Фотограф отправился искать тюленей на Байкале, и вот что из этого вышло

Как непросто приходится порой фотографам, которые хотят сфотографировать этих милых созданий.
Вживую этих прелестных существ увидеть можно крайне редко: байкальские нерпы пугливы и всегда стараются держаться подальше от людей. Правда, это утверждение верно только в отношении взрослых особей, детеныши же еще до конца не понимают, какую опасность может представлять человек. Так что малыши не пытаются сразу же скрыться из виду, завидев людей. Отыскать даже маленьких нерп очень сложно, однако фотографу Дмитрию Коху это удалось.
Конечно, получилось это не сразу: несколько лет назад Дмитрий уже приезжал на Байкал, чтобы пофотографировать нерп, но все его поиски обернулись полным фиаско. В прошлом году удача ему улыбнулась, и он все же повстречал маленького тюленя. Правда, для этого пришлось исколесить ледяную пустыню, в которую Байкал превращается зимой.
Байкальские нерпы роют норы в снегу, который за зиму скапливается на льду озера. В феврале или марте они в таких укромных уголках рожают детенышей. В первые недели жизни малыши, покрытые белым мехом, не умеют плавать, поэтому они находятся большую часть времени в норе, кормясь маминым молоком.
Рядом с норой обычно есть расщелина: по ней мать уходит вглубь озера на поиски пищи. В этой же расщелине детеныш потом будет учиться плавать.
Идея Дмитрия была проста: найти логово нерпы, где можно увидеть детеныша. На первый взгляд все звучит достаточно просто, но на деле в бескрайней пустыне это сделать практически невозможно без помощи.
Поиск одного логова может затянуться на несколько часов, это очень утомительная работа. Помогала фотографу собака Пулька: она годами училась искать тюленей. На фото она возле предполагаемой норы.
Но даже если нору удавалось найти, это не значит, что в ней пряталась маленькая нерпа. Фотограф также несколько раз погружался в трещины рядом с логовом, чтобы поснимать подводный мир Байкала.
Подо льдом Байкал выглядит невероятно: под ногами дайвера сотни метров глубины, а над головой — потолок из толстенного льда.
Удача фотографу улыбнулась лишь после нескольких погружений и стараний Пульки: в конце концов Дмитрий Кох встретил маленького тюленя.
Детеныш не испугался, он смотрел на человека минут пятнадцать и даже успел поползать вокруг.
А Дмитрий сделал десятки потрясающих кадров.
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