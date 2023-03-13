30 фотографий из серии «Упаковка и товар», которые не разочаровывают

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Мы очень часто сталкиваемся с тем, что реклама обманывает, и красивые изображение товаров на упаковке не соответствуют действительности. Приятно видеть, что это не везде так! Вот несколько доказательств того, что в Японии реальность не хуже картинки, а иногда даже лучше.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Еда Япония без обмана еда в японии жизнь в Японии ожидание и реальность упаковка и товар честность
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Куча постов на тему "ожидание и реальность", про упаковку и то, что внутри неё, все родом из США.