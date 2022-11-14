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Какие послания нам оставили люди древности? Беломорские петроглифы Севера

Какие послания нам оставили люди древности? Беломорские петроглифы Севера

Автор:
14 ноября 2022 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Беломорские петроглифы   Петроглифы   археология   белое море   карелия   петроглифы России   
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Продолжаем цикл постов о Севере. На этот раз уделим внимание рисункам, оставленным в неимоверных количествах вдоль всего побережья Белого моря. Обнаружены тысячи высеченных в камне изображений, оставленных в IV—III тысячелетии до нашей эры.
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Источник:

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Метки: Беломорские петроглифы   Петроглифы   археология   белое море   карелия   петроглифы России   
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3  комментария
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satra Полчаса назад
Карелия сама по себе очень красивая.
Для справки, рядом финны, и там НЕТ петроглифов. Искали и не нашли. Может пока не нашли.
А ещё в Карелии рыбофермы прикольные :)
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6k
Андрей Крылов 4 минуты назад
НИ чгео особенного для изучателей древности "люди древности" , скорее всего, не собирались оставлять. Все эти петроглифы на уровне "Вася и Оля были тут". Или что-то вроде того. Некоторые надписи соханились сильно надолго. чем их сами писатели собиралтись сохранить. Иногда приколько читать подобное всего лиль веком или полувеком прошедшее. В местах моеймолодости где есть каменоломни, чторым всего пара-тройка сотен лет. Какой только чуши и пллости нам не написано и не нарисовано! А через 1000 или 10000 лет будет "уникальная наскальная живопись" :)
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