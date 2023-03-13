30 фотографий из серии «Упаковка и товар», которые не разочаровывают

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что реклама обманывает, и красивые изображение товаров на упаковке не соответствуют действительности. Приятно видеть, что это не везде так! Вот несколько доказательств того, что в Японии реальность не хуже картинки, а иногда даже лучше.