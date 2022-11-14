«На вкус ничего»: в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом

Япония для большинства людей на планете — это загадочная страна, в которой живут люди, будто бы прилетевшие с другой планеты.
Они пьют напитки со вкусом сыра, едят сладости из кальмаров, едят чипсы из персика и этот список странностей можно продолжать бесконечно. Что уж говорить, у них даже арбузы квадратные. А недавно японская сеть магазинов Lawson выпустила новые леденцы с очень необычным вкусом. Вкус можно назвать философским, потому что конфетки не имеют вкуса и запаха. Рассасывая их, человек почувствует пустоту, пишет Oddity Central.
Леденцы называются «Aji no Shinai? Ame». В переводе с японского это означает — «Безвкусно? Конфеты». На упаковке указали лишь два ингредиента: пищевая добавка полидекстроза, из которой удобно варить сиропы, и естественный подсластитель эритрит. Японские журналисты продегустировали леденцы и заявили, что какой-либо вкус действительно сложно почувствовать.
Только самые чувствительные дегустаторы уловили микроскопическую сладкую нотку, напоминающую сладковатость белого риса.
Зачем человечеству эти конфеты сказать довольно сложно. Возможно с их помощью можно вызвать депрессию или же наоборот — получить просветление и преисполнится нирваной, познав бесконечное вечное в бескрайней пустоте космоса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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