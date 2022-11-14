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Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

Автор:
14 ноября 2022 21:02
Сообщество : Животные
Метки: США   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   путешествия   фото   фотографии   
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Кошка по кличке Пампкин (или Тыковка) обожает путешествовать. С самых первых дней, когда хозяева взяли её котёнком, она показала, как сильно любит исследовать всё новое. Теперь эта красотка очаровывает соцсети.
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Источник:

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Метки: США   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   путешествия   фото   фотографии   
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4  комментария
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37k
turyst Час назад
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20k
Alf 19 минут назад
Были бы у меня были средства на путешествия, я бы тоже взял с собой свою кошку. Правда Тыквой, или Тыковкой я бы её никогда не назвал. Это имя даже по англицки не звучит. (Pumpkin, или Тыква), полный КОШМАР.

Ссылка www.youtube.com
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12k
ALFIE 46 минут назад
у кошки житуха оказалась интереснее, чем у большинства людей. ну, бывает и так :)
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turyst Час назад
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