь из северных лесов в свою дельту, которая как раз находилась на месте сегодняшней Калининградской области.
Противники этой теории указали, что хоть эта древняя река и существовала скорее всего, но намного позже времени образования янтаря, то есть уже в неогене, а не эоцене.
Также сукцинит Балтийско-Днепровской янтареносной провинции образовывался не только в Самбии, но и по всей территории этого слоя.
Также сукцинит Балтийско-Днепровской янтареносной провинции образовывался не только в Самбии, но и по всей территории этого слоя.
Месторождение такого янтаря, к примеру, были в нынешней Саксонии-Ангальт (Германия), а Хлапово на севере Польши и в Ровно (северо-запад Украины).
И есть ещё один серьёзный аргумент против: Балтийский янтарь часто встречается в виде натёков, капель и сосулек, без следов воздействия воды. То есть не только в виде обычных окатышей, которые сейчас можно собирать после шторма на линии прибоя Балтийского моря.
И есть ещё один серьёзный аргумент против: Балтийский янтарь часто встречается в виде натёков, капель и сосулек, без следов воздействия воды. То есть не только в виде обычных окатышей, которые сейчас можно собирать после шторма на линии прибоя Балтийского моря.
А при нынешней промышленной добыче куски сукцинита весом до 10-12 кг не могли переноситься речным течением на сотни и уж тем более тысячи километров.
Также янтарь содержит и более древние, чем голубая земля, геологические слои. А вот более молодые слои вроде песчаников земли кранта, которые сформировались ближе к берегу, наоборот не включают такого количества янтаря как голубая земля.
Со временем образования сукцинита всё не так-то просто. Обычно возраст янтаря определяют по возрасту отложений, которые его содержат. Или же по возрасту инклюзий - древних насекомых и остальных включений в сам янтарь непосредственно.
Со временем образования сукцинита всё не так-то просто. Обычно возраст янтаря определяют по возрасту отложений, которые его содержат. Или же по возрасту инклюзий - древних насекомых и остальных включений в сам янтарь непосредственно.
Выяснили, что глауконит из голубой земли образовался 44 млн лет назад, может быть даже раньше. Но, так называемая, прусская свита, которая содержит янтареносную голубую землю, имеет возраст всего-то около 35 млн лет.
Датировать янтарь по инклюзиям тоже непросто. Всего-лишь 10% всего добываемого балтийского янтаря содержат включения, а с пыльцой древних растений так и вовсе 1%.
Датировать янтарь по инклюзиям тоже непросто. Всего-лишь 10% всего добываемого балтийского янтаря содержат включения, а с пыльцой древних растений так и вовсе 1%.
Поставили в небольшой тупик учёных муравьи. В балтийском янтаре можно встретить как холодолюбивые, так и теплолюбивые виды муравьишек. Таким образом можно выстроить самые различные предположения о климате в период образования сукцинита.
В итоге решили, что в "янтарном лесу" жили одновременно насекомые из разных климатических зон.
В итоге решили, что в "янтарном лесу" жили одновременно насекомые из разных климатических зон.
Инклюзии это не только насекомые, но и части листьев, хвои, перьев птиц, шерсти животных, даже иногда небольшие ящерицы. Благодаря этим остаткам можно более точно датировать время образования сукцинита. На данный момент учёные остановились на возрасте не менее 33.9 млн лет.
В разное время и разные эксперты высказывали самые различные предположения о том, как же должен был выглядеть "янтарный лес". Сегодня считается, что скорее всего он был смешанным хвойно-широколиственным, близким по составу к нынешним субтропическим лесам Северной Америки и Восточной Азии.
В нем росли мхи, лишайники, пять видов сосен, папоротники, 18 видов буковых, калицоидные грибы и не только. В балтийском янтаре были обнаружены остатки шести видов омел и части плотоядных растений.
Скорее всего климат был влажным и умеренным.
В нем росли мхи, лишайники, пять видов сосен, папоротники, 18 видов буковых, калицоидные грибы и не только. В балтийском янтаре были обнаружены остатки шести видов омел и части плотоядных растений.
Скорее всего климат был влажным и умеренным.
Но всё это предположения сегодняшнего дня, основанные на тех данных, что удалось раздобыть. Совсем недавно некоторые учёные по составу включений в сукцинит считали, что местность была тропическая в сочетании с горными субтропическим дождевыми лесами.
Интересно, какие нас ждут ещё открытия!
Интересно, какие нас ждут ещё открытия!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Янтарь интересное исследования книги наука ученые факты
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Действительно, мелочь какая.
А металлодетектор таки да, на янтарь не реагирует