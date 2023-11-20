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Пользователи поделились тем, что им очень нравилось есть в детстве

Пользователи поделились тем, что им очень нравилось есть в детстве

Автор:
20 ноября 2023 19:20
Сообщество : Еда
Метки: Еда   детская еда   еда из детства   прикольно   сладости   шипучки   
1451
14

Из детства у многих остались любимые вкусы. Пользователи Твиттера вспомнили, что они любили есть раньше, порой эти продукты уже не найти, но воспоминания остались!

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Метки: Еда   детская еда   еда из детства   прикольно   сладости   шипучки   
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24  комментария
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65k
doker Час назад
Моя любовь с детства...
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5k
Overkill245 Полминуты назад
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3k
Куртуазный Маньерист 11 минут назад
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25k
pssst 12 минут назад
Хрень всякая. Где эклеры? Пирожное "Лето"? Кольцо песочное? Баба ромовая?
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24k
Виталий Касандров 20 минут назад
Мне бутерброды с паюсной черной икрой нравились,копченая осетрина,балык из белуги.
Отец делал неплохие консервы из сайгака.
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8k
vasilykopkov 36 минут назад
Сплошная хрень химическая.
Автор - школьник.

PS гематоген, аскорбинка, "мишка косолапый"...
А молочный коктейль из настоящего мороженного, м-м-м...
И ещё эклеры...
И рогалики...
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176
Сеня 40 минут назад
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176
Сеня 41 минуту назад
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10k
Сергей 45 минут назад
Мой личный рейтинг
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5k
Maldini 49 минут назад
Пфффф...
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65k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
я бы дорого дал за колу , была вкуснее чем кока в сотню раз а пепси вобще рядом не стояло .

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147
Александра С 59 минут назад
Обожаю до сих пор.
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147
Александра С Час назад
Сухарики я могу дать рецепт приготовления. Готовится быстро и получается вкусно.
Готовлю всегда. То самое оливье посыпать немного сухариками - то самое. И вкусно и красиво.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
лаймовые подушечки в сахаре - моя "пища богов" в детстве
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176
Сеня Ego sum qui sum 39 минут назад
Это в какие гОды?
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5k
Peter Griffin Час назад
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84k
Доктор Джонс Час назад
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10k
Гомерчик Час назад
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3k
Сергей 2 часа назад
Ниачом.
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16k
Александр Маслов 2 часа назад
Какое же я уже ископаемое...
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Спелая кукурузинка

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