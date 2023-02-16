Приют придумал забавный способ для сбора средств

Животные заслуживают самой искренней любви. Но к сожалению, некоторые из них оказываются одни на произвол судьбы, или в приютах. Для таких животных порой непросто найти хозяев, и не все приюты достаточно обеспечиваются. Недавно один американский приют придумал забавную и гениальную идею для привлечения внимания к животным и сбора средств!
Американский приют Coulee Region Humane Society недавно придумал забавный и творческий способ привлечь внимание к бездомным животным и собрать средства на обеспечение. Тем, кто отправляет приюту пожертвование от 20 долларов, сотрудники рисуют забавный рисунок-карикатуру на их питомца. Получаются такие милые, хоть и где-то нелепые творения, которые греют сердце и заставляют ещё больше любить братьев наших меньших.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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