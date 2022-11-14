Какие послания нам оставили люди древности? Беломорские петроглифы Севера

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Продолжаем цикл постов о Севере. На этот раз уделим внимание рисункам, оставленным в неимоверных количествах вдоль всего побережья Белого моря. Обнаружены тысячи высеченных в камне изображений, оставленных в IV—III тысячелетии до нашей эры.
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3.
Всего было обнаружено свыше тысячи петроглифов на 30 стоянках древних людей. В качестве мотивов использовали силуэты людей, животных, следов и оружия. Некоторые петоглифы прекрасно видно на каменной поверхности, а другие стёрлись из-за времени. Мороз, ветер и вода сделали своё дело.
6.
Всего исследователи обнаружили 39 групп, которые включают более 2000 отдельных элементов. Самыми популярными мотивами являются сцены охоты, сражений, также ритуальных действий.
7.
Рядом с петроглифами велись археологические раскопки. Учёные обнаружили более 200 000 разных предметов: украшения из металлов и янтаря, бронзовые и железные обломки, керамические кусочки.
10.
Размеры фигурок варьируются от 30 мм до 3 метров. Но большая часть петроглифов состоит из фигурок высотой от 150 до 600 мм.
11.
Беломорские и Онежские петроглифы были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для справки, рядом финны, и там НЕТ петроглифов. Искали и не нашли. Может пока не нашли.
А ещё в Карелии рыбофермы прикольные :)