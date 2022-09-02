Счастье: фото животных, которых спасли с улицы или из приютов

Истории спасения животных всегда трогают душу и заставляют верить в добро. К счастью, таких историй не так мало - ведь в мире есть добрые люди, которые не оставляют бездомных или нуждающихся братьев наших меньших в беде. Этих животных спасли с улицы или из приютов, и они очень за это благодарны.

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"Моя кошка из приюта. Часто держит мою ногу вот так. Она так благодарна" 0 Источник:

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"Хозяин этих собак ушёл из жизни. Взяла обеих к себе, теперь живём вместе" 0 Источник:

"Пришла в приют и положила сумку на пол. Это чудо сразу запрыгнуло, не оставив мне выбора" 0 Источник:

Хозяева отмечают день, когда взяли свою собаку из приюта 0 Источник:

Реакция маленькой девочки на приютского кота, который впервые проявил ласку 0 Источник:

Счастливые собаки обрели дом! 0 Источник:

Ёж тоже благодарен девушке за спасение 0 Источник:

Трансформация кота, подобранного с улицы. Прошёл год 0 Источник:

"Приютила этого малыша. Он еще немного боится, но доверяет" 0 Источник:

Не расстаёмся с игрушкой в новом доме 0 Источник:

"Приютила этих котят, и теперь ревную их друг к другу!" 0 Источник:

Эта прелесть тоже обрела новый дом 0 Источник:

Счастье: собака едет из приюта в новый дом 0 Источник:

"Взяли кошку из приюта, и сразу закупились кучей мышек для неё" 0 Источник:

Котёнок, спасённый с улицы, уже устроился в новом доме 0 Источник:

"А это - наш новый член семьи. Уже влюблены" 0 Источник:

Маленький ассистент 0 Источник:

"А я взяла из приюта эту очаровательную леди - и она постоянно мяукает" 0 Источник:

"Взяла этого котёнка сначала на передержку, но он украл мое сердце" 0 Источник:

"А вот наше приютское чудо" 0 Источник:

Эту малышку с клеймом спасли из рук недобросовестного заводчика. Теперь у неё есть дом 0 Источник:

"Я никогда не думал, что смогу так любить животное. Вот мой Зевс из приюта" 0 Источник:

Кот, благодарный за спасение, спит рядом с новой хозяйкой 0 Источник:

Какие глаза! 0 Источник:

Два малыша тоже обрели свой любящий дом 0 Источник:

"Принесли его с улицы 10 дней назад. Вот как он расслабился сейчас" 0 Источник:

"Наша малышка еще неделю назад бродила одна по лесу. Очень любим её" 0 Источник:

"Добро пожаловать в нашу семью, счастье" 0 Источник: