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Уникальные факты о дельфинах

Уникальные факты о дельфинах

Автор:
14 февраля 2023 13:46
Сообщество : Животные
Метки: дельфины   животные   интересное   исследования   море   океан   ученые   факты   
1577
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Дельфины являются одними из самых удивительных и интеллектуальных животных на планете. Они обладают множеством интересных и неожиданных способностей, которые интересны учёным и исследователям.

Они умеют коммуницировать между собой и с другими видами и даже показывают признаки эмоционального интеллекта. Эти удивительные создания продолжают вдохновлять и заинтересовывать ученых и любителей животных по всему миру.


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Некоторые дельфины могут иметь уникальные "подписи" в виде узоров на их коже, которые могут быть использованы для идентификации особей.


Дельфины обладают способностью к коммуникации, и иногда могут сотрудничать вместе, чтобы поймать большую добычу.


Некоторые дельфины могут прыгать выше воды, чем другие виды, используя это как способ выражения своего хорошего настроения.


Дельфины имеют удивительную способность к навигации и могут ориентироваться в море при помощи звуковых волн.


Некоторые дельфины могут выполнять сложные трюки, такие как прыжки и повороты - показывая так свои умения или просто для удовольствия.


Дельфины могут жить в группах или "школах", состоящих из десятков или даже сотен особей, и эти группы часто взаимодействуют друг с другом.


Некоторые дельфины могут прожить до 50 лет и даже больше в естественных условиях.


Дельфины имеют уникальную структуру мозга, которая позволяет им выстраивать сложные социальные отношения.


Некоторые дельфины могут строить особенные отношения с людьми и даже выполнять задания, связанные с поиском или вызовом помощи.


Исследования показывают, что дельфины могут иметь сложные музыкальные предпочтения и даже создавать свою собственную музыку.


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Метки: дельфины   животные   интересное   исследования   море   океан   ученые   факты   
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10  комментариев
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10k
Ф Ив Час назад
Еще один факт: почему мы считаем, что дельфины очень добрые, любят играть с людьми и всегда спасают тонущих людей? Потому что мы смотрели телесериал "Флиппер".
В действительности дельфины далеко не всегда спасают (просто утонувшие по понятным причинам не рассказывают о произошедшем) и могут "заиграть" до смерти.
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2k
Walther Полчаса назад
А еще один факт свидетельствует о том, что дельфины действительно умные животные, ни один из них не взял ипотеку!
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6k
qap Полчаса назад
Употребляют яд рыбы Фугу в качестве наркотика...
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2k
Vovan Petroff 39 минут назад
"Некоторые дельфины могут прыгать выше воды, чем другие виды, используя это как способ выражения своего хорошего настроения."
Пьяный дельфин писал.
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43k
Aleksandr 39 минут назад
да-да, милые животные...

Ссылка youtu.be
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305
ruslan d Час назад
А ещё никто не знает сколько людей убили дельфины . Идеальные хитрецы
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471
Переоборудованный лосось Час назад
они могли бы эволюционировать в разумный вид... если бы не хомо сапиенс...
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10k
MUZSER Час назад
Автостопом по галактике . Песенка Дельфинов

Ссылка www.youtube.com
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10k
Б.Касторский Час назад
А ещё насилуют как сородичей так и несчастных пингвинов. Не такие и дружелюбные эти твари.
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