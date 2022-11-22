Факты о Солнечной системе

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Космос интересовал людей всегда, с самых древних времён. Сначала тех, кто изучал его называли звездочётами, а позднее - астрологами. Им многое довелось узнать, но это не сравнится с теми знаниями, что есть у современных учёных.
Технологии развиваются, в том числе и те, что задействованы в изучении космоса. Спутники, мощнейшие телескопы, межпланентные корабли... И, кстати, факты про космос, не всегда сложны для восприятия обычными людьми и их можно рассказать во вполне доступной и интересной форме.
Вот несколько таких фактов.
Вот несколько таких фактов.
Все планеты в нашей Солнечной системе можно поместить между Землей и Луной
Когда Луна находится дальше всего от Земли, расстояние от поверхности до поверхности составляет около 398 000 км.
Если выровнять планеты по их полярным осям, то их общее расстояние составит 364 799 км.
Закаты на Марсе для нас были бы голубого цвета
Спутник Сатурна Титан — единственное известное место в нашей Солнечной системе, кроме Земли, где есть "жидкостный цикл"
Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный нашему цикл жидкостей, выпадающих дождём из облаков и текущим по его поверхности. Он наполняет моря и озёра и испаряется обратно в небо. Прямо как круговорот воды на Земле.
Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный земному цикл жидкостей, выпадающих дождем из облаков, текущих по его поверхности, наполняющих озера и моря и испаряющихся обратно в небо (подобно круговороту воды на Земле).
Если их не трогать, то следы на Луне останутся там на миллионы лет
Если выровнять планеты по их полярным осям, то их общее расстояние составит 364 799 км.
Закаты на Марсе для нас были бы голубого цвета
Спутник Сатурна Титан — единственное известное место в нашей Солнечной системе, кроме Земли, где есть "жидкостный цикл"
Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный нашему цикл жидкостей, выпадающих дождём из облаков и текущим по его поверхности. Он наполняет моря и озёра и испаряется обратно в небо. Прямо как круговорот воды на Земле.
Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный земному цикл жидкостей, выпадающих дождем из облаков, текущих по его поверхности, наполняющих озера и моря и испаряющихся обратно в небо (подобно круговороту воды на Земле).
Если их не трогать, то следы на Луне останутся там на миллионы лет
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Находясь в космосе можно вырасти до 5 сантиметров
Нептун — единственная планета в нашей Солнечной системе, не видимая невооруженным глазом, и первая, предсказанная математикой до её открытия
Спутник Юпитера Ио — самое вулканически активное тело в Солнечной системе
Ветры Нептуна способны развивать скорость более 2000 км/ч
Космос (линия Кармана) находится всего в 100 километрах от нас!
Спутник Юпитера Ио — самое вулканически активное тело в Солнечной системе
Ветры Нептуна способны развивать скорость более 2000 км/ч
Космос (линия Кармана) находится всего в 100 километрах от нас!
На Плутоне есть горы
Около 13630 спутников выведено на околоземную орбиту
Около 8850 из этих спутников все еще находятся в космосе, а около 6700 все еще работают.
По прогнозам Солнце проживет чуть меньше половины своей продолжительности жизни
Солнце в итоге исчерпает свою энергию, как и все звёзды. Когда оно начнёт умирать, то превратится в красную огромную звезду и станет таким большим, что поглотит Венеру, Меркурий и возможно даже Землю.
Самый большой шторм в нашей Солнечной системе: Большое красное пятно сжимается
Спутник Урана Миранда имеет самые интересные особенности поверхности, которые можно увидеть на Луне
У него есть гигантские разломные каньоны, они в 12 раз более глубокие, чем Большой каньон в США, террасные слои и поверхности, которые кажутся очень старыми, и другие, которые выглядят намного моложе.
Около 8850 из этих спутников все еще находятся в космосе, а около 6700 все еще работают.
По прогнозам Солнце проживет чуть меньше половины своей продолжительности жизни
Солнце в итоге исчерпает свою энергию, как и все звёзды. Когда оно начнёт умирать, то превратится в красную огромную звезду и станет таким большим, что поглотит Венеру, Меркурий и возможно даже Землю.
Самый большой шторм в нашей Солнечной системе: Большое красное пятно сжимается
Спутник Урана Миранда имеет самые интересные особенности поверхности, которые можно увидеть на Луне
У него есть гигантские разломные каньоны, они в 12 раз более глубокие, чем Большой каньон в США, террасные слои и поверхности, которые кажутся очень старыми, и другие, которые выглядят намного моложе.
Венера - самый яркий объект в ночном небе Земли после Луны
Шестисторонний реактивный поток ветров окружает огромный шторм и образует шестиугольник на северном полюсе Сатурна
Внешняя атмосфера Солнца, корона, горячее, чем "поверхность" Солнца - фотосфера
Ядро Солнца достигает 15 миллионов °C, а фотосфера достигает только 5500 °C, в то время как корона может достигать 2 миллионов °C.
Наша Солнечная система сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад
В нашей Солнечной системе есть пять карликовых планет : Плутон, Церера, Макемаке, Хаумеа и Эрида
Внешняя атмосфера Солнца, корона, горячее, чем "поверхность" Солнца - фотосфера
Ядро Солнца достигает 15 миллионов °C, а фотосфера достигает только 5500 °C, в то время как корона может достигать 2 миллионов °C.
