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Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца

Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца

Автор:
05 октября 2022 22:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   гугл   интересно   клавиатура   необычно   прикол   разработки   
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Если вы думаете, что современное поколение делает все для оптимизации и упрощении своего быта, то вот вам новая разработка от Google Japan.

Японцы всегда славились своей специфичностью, но клавиатура ростом с взрослого человека — это что-то за гранью адекватности.

165 сантиметров в длину и порядка 5 в ширину — именно такие параметры у новой клавиатуры японского отделения IT-гиганта.

Как отмечают создатели в своем промо ролике, клавиатура достаточно удобная и имеет дополнительные функции, например, пригодится в походе. Также немаловажным преимуществом является то, что на эту клавиатуру ваш кот не сможет улечься.

Конечно, концепт является шуточной разработкой, но сам факт существования этой клавиатуры говорит, что японцам из Гугла не чем заняться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   гугл   интересно   клавиатура   необычно   прикол   разработки   
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6  комментариев
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589
Олег Квирулянт Час назад
"нечем" пишется слитно (с) ваш граммарнаци
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21k
BiZ Полчаса назад
не бывает такой фразы "не чем". даун ьля.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Японцы не лично как-то "филолетовы" путь их там хоть катаклизм какой нахе смоет в океан!. Они нам не друзья и е родственники. И похер на всю Японию. Жестоко? Но вот так и есть!. Гады они все. Гореть им в Аду. и перемалываться тектоическими плитами и разломами. Они чтолько горя принесли соседям, что Гитлер и Гимлером нервно курят в углу Ада.
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61
Екатерина Иванова Андрей Крылов 10 минут назад
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