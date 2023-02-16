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Приют придумал забавный способ для сбора средств

Приют придумал забавный способ для сбора средств

Автор:
16 февраля 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавно   идеи   кошки   приюты   рисунки   собаки   фото   
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Животные заслуживают самой искренней любви. Но к сожалению, некоторые из них оказываются одни на произвол судьбы, или в приютах. Для таких животных порой непросто найти хозяев, и не все приюты достаточно обеспечиваются. Недавно один американский приют придумал забавную и гениальную идею для привлечения внимания к животным и сбора средств!

Американский приют Coulee Region Humane Society недавно придумал забавный и творческий способ привлечь внимание к бездомным животным и собрать средства на обеспечение. Тем, кто отправляет приюту пожертвование от 20 долларов, сотрудники рисуют забавный рисунок-карикатуру на их питомца. Получаются такие милые, хоть и где-то нелепые творения, которые греют сердце и заставляют ещё больше любить братьев наших меньших.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавно   идеи   кошки   приюты   рисунки   собаки   фото   
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2  комментария
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
если будет возможность завести собаку - возьму из приюта
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Александр 2 часа назад
Курица то в приюте нахрена? Хотя.. ей можно кормить кота неделю...
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