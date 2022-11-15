Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных

В разное время и разные эксперты высказывали самые различные предположения о том, как же должен был выглядеть "янтарный лес". Сегодня считается, что скорее всего он был смешанным хвойно-широколиственным, близким по составу к нынешним субтропическим лесам Северной Америки и Восточной Азии.

В нем росли мхи, лишайники, пять видов сосен, папоротники, 18 видов буковых, калицоидные грибы и не только. В балтийском янтаре были обнаружены остатки шести видов омел и части плотоядных растений.

Скорее всего климат был влажным и умеренным.