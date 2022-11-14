Какие послания нам оставили люди древности? Беломорские петроглифы Севера

3.

Всего было обнаружено свыше тысячи петроглифов на 30 стоянках древних людей. В качестве мотивов использовали силуэты людей, животных, следов и оружия. Некоторые петоглифы прекрасно видно на каменной поверхности, а другие стёрлись из-за времени. Мороз, ветер и вода сделали своё дело.