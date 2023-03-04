25 самых безумных и гениальных учёных в истории

Говорят, безумие граничит с гениальностью. В этом списке - и безумные, и гениальные учёные. Некоторые из них стали печально известны неудавшимися экспериментами, а другие внесли значимый вклад в науку. В каждом из них, наверняка, была доля безумия - ведь они просто взяли и воплотили свои самые грандиозные и эксцентричные идеи в жизнь.
Английский невролог Генри Хэд (1861-1940) известен исследованиями нервов и соматосенсорной системы - структур, обеспечивающих кодирование раздражителей, воздействующих на тело. Для своих экспериментов сэр Генри Хэд даже использовал собственное тело. В его честь названы два расстройства: синдром Геда-Холмса и синдром Геда-Риддоха.
Эрвин Шрёдингер (1887-1961) - австрийский физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии по физике. Известный учёный открыл уравнение (уравнение Шредингера), описывающее движение частицы в квантовой механике. Оно описывает изменение во времени состояния квантовых объектов, характеризуемое волновой функцией.
Американо-канадский профессор психологии Майкл А. Персингер (1945-2018) с 1971 года до своей смерти занимал должность профессора в Лаврентьевском университете в Онтарио, Канада. Он выбрал необычную область исследований - парапсихологию. Выдвинул гипотезу о том, что существует связь между височными долями нашего мозга и мистическими переживаниями. А ещё, стремился найти научные объяснения паранормальным способностям: например, ясновидению и телепатии.
Итальянский врач Джованни Альдини (1762-1834) известен работами и экспериментами в сфере гальванизма - или индукции электрического тока от химической реакции. Некоторыми своими экспериментами он пытался узнать способы, как спастись во время пожаров. Помимо родного итальянского и латыни, он также писал на английском и французском языках, что принесло ему мировую известность. Кстати, работы учёного вдохновляли писательницу Мэри Шелли, когда она писала "Франкенштейна".
Американский психолог и физиолог Чарльз Клод Гатри (1880-1963) известен работами в сфере фармакологии и физиологии. Проводил эксперименты по пересадке голов собакам, которые вызвали много споров. Возможно, из-за этого он так и не получил Нобелевскую премию.
Альберт Бандура (1925-2021) был профессором психологии в Стэнфордском университете, США. Изучал психологию личности, социальную когнитивную теорию и терапию. Его самый известный эксперимент - с куклой Бобо, который он впервые провел в 1961 году. В ходе эксперимента взрослые проявляли разные агрессивные действия по отношению к надувной кукле - а учёные отслеживали реакции детей. Эксперимент показал, что дети, наблюдавшие агрессивное поведение взрослых, в основном подражают и моделируют такое поведение сами.
Вильгельм Райх (1897-1957) - австрийский и американский психолог, ученик Зигмунда Фрейда. Автор влиятельных в психологии книг - "Функция оргазма" (1927) и "Психология масс и фашизм" (1933). Прожив большую часть жизни в Европе, в 1939 переехал работать в США. Там прославился созданием оргонных аккумуляторов в виде камер, которые облучали тело пациентов и заряжали весь организм "жизненной силой". За нарушение запрета на торговлю этими аккумуляторами в 1957 году Райха приговорили к двум годам тюрьмы. В этом же году он умер в тюрьме от сердечной недостаточности.
Американский психолог Карни Лэндис в 1924 году провел эксперимент на проверку связей между различными эмоциями и выражением лица. Многие посчитали его неэтичным и раскритиковали. В ходе теста врач показывал испытуемым шокирующие изображения, заставлял их прикасаться к электрическим проводам под напряжением, нюхать аммиак и даже отрезать головы крысам (многие, кстати, согласились). В итоге, никакой закономерности в выражениях лиц учёный не нашёл. Но подтвердил, что многие испытуемые легко подчиняются авторитету и готовы сделать многое, что им скажут.
Хван У Сок - южнокорейский ветеринар, считающийся одним из самых продвинутых ученых в области исследования стволовых клеток. Он первым в мире клонировал собаку. Правда, кроме этого, поучаствовал в громком скандале - его коллеги подтвердили, что учёный сфальсифицировал данные о клонировании стволовых клеток человека. Из-за этого его уволили с поста профессора Сеульского национального университета. Позже Сок признался, что во время исследований использовал яйцеклетки своих студенток и других женщин, приобретенные на черном рынке.
Сергей Сергеевич Брюхоненко (1860-1960) - советский физиолог, который внёс значимый вклад в выполнение хирургии на открытом сердце, и создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Он работал в Научно-исследовательском институте экспериментальной хирургии в Москве. Первая операция на открытом сердце в России была успешно проведена в 1957 году коллегой Брюхоненко - Александром Вишневским.
