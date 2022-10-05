Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца

Если вы думаете, что современное поколение делает все для оптимизации и упрощении своего быта, то вот вам новая разработка от Google Japan.
Японцы всегда славились своей специфичностью, но клавиатура ростом с взрослого человека — это что-то за гранью адекватности.
165 сантиметров в длину и порядка 5 в ширину — именно такие параметры у новой клавиатуры японского отделения IT-гиганта.
Как отмечают создатели в своем промо ролике, клавиатура достаточно удобная и имеет дополнительные функции, например, пригодится в походе. Также немаловажным преимуществом является то, что на эту клавиатуру ваш кот не сможет улечься.
Конечно, концепт является шуточной разработкой, но сам факт существования этой клавиатуры говорит, что японцам из Гугла не чем заняться.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как выглядят японские заброшки
- Самые необычные факты о Японии в фотографиях
- 4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам
- Японцы разрешили детям играть с огнем
- Тисё Такаока - девятипалая гейша