Хозяева вяжут для котов диванчики - и это сплошная милота!

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Все любящие хозяева любят порадовать своих питомцев, а некоторые с радостью делают что-то своими руками. Эти хозяева связали для котеек миниатюрные диванчики - и это просто очаровательно. Посмотрите, как эти мордочки довольны!
Коты - существа привередливые, особенно в плане комфорта в доме. Для этих пушистиков, например, связали персональные мини-диванчики, где они подолгу могут отдыхать. Чтобы сделать такой диванчик, понадобится камвольная пряжа, навыки вязания, и свободное время. Посмотрите на этих очаровашек:
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