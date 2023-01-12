Фотограф отправился искать тюленей на Байкале, и вот что из этого вышло

Вживую этих прелестных существ увидеть можно крайне редко: байкальские нерпы пугливы и всегда стараются держаться подальше от людей. Правда, это утверждение верно только в отношении взрослых особей, детеныши же еще до конца не понимают, какую опасность может представлять человек. Так что малыши не пытаются сразу же скрыться из виду, завидев людей. Отыскать даже маленьких нерп очень сложно, однако фотографу Дмитрию Коху это удалось.