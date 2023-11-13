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«Я не смотрю первенство ЖЭКа»: олимпийская чемпионка Ирина Роднина жёстко высказалась о российских соревнованиях по фигурному катанию

«Я не смотрю первенство ЖЭКа»: олимпийская чемпионка Ирина Роднина жёстко высказалась о российских соревнованиях по фигурному катанию

Автор:
13 ноября 2023 17:39
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Роднина   гран-при   олимпиада   соревнования   фигурное катание   чемпионка   
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По словам выдающийся спортсменки, такое зрелище ей совсем не интересно.

С 1 марта 2022 года российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Под общий замес попали и фигуристы, до этого они занимали первые места практически на всех международных соревнованиях, а после - лишь выступают на внутренних турнирах. Хотя президент Международного Олимпийского комитета заявлял:

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Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта.

Довольно туманное изречение, но российских спортсменов к международной арене всё равно не допускают. И по этому поводу высказалась Ирина Роднина.

Это уникальная и самая успешная спортсменка в парном фигурном катании: трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одинадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. В период с 1969 по 1980 годы, она с партнёром выигрывала все турниры, в которых принимала участие. Это единичный экземпляр - таких больше нет и, скорее всего, не будет.

Но вот о внутренних российских первенствах Роднина не очень хорошего мнения. В частности, Гран-при России она считает «первенством ЖЭКа» из-за низкой конкуренции и слабой мотивации спортсменов.

Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует.

Жёсткие слова. Но с учётом уникального статуса Родниной, она может себе их позволить. Впрочем, они ни на что не влияют: в октябре этого года Международный союз конькобежцев (ISU) даже не стал рассматривать вопрос о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

UPD: высказывание Родниной разошлось по СМИ и вызвало недоумение у многих. Экс-чемпионка попыталась сгладить ситуацию и сделала новое заявление:

У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Олимпийские игры я смотрела. Было радостно за ребят и больно за ребят, потому что фигурное катание с пустыми трибунами – это не фигурное катание. Дождёмся чемпионата мира.

Сейчас самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся? Да мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием.

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Метки: Ирина Роднина   гран-при   олимпиада   соревнования   фигурное катание   чемпионка   
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16  комментариев
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7k
MPEG-8 Час назад
Её высказывание, наглядно показывает нутро избалованных спортсменов.
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9k
Гур 13 минут назад
Не судите её строго, она тупая.
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727
Элик Горский 18 минут назад
По мне так чемпионаты без лучших спортсменов мира (Российских) - это и есть первенство водокачки. Смешно было слышать (не смотрел) и читать об чемпионах липовых.
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7k
a6m5 20 минут назад
Например, я люблю сам играть в футбол. Но смотреть его не люблю. Особенно российский футбол. Смотреть на то, как 22 миллионера ходят по полю и иногда лениво пинают мячик, а толпа нищих фанатиков им аплодирует и переживает за них - мне не интересно.
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15k
BARcyk 52 минуты назад
ЖЭК - недоедал после войны строил стадионы.
ЖЭК - не спал ночами, чтоб заработать ей на коньки и красивое платье.
ЖЭК - носил то, что было, чтоб она могла кататься по заграницам.
ЖЭК - дал ей другое имя, но он не смог стереть клейма с ее тела... ой, нет это не то...
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53k
smakido 55 минут назад
А она точно российский политик?!
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13k
кира 58 минут назад
Вот не согласна, не может она себе такое позволять! Не имеет права! Именно потому, что выступала за СССР и прекрасно знает, что такое бойкоты Олимпиады, травля, занижение оценок, обесценивание успехов и предвзятое судейство. Так, как унизили нашу Валиеву, по моему скромному мнению, на сегодняшний день королеву льда, не унижали еще никого в фигурном катании. И что? Закрыть на это глаза, плюнуть на все достижения наших в этом виде спота? Забить и перестать тренироваться и выступать? Где ее (Родниной)спортивная гордость, спортивная злость? Или деньги затмили все на свете? И пусть она хоть тысячу раз заслуженная! Это не дает ей права унижать спортсменов, которые уже катаются лучше нее, поскольку программы стали во сто крат сложнее.
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1k
ФЫВАПРОЛ 58 минут назад
Роднина, давайте угадаю в какой партии она состоит. Неужели в одной с нашей космической обезьянкой?
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591
FreelancerND Час назад
Нет, она не может себе позволить высираться на спортсменов, хотя бы в рамках спортивной этики.
Какие бы регалии у нее там не были, теперь она мразь.
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17k
Alex Час назад
Тут вопрос не в том, что она, заслуженная, сказала. Вопрос, что она сделала? Ее авторитет в мировом фигурном катании весьма высок - ее слова в защиту фигурного катания обязательно услышали. Не факт, что это что-то изменит - но она обозначила бы свою позицию как фигуристка многократно выступавшая за СССР и кстати, неплохо этой страной обласканная. Могу допустить, что она не в восторге от чего-либо НО тогда с чего бы отзываться пренебрежительно о тех, кто хоть что-то делает? Еще одна зазвездилась?
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2k
Pinhead 2 часа назад
Ну так это типично: У них лучше и писюны больше.
Первая она такая чтоль?
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13k
Андрей А 2 часа назад
Роднина и патриотизм -вещи не совместимые
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28k
Lehoia 2 часа назад
"Жёсткие слова. Но с учётом уникального статуса Родниной, она может себе их позволить"

То есть никто не будет горячим квасом ссать тут и кричать "ПРЕДАТЕЛЬ!" ?
Сколько версий стандартов в вашей вселенной существует?
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9k
sedoisever 2 часа назад
Может себе позволить? Она принизила спортсменов, которые не виноваты, что соревнуются только в России. Много олимпийских чемпионов говорят о других спортменах, что их уровень, это "уровень ЖЭКа?
При всём уважении к её регалиям, это просто хамство.
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