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20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия

20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия

Автор:
20 июля 2022 23:18
Сообщество : Факты
Метки: красота   мёд   природа   пчелы   соты   факты   фото   
942
20

Мед - невероятно полезный и вообще особенный продукт. И вот так он "растет" в этом мире - необычно, красиво и просто фантастично

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У славян штрафы можно было выплатить мёдом, скотом и деньгами.

  1. Чтобы набрать нектара на 1 литр мёда, нужно пролететь 460 тысяч километров.

В рационе космонавтов мёд является обязательным продуктом.

Если пчелы собирают нектар с ядовитых растений, мед может быть ядовитым.

Мед помогает выводить алкоголь из организма. Так что во время похмелья неплохо может помочь обычный бутерброд с медом.

Термин «Медовый месяц» пришел к нам из Норвегии. Там было принято, что в первый месяц молодожены должны были обязательно есть мед и пить медовые напитки.

Мед эффективен при обработке ран и ожогов на коже. В случае ожога мед препятствует доступу воздуха к обоженной коже.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: красота   мёд   природа   пчелы   соты   факты   фото   
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2  комментария
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680
Arti 55 минут назад
Ну вот, может ведь быть что-то не обычное и полезное на фишках.
спасибо
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6k
newegg Полчаса назад
От мёда хорошо стоит.
По утру медовуха лучше, чем просто мёд.
Мёд без пчёл лучше, чем пчёлы без мёда.
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