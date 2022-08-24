Пара путешествует по разным странам с тремя кошками

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Оставлять своих питомцев одних, когда вы уезжаете в путешествие - печально для многих хозяев. Одна пара из Нью-Йорка решила взять своих котов с собой - а котов у них трое! Теперь мурлыки постоянно смотрят новые страны вместе с хозяевами.
Пара из Нью-Йорка - Дэн и Оливия Нгуен, - обожают своих кошек. В семье целых три пушистых питомца, и хозяева настолько их любят, что берут с собой в путешествия по всему миру. От площади Таймс-сквер в США до Лувра в Париже - эти котейки побывали уже во многих интересных местах. По словам хозяев, они приучили кошек жить в движении, и они спокойно переносят все поездки.
Дэн и Оливия взяли трех кошек из приюта в 2020 году, в разгар пандемии. Они начали постепенно приучать питомцев к улице, а затем и к поездкам. Кроме того, пара постоянно публикует фото с котейками в разных известных местах - они уже стали популярными в соцсетях. У кошек есть особые аксессуары - бантики, благодаря которым их даже узнают на улицах.
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Супруги уверяют, что их кошки прекрасно себя чувствуют во время путешествий, в том числе - в самолёте. Они всегда держат их на поводках для безопасности, и чутко следят за их состоянием. Перед каждым полётом хозяева готовят целые пакеты документов на своих животных, и котейки проходят осмотры у ветеринара. Хотя на некоторых фото кошки выглядят скорее недовольными, и предпочли бы полежать дома в тёплой лежанке - но надеемся, что они наслаждаются новыми впечатлениями.
"Наши кошки всегда заставляют прохожих улыбаться и смеяться. Многие люди с любопытством подходят и здороваются - это очень поднимает настроение. Все их бантики моя жена сделала своими руками," - рассказывает хозяин кошек.
А вы бы взяли своих питомцев в путешествие?
Источник:
АНТИФИШКИ
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