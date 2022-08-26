Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы

Если вы думаете, что ваша работа плохая и из вас там выжимают все соки, то вот вам пример действительно трудной работы.
В Японии быть курьером это не только развозить суши, ролы и воки по городу на двухколесном или четырехколесном транспорте. В стране восходящего солнца многие любят заказывать еду прямо на вершину гор. Так недавно курьера загнали на вершину Фудзиямы.
Для того чтобы доставить заказ, курьеру понадобилось 6 часов. Хочется верить, что там не было акций из разряда: доставим в любое место за час или за заказ не нужно платить.
Впрочем, за такую поездку и чаевые должны быть соответствующими. Увы, о том, чтобы открыть рестораны на вершине или доставлять дронами такие заказы в Японии не додумались. А говорят еще, что продвинутая нация.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В Японии чаевые не приняты.