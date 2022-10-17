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Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям

Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям

Автор:
17 октября 2022 22:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Беспилотник   Япония   глаза   интересно   исследования   необычно   тачки   
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Японцы как всегда впереди планеты всей, причем логику жителей страны восходящего солнца не всегда можно понять.

Мы уже привыкли, что эта страна является технологическим лидером. Японскими роботами уже никого не удивишь. Ученые там продвинулись и изобретают порой действительно прорывные вещи.

Но в последнее время они делают странные вещи, например, приделывают глаза беспилотным автомобилям, а все потому что специалисты всерьёз опасаются за пешеходов ввиду отсутствия зрительного контакта с водителем.

Логика такова: прежде чем вступить на пешеходный пешеход, мы обычно смотрим на человека за рулём, чтобы убедиться, что он нас видит и не собьёт, но беспилотные автомобили этой возможности лишены, по очевидным причинам. Теперь искусственные глаза будут внимательно смотреть на пешехода, давая тому понять, что его пропускают.

Кто бы мог подумать, что «Тачки» окажутся пророческими.

Источник:

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Метки: Беспилотник   Япония   глаза   интересно   исследования   необычно   тачки   
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2  комментария
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20k
babuby 2 часа назад
Достаточно было-бы двойного моргания фарами, чтобы дать понять пешеходу о том что машина его пропускает. Но нееет, это-же слишком просто!
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Старичок Час назад
а зачем японцы нюхают женские трусики?
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Александр Невский
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