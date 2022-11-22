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Факты о Солнечной системе

Факты о Солнечной системе

Автор:
22 ноября 2022 16:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Учёные   интересное   исследования   космос   наука   факты   
1306
12
Космос интересовал людей всегда, с самых древних времён. Сначала тех, кто изучал его называли звездочётами, а позднее - астрологами. Им многое довелось узнать, но это не сравнится с теми знаниями, что есть у современных учёных.
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Источник:

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Метки: Учёные   интересное   исследования   космос   наука   факты   
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7  комментариев
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−10
Фома 56 минут назад
Это что за набор словесного поноса?
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2k
ГюльнарШарипова 41 секунду назад
Уран вращается вбок.))))))
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2k
Хмурый тапок 22 минуты назад
"Чайка, листик и бумага - вот и всё, что мне надо. Хотя у него их может и не быть." Примерно так автор пишет. )
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11k
Ivan 53 минуты назад
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25k
Сергей Алексеевич 55 минут назад
Страшно сложно читать непроверенный копипаст. Минус.
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Yus 58 минут назад
Хосподи, наконец то minimalism открыл учебник по астрономии.
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minimalism

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