Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

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Кошка по кличке Пампкин (или Тыковка) обожает путешествовать. С самых первых дней, когда хозяева взяли её котёнком, она показала, как сильно любит исследовать всё новое. Теперь эта красотка очаровывает соцсети.
По словам хозяев, они взяли Пампкин (Pumpkin, или Тыква), когда ей было около двух месяцев. Уже с того возраста она начала путешествовать - её доставили к ним на самолете из другого штата. "Она сразу показала, что любит исследовать. В первые дни в нашем доме Пампкин мяукала глядя на окно, и просила выпустить её. Прогулки во дворе затем превратились в прогулки по всему району и поездки на пляжи и в парки," - рассказывает хозяйка кошки.
Дворец изящных искусств в Сан-Франциско
Пампкин настолько доброе и общительное создание, что хозяева даже решили присвоить ей статус кошки-терапевта. Она прошла небольшой курс, и официально стала терапевтическим животным. Сейчас Пампкин колесит со своими хозяевами по разным американским городам, и по большей части исследует интересные места Сан-Франциско. Посмотрите на её приключения:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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