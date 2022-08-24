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Пара путешествует по разным странам с тремя кошками

Пара путешествует по разным странам с тремя кошками

Автор:
24 августа 2022 21:45
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   истории   история   коты   кошка   кошки   путешествия   фото   фотографии   
387
12
Оставлять своих питомцев одних, когда вы уезжаете в путешествие - печально для многих хозяев. Одна пара из Нью-Йорка решила взять своих котов с собой - а котов у них трое! Теперь мурлыки постоянно смотрят новые страны вместе с хозяевами.
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А вы бы взяли своих питомцев в путешествие?

Источник:

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Метки: Питомцы   животные   истории   история   коты   кошка   кошки   путешествия   фото   фотографии   
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7  комментариев
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82k
parallax 11 часов назад
Кошкам стресс. И ещё им где-то надо ходить в туалет, а если приспичит в пути, на транспорте?
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39k
Бабай 9 часов назад
И вечный гемор на таможне...
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9k
Привыкли руки к топорам. 10 часов назад
Говнюки и живодёры!
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−6
Oleg 10 часов назад
Если бы они их любили, то оставили бы дома. И
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9k
kirpal 11 часов назад
Вот откуда сколько времени/денех на путешествовать и еще кошакам кофты покупать?
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9k
Игорь 12 часов назад
Ну насчет - нравится путешествовать - не уверен
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