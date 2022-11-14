Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

По словам хозяев, они взяли Пампкин (Pumpkin, или Тыква), когда ей было около двух месяцев. Уже с того возраста она начала путешествовать - её доставили к ним на самолете из другого штата. "Она сразу показала, что любит исследовать. В первые дни в нашем доме Пампкин мяукала глядя на окно, и просила выпустить её. Прогулки во дворе затем превратились в прогулки по всему району и поездки на пляжи и в парки," - рассказывает хозяйка кошки.