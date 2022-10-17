Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям

Логика такова: прежде чем вступить на пешеходный пешеход, мы обычно смотрим на человека за рулём, чтобы убедиться, что он нас видит и не собьёт, но беспилотные автомобили этой возможности лишены, по очевидным причинам. Теперь искусственные глаза будут внимательно смотреть на пешехода, давая тому понять, что его пропускают.