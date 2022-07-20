20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия

Мед - невероятно полезный и вообще особенный продукт. И вот так он "растет" в этом мире - необычно, красиво и просто фантастично
У славян штрафы можно было выплатить мёдом, скотом и деньгами.
- Чтобы набрать нектара на 1 литр мёда, нужно пролететь 460 тысяч километров.
В рационе космонавтов мёд является обязательным продуктом.
Если пчелы собирают нектар с ядовитых растений, мед может быть ядовитым.
Мед помогает выводить алкоголь из организма. Так что во время похмелья неплохо может помочь обычный бутерброд с медом.
Термин «Медовый месяц» пришел к нам из Норвегии. Там было принято, что в первый месяц молодожены должны были обязательно есть мед и пить медовые напитки.
Мед эффективен при обработке ран и ожогов на коже. В случае ожога мед препятствует доступу воздуха к обоженной коже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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спасибо
По утру медовуха лучше, чем просто мёд.
Мёд без пчёл лучше, чем пчёлы без мёда.