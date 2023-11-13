«Я не смотрю первенство ЖЭКа»: олимпийская чемпионка Ирина Роднина жёстко высказалась о российских соревнованиях по фигурному катанию

По словам выдающийся спортсменки, такое зрелище ей совсем не интересно.
С 1 марта 2022 года российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Под общий замес попали и фигуристы, до этого они занимали первые места практически на всех международных соревнованиях, а после - лишь выступают на внутренних турнирах. Хотя президент Международного Олимпийского комитета заявлял:
Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта.
Довольно туманное изречение, но российских спортсменов к международной арене всё равно не допускают. И по этому поводу высказалась Ирина Роднина.
Это уникальная и самая успешная спортсменка в парном фигурном катании: трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одинадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. В период с 1969 по 1980 годы, она с партнёром выигрывала все турниры, в которых принимала участие. Это единичный экземпляр - таких больше нет и, скорее всего, не будет.
Но вот о внутренних российских первенствах Роднина не очень хорошего мнения. В частности, Гран-при России она считает «первенством ЖЭКа» из-за низкой конкуренции и слабой мотивации спортсменов.
Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует.
Жёсткие слова. Но с учётом уникального статуса Родниной, она может себе их позволить. Впрочем, они ни на что не влияют: в октябре этого года Международный союз конькобежцев (ISU) даже не стал рассматривать вопрос о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.
UPD: высказывание Родниной разошлось по СМИ и вызвало недоумение у многих. Экс-чемпионка попыталась сгладить ситуацию и сделала новое заявление:
У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Олимпийские игры я смотрела. Было радостно за ребят и больно за ребят, потому что фигурное катание с пустыми трибунами – это не фигурное катание. Дождёмся чемпионата мира.
Сейчас самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся? Да мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием.
Источник:
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ЖЭК - не спал ночами, чтоб заработать ей на коньки и красивое платье.
ЖЭК - носил то, что было, чтоб она могла кататься по заграницам.
ЖЭК - дал ей другое имя, но он не смог стереть клейма с ее тела... ой, нет это не то...
Какие бы регалии у нее там не были, теперь она мразь.
Первая она такая чтоль?
То есть никто не будет горячим квасом ссать тут и кричать "ПРЕДАТЕЛЬ!" ?
Сколько версий стандартов в вашей вселенной существует?
При всём уважении к её регалиям, это просто хамство.
Своими словами Роднина ПОДТАЛКИВАЕТ спортсменов уезжать из России
БОГ ЕЙ СУДЬЯ