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Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов

Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов

Автор:
02 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   истории   истории спасения   приюты   фото   фотографии   
807
30
Истории спасения животных всегда трогают душу и заставляют верить в добро. К счастью, таких историй не так мало - ведь в мире есть добрые люди, которые не оставляют бездомных или нуждающихся братьев наших меньших в беде. Этих животных спасли с улицы или из приютов, и они очень за это благодарны.
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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   истории   истории спасения   приюты   фото   фотографии   
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6  комментариев
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71k
Viktor Час назад
Хорошие люди. Просто.
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−49
wingsugrob 3 минуты назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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15k
Колька Валеркин сын 6 минут назад
3 месяца назад взял на передержку немецкого шпица это черный который, до этого был уже померанец это который бело-рыжий. Уголька уже не смог отдать, теперь у меня полная хакуна матата. Черный Тимон, как Тимон из мультика оторва, светлый как Пумба, рассудительный и спокойный.
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8k
Mowgley Z ⚔ 10 минут назад
Когда читаю такие посты, понимаю - еще не всё потеряно в этом мире
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10k
Dmitry Полчаса назад
Мое подобранное на улице счастье. Тоже любит обниматься со мной (при этом игнорируя жену))).
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98
Robot Terminatorovich 36 минут назад
Пусть все будут здоровы с счастливы!
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mercure

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