Пользователи поделились тем, что им очень нравилось есть в детстве

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Из детства у многих остались любимые вкусы. Пользователи Твиттера вспомнили, что они любили есть раньше, порой эти продукты уже не найти, но воспоминания остались!
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Отец делал неплохие консервы из сайгака.
Автор - школьник.
PS гематоген, аскорбинка, "мишка косолапый"...
А молочный коктейль из настоящего мороженного, м-м-м...
И ещё эклеры...
И рогалики...
Готовлю всегда. То самое оливье посыпать немного сухариками - то самое. И вкусно и красиво.