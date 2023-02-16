Приют придумал забавный способ для сбора средств

Животные заслуживают самой искренней любви. Но к сожалению, некоторые из них оказываются одни на произвол судьбы, или в приютах. Для таких животных порой непросто найти хозяев, и не все приюты достаточно обеспечиваются. Недавно один американский приют придумал забавную и гениальную идею для привлечения внимания к животным и сбора средств!