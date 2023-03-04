25 самых безумных и гениальных учёных в истории

Вильгельм Райх (1897-1957) - австрийский и американский психолог, ученик Зигмунда Фрейда. Автор влиятельных в психологии книг - "Функция оргазма" (1927) и "Психология масс и фашизм" (1933). Прожив большую часть жизни в Европе, в 1939 переехал работать в США. Там прославился созданием оргонных аккумуляторов в виде камер, которые облучали тело пациентов и заряжали весь организм "жизненной силой". За нарушение запрета на торговлю этими аккумуляторами в 1957 году Райха приговорили к двум годам тюрьмы. В этом же году он умер в тюрьме от сердечной недостаточности.