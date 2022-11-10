Древнейшая буквенная надпись оказалась заговором от вшей

Гребень был обнаружен в 2017 году в израильском Тель-Лахише. Но надпись заметили только в 2022 году при последующей обработке артефакта. Буквы оказались очень мелкие — их ширина всего несколько миллиметров.

Буквенная надпись датируется 1700 годом до нашей эры. Она состоит из 17 букв, которые складываются в семь слов ханаанского языка. На гребне написано: «Пусть этот бивень из слоновой кости вырвет вшей из волос и бороды».

Учёные предполагают, что речь идёт о заговоре от вшей, которые паразитировали в волосах на голове и в бородах жителей Ханаана.

"Удивительное открытие представляет собой расшифровку целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей", — говорится в сообщении ученых.

Отмечается, что эта надпись вполне может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое было изобретено примерно в 1800 году до нашей эры и использовалось хананеями.