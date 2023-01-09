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Сообщество Без кота и жизнь не та 1496 постов • 456 подписчиков подписаться
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Хозяева вяжут для котов диванчики - и это сплошная милота!

Хозяева вяжут для котов диванчики - и это сплошная милота!

Автор:
09 января 2023 21:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   Фотографии   вязание   домашние животные   коты   кошки   любимцы   мило   своими руками   фото   
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Все любящие хозяева любят порадовать своих питомцев, а некоторые с радостью делают что-то своими руками. Эти хозяева связали для котеек миниатюрные диванчики - и это просто очаровательно. Посмотрите, как эти мордочки довольны!
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Метки: Питомцы   Фотографии   вязание   домашние животные   коты   кошки   любимцы   мило   своими руками   фото   
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