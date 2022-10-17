Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям

Японцы как всегда впереди планеты всей, причем логику жителей страны восходящего солнца не всегда можно понять.
Мы уже привыкли, что эта страна является технологическим лидером. Японскими роботами уже никого не удивишь. Ученые там продвинулись и изобретают порой действительно прорывные вещи.
Но в последнее время они делают странные вещи, например, приделывают глаза беспилотным автомобилям, а все потому что специалисты всерьёз опасаются за пешеходов ввиду отсутствия зрительного контакта с водителем.
Логика такова: прежде чем вступить на пешеходный пешеход, мы обычно смотрим на человека за рулём, чтобы убедиться, что он нас видит и не собьёт, но беспилотные автомобили этой возможности лишены, по очевидным причинам. Теперь искусственные глаза будут внимательно смотреть на пешехода, давая тому понять, что его пропускают.
Кто бы мог подумать, что «Тачки» окажутся пророческими.
Источник:
АНТИФИШКИ
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