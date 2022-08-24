Пара путешествует по разным странам с тремя кошками

Супруги уверяют, что их кошки прекрасно себя чувствуют во время путешествий, в том числе - в самолёте. Они всегда держат их на поводках для безопасности, и чутко следят за их состоянием. Перед каждым полётом хозяева готовят целые пакеты документов на своих животных, и котейки проходят осмотры у ветеринара. Хотя на некоторых фото кошки выглядят скорее недовольными, и предпочли бы полежать дома в тёплой лежанке - но надеемся, что они наслаждаются новыми впечатлениями.