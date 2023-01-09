Хозяева вяжут для котов диванчики - и это сплошная милота!

Коты - существа привередливые, особенно в плане комфорта в доме. Для этих пушистиков, например, связали персональные мини-диванчики, где они подолгу могут отдыхать. Чтобы сделать такой диванчик, понадобится камвольная пряжа, навыки вязания, и свободное время. Посмотрите на этих очаровашек: