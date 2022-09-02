Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов

Автор:
02 сентября 2022 08:30
Истории спасения животных всегда трогают душу и заставляют верить в добро. К счастью, таких историй не так мало - ведь в мире есть добрые люди, которые не оставляют бездомных или нуждающихся братьев наших меньших в беде. Этих животных спасли с улицы или из приютов, и они очень за это благодарны.
"Моя кошка из приюта. Часто держит мою ногу вот так. Она так благодарна"
"Хозяин этих собак ушёл из жизни. Взяла обеих к себе, теперь живём вместе"
"Пришла в приют и положила сумку на пол. Это чудо сразу запрыгнуло, не оставив мне выбора"
Хозяева отмечают день, когда взяли свою собаку из приюта
Реакция маленькой девочки на приютского кота, который впервые проявил ласку
Счастливые собаки обрели дом!
Ёж тоже благодарен девушке за спасение
Трансформация кота, подобранного с улицы. Прошёл год
"Приютила этого малыша. Он еще немного боится, но доверяет"
Не расстаёмся с игрушкой в новом доме
"Приютила этих котят, и теперь ревную их друг к другу!"
Эта прелесть тоже обрела новый дом
Счастье: собака едет из приюта в новый дом
"Взяли кошку из приюта, и сразу закупились кучей мышек для неё"
Котёнок, спасённый с улицы, уже устроился в новом доме
"А это - наш новый член семьи. Уже влюблены"
"А я взяла из приюта эту очаровательную леди - и она постоянно мяукает"
"Взяла этого котёнка сначала на передержку, но он украл мое сердце"
"А вот наше приютское чудо"
Эту малышку с клеймом спасли из рук недобросовестного заводчика. Теперь у неё есть дом
"Я никогда не думал, что смогу так любить животное. Вот мой Зевс из приюта"
Кот, благодарный за спасение, спит рядом с новой хозяйкой
Два малыша тоже обрели свой любящий дом
"Принесли его с улицы 10 дней назад. Вот как он расслабился сейчас"
"Наша малышка еще неделю назад бродила одна по лесу. Очень любим её"
"Добро пожаловать в нашу семью, счастье"
"Исполнила свою давнюю мечту, и взяла котенка из приюта. Пошли на прогулку"
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