Наша Солнечная система сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад
В нашей Солнечной системе есть пять карликовых планет : Плутон, Церера, Макемаке, Хаумеа и Эрида
На Марсе находится самый большой вулкан в Солнечной системе - гора Олимп
Она в целых три раза выше Эвереста, а её основание - размером с штат Нью-Мексико.
Кольца Сатурна состоят из множества мелких кусков льда и камней разного размера: от пыли до размеров гор
Спутник Юпитера Ганимед - это не только самый большой спутник в нашей Солнечной системе. Есть доказательства того, что на спутнике есть подземный океан с солёной водой и содержит больше воды, чем вся вода на Земле.
С 1957 года было произведено почти 6250 успешных запусков ракет
На орбите Земли находится более 10100 тонн космических объектов
Кольца Сатурна состоят из множества мелких кусков льда и камней разного размера: от пыли до размеров гор
Спутник Юпитера Ганимед - это не только самый большой спутник в нашей Солнечной системе. Есть доказательства того, что на спутнике есть подземный океан с солёной водой и содержит больше воды, чем вся вода на Земле.
С 1957 года было произведено почти 6250 успешных запусков ракет
На орбите Земли находится более 10100 тонн космических объектов
Каньон Марса в семь раз больше, чем Гранд-Каньон Земли
Если на Земле человек весите 40 кг, то на Юпитере будет весить 94 кг
Космические корабли посетили все планеты нашей Солнечной системы
В нашей Солнечной системе может быть девятая планета-гигант
В нашей Солнечной системе более 200 лун
Космические корабли посетили все планеты нашей Солнечной системы
В нашей Солнечной системе может быть девятая планета-гигант
В нашей Солнечной системе более 200 лун
Уран вращается вбок
Он вращается под углом почти 90 градусов к плоскости своей орбиты.
Уран был первой планетой, которую обнаружили с помощью телескопа
Астероиды - это остатки формирования нашей Солнечной системы
Существует больше 130 млн объектов космического мусора
36500 объектов космического мусора размером более 10 см.
1000000 объектов космического мусора размером от более 1 см до 10 см.
Температура на Уране может опускаться до -224,2 градуса по Цельсию
Уран был первой планетой, которую обнаружили с помощью телескопа
Астероиды - это остатки формирования нашей Солнечной системы
Существует больше 130 млн объектов космического мусора
36500 объектов космического мусора размером более 10 см.
1000000 объектов космического мусора размером от более 1 см до 10 см.
Температура на Уране может опускаться до -224,2 градуса по Цельсию
Меркурий - самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета в нашей Солнечной системе
На каждой планете в нашей Солнечной системе есть хоть немного воды в самых разных формах
С радиусом 2440 километров Меркурий составляет чуть больше одной трети ширины Земли.
При среднем расстоянии 58 млн километров Меркурий находится на расстоянии 0,4 астрономической единицы от Солнца.
Один день на Меркурии - это около 59 земных дней, а год на Меркурии равен 88 земным дням
С радиусом 2440 километров Меркурий составляет чуть больше одной трети ширины Земли.
При среднем расстоянии 58 млн километров Меркурий находится на расстоянии 0,4 астрономической единицы от Солнца.
Один день на Меркурии - это около 59 земных дней, а год на Меркурии равен 88 земным дням
Цвет Марса обусловлен пылью, богатой железом - она покрывает поверхность планеты
Солнце — самый большой объект в нашей Солнечной системе
Чтобы заполнить объем Солнца, понадобится 1,3 миллиона Земель.
На Земле есть камни с Марса
Ветры гонят облака вокруг Венеры со скоростью 360 километров в час
На Венере самая горячая поверхность в нашей Солнечной системе
Чтобы заполнить объем Солнца, понадобится 1,3 миллиона Земель.
На Земле есть камни с Марса
Ветры гонят облака вокруг Венеры со скоростью 360 километров в час
На Венере самая горячая поверхность в нашей Солнечной системе
Солнце составляет 99,8% массы нашей Солнечной системы
Спутник Сатурна Япет называют Инь и Ян Сатурна из-за его полушария
Переднее полушарие имеет отражательную способность (или альбедо) темную, как уголь (альбедо 0,03-0,05 с легким красноватым оттенком), а его заднее полушарие намного ярче — 0,5-0,6.
В нашей Солнечной системе восемь планет
Меркурий, Венера, Земля и Марс подпадают под категорию планет земной группы, Юпитер и Сатурн - газовые гиганты, а Уран и Нептун - ледяные гиганты.
Наша Солнечная система - это часть галактики Млечный Путь
Переднее полушарие имеет отражательную способность (или альбедо) темную, как уголь (альбедо 0,03-0,05 с легким красноватым оттенком), а его заднее полушарие намного ярче — 0,5-0,6.
В нашей Солнечной системе восемь планет
Меркурий, Венера, Земля и Марс подпадают под категорию планет земной группы, Юпитер и Сатурн - газовые гиганты, а Уран и Нептун - ледяные гиганты.
Наша Солнечная система - это часть галактики Млечный Путь
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Учёные интересное исследования космос наука факты
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