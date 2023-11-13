«Я не смотрю первенство ЖЭКа»: олимпийская чемпионка Ирина Роднина жёстко высказалась о российских соревнованиях по фигурному катанию

Жёсткие слова. Но с учётом уникального статуса Родниной, она может себе их позволить. Впрочем, они ни на что не влияют: в октябре этого года Международный союз конькобежцев (ISU) даже не стал рассматривать вопрос о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

UPD: высказывание Родниной разошлось по СМИ и вызвало недоумение у многих. Экс-чемпионка попыталась сгладить ситуацию и сделала новое заявление: