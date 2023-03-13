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30 фотографий из серии «Упаковка и товар», которые не разочаровывают

30 фотографий из серии «Упаковка и товар», которые не разочаровывают

Автор:
13 марта 2023 15:05
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   без обмана   еда в японии   жизнь в Японии   ожидание и реальность   упаковка и товар   честность   
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Мы очень часто сталкиваемся с тем, что реклама обманывает, и красивые изображение товаров на упаковке не соответствуют действительности. Приятно видеть, что это не везде так! Вот несколько доказательств того, что в Японии реальность не хуже картинки, а иногда даже лучше.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Япония   без обмана   еда в японии   жизнь в Японии   ожидание и реальность   упаковка и товар   честность   
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Татьяна Юсова 37 минут назад
Видимо автор - это американец, который попал в Японию, и пребывает в шоке от того, что товар может соответствовать картинке на упаковке.
Куча постов на тему "ожидание и реальность", про упаковку и то, что внутри неё, все родом из США.
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