Американский психиатр Луис Джолион Уэст (1924-1999) начал свою карьеру в качестве профессора психиатрии в Университете Оклахомы, США. Его самые влиятельные исследования - в области "промывания мозгов", злоупотребления наркотиками и культовых сообществ. Он также был активистом, выступавшим против смертной казни.
Сидни Готлиб (1918-1999) получил печальную известность как "главный химик ЦРУ". Он работал в проекте ЦРУ под названием MK-ULTRA, где использовал экстремальные температуры, сильнодействующие наркотики, электрошок, лишение пищи и сна для своих экспериментов по контролю над разумом людей. Незаконный проект продлился с 1953 по 1973 год.
Макс Йозеф фон Петтенкофер (1818-1901) был немецким химиком, естествоиспытателем и врачом-гигиенистом. Разработал метод определения углекислого газа в воздухе (его использовали как индикатор чистоты воздуха в помещениях), санитарные мероприятия по очистке городов, разработал системы очистки сточных вод. До его научных работ многим людям ничего не было известно о благотворном воздействии свежего воздуха и чистой воды.
Роберт Уайт (1926-2010), американский нейрохирург, провёл первую в мире операцию по пересадке головы живой обезьяне. Операцию объявили успешной, правда, ни одна из обезьян не прожила более девяти дней.
Джон Бердон Сандерсон Холдейн (1862-1964) - английский биолог, известный работами в области генетики. В 1961 году Холдейн отказался от британского гражданства из-за своих марксистских взглядов, и стал гражданином Индии. Известен также тем, что придумал слова "клон" и "клонирование".
Хосе Мануэль Родригес Дельгадо (1915-2011) много лет был профессором нейрофизиологии в Йельском университете, США, а затем переехал в Мадрид. Там в 1975 году он открыл медицинскую школу. Известен экспериментами по контролю сознания, для которого использовал электрическую стимуляцию на обезьянах и людях.
Американский медик и биолог Дункан Макдугалл (1866-1920) известен экспериментом "21 грамм", результаты которого были опубликованы в 1907 году. Он выдвинул гипотезу о том, что человеческая душа имеет вес 21,3 грамма. В ходе эксперимента он взвешивал больных, которые находились в предсмертной стадии, и высчитывал, сколько веса они сбросили в момент смерти.
Английский теолог, геолог и палеонтолог Уильям Бакленд (1784-1856) - первый человек в истории, который описал ископаемого динозавра. Он обнаружил его в пещере Киркдейл в английском графстве Северный Йоркшир, и назвал мегалозавром.
Фрэнсис Крик (1916-2004) - английский молекулярный биолог. Наибольшую известность получил за открытие структуры молекулы ДНК вместе с коллегой Джеймсом Уотсоном.
Американский врач Стаббинс Фирт (1784-1820) искал причины желтой лихорадки - вирусного заболевания, которое, по его мнению, не было заразным. Учёный ошибался, полагая, что причина желтой лихорадки - высокая температура, но его исследования помогли в научном понимании этого недуга. Только позже кубинский ученый Карлос Финлей обнаружил истинную причину желтой лихорадки - укусы комаров.
Роберт Гэлбрайт Хит (1915-1999) - американский психиатр. Считал единственной причиной психических недугов поражения головного мозга - поэтому полагал, что любые ментальные расстройства можно вылечить прямым воздействием на мозг. Учёный провёл множество экспериментов, что включали стимуляцию головного мозга электрическими импульсами через имплантированные в нервную ткань электроды. Эксперименты частично финансировались ЦРУ.
Советский биолог-животновод Илья Иванович Иванов (1870-1932) в основном занимался искусственным оплодотворением. Известен попытками создать гибрид человека и обезьяны, в ходе которого проводил искусственное осеменение самок обезьян человеческой спермой. К счастью, эксперимент провалился - беременность не наступала.
Джон Парсонс (1914-1952) - инженер-ракетостроитель, один из самых влиятельных ученых в истории космической программы США. У Парсонса были свои странности. Например, пристрастие к оккультизму и вера в сверхъестественное. Он даже проводил ритуалы для вызова духов и мифических богинь. Умер в возрасте 37 лет - от взрыва в домашней лаборатории.
Парацельс (ок. 1493-1541) - швейцарский алхимик эпохи Возрождения. Учёный известен многими медицинскими достижениями своего времени, а также изобрёл несколько эффективных лекарств. Кроме того, он выделял и применял лекарства из растений в виде экстрактов и эликсиров. Сблизив химию с медициной, он стал одним из основателей ятрохимии (или лекарственной, целительной алхимии).
Наш список закрывает Никола Тесла (1856-1943) - сербско-американский инженер и физик. Его работы в области электротехники и радиотехники оставили значимый след в науке. Самое известное изобретение Теслы - катушки, которые доказало его идею о том, что Земля - огромный магнит, способный генерировать электричество, что означает, что энергию можно телепортировать из одного уголка Земли в другой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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