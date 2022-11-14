«На вкус ничего»: в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом

Они пьют напитки со вкусом сыра, едят сладости из кальмаров, едят чипсы из персика и этот список странностей можно продолжать бесконечно. Что уж говорить, у них даже арбузы квадратные. А недавно японская сеть магазинов Lawson выпустила новые леденцы с очень необычным вкусом. Вкус можно назвать философским, потому что конфетки не имеют вкуса и запаха. Рассасывая их, человек почувствует пустоту, пишет Oddity Central.