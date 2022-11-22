Факты о Солнечной системе

Когда Луна находится дальше всего от Земли, расстояние от поверхности до поверхности составляет около 398 000 км.

Если выровнять планеты по их полярным осям, то их общее расстояние составит 364 799 км.



Закаты на Марсе для нас были бы голубого цвета



Спутник Сатурна Титан — единственное известное место в нашей Солнечной системе, кроме Земли, где есть "жидкостный цикл"

Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный нашему цикл жидкостей, выпадающих дождём из облаков и текущим по его поверхности. Он наполняет моря и озёра и испаряется обратно в небо. Прямо как круговорот воды на Земле.



Это единственное другое место в Солнечной системе, о котором известно, что там существует подобный земному цикл жидкостей, выпадающих дождем из облаков, текущих по его поверхности, наполняющих озера и моря и испаряющихся обратно в небо (подобно круговороту воды на Земле).



Если их не трогать, то следы на Луне останутся там на миллионы лет