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Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы

Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы

Автор:
26 августа 2022 22:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Еда   Япония   гора   доставка   интересно   курьер   фудзияма   
1950
4

Если вы думаете, что ваша работа плохая и из вас там выжимают все соки, то вот вам пример действительно трудной работы.

В Японии быть курьером это не только развозить суши, ролы и воки по городу на двухколесном или четырехколесном транспорте. В стране восходящего солнца многие любят заказывать еду прямо на вершину гор. Так недавно курьера загнали на вершину Фудзиямы.

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Для того чтобы доставить заказ, курьеру понадобилось 6 часов. Хочется верить, что там не было акций из разряда: доставим в любое место за час или за заказ не нужно платить.

Впрочем, за такую поездку и чаевые должны быть соответствующими. Увы, о том, чтобы открыть рестораны на вершине или доставлять дронами такие заказы в Японии не додумались. А говорят еще, что продвинутая нация.

Источник:

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Метки: Еда   Япония   гора   доставка   интересно   курьер   фудзияма   
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3  комментария
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Владимир Полчаса назад
>> Впрочем, за такую поездку и чаевые должны быть соответствующими
В Японии чаевые не приняты.
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46k
Прораб 49 минут назад
Афтор мудаг, ТС мудаг Да, доставка куда угодно. За 100 5000 аххулиардов. За.ебали лайкодрочеры, идите на х.уй!
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