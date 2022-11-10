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Древнейшая буквенная надпись оказалась заговором от вшей

Древнейшая буквенная надпись оказалась заговором от вшей

Автор:
10 ноября 2022 13:14
Сообщество : Истории
Метки: археология   буквы   гребень   интересное   находки   письмо   фото   
897
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Израильским учёным удалось расшифровать древнейшую из обнаруженных буквенных надписей. Она была сделана на гребне из слоновой кости. Гребень был найден в 2017 году, но надпись обнаружили и расшифровали только сейчас. Древнейшая надпись оказалась заговором от паразитов, обитавших в волосах.

Гребень был обнаружен в 2017 году в израильском Тель-Лахише. Но надпись заметили только в 2022 году при последующей обработке артефакта. Буквы оказались очень мелкие — их ширина всего несколько миллиметров.

Буквенная надпись датируется 1700 годом до нашей эры. Она состоит из 17 букв, которые складываются в семь слов ханаанского языка. На гребне написано: «Пусть этот бивень из слоновой кости вырвет вшей из волос и бороды».

Учёные предполагают, что речь идёт о заговоре от вшей, которые паразитировали в волосах на голове и в бородах жителей Ханаана. 

"Удивительное открытие представляет собой расшифровку целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей", — говорится в сообщении ученых.

Отмечается, что эта надпись вполне может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое было изобретено примерно в 1800 году до нашей эры и использовалось хананеями.


"Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать", — приводит университет Бен-Гуриона мнение профессора Йосефа Гарфинкеля.

В то время гребень был дорогим предметом, недоступным для бедняков. Это говорит о том, что вши одолевали людей даже с высоким статусом. Также это говорит и о том, что уже тогда люди знали, что этих паразитов нужно именно вычёсывать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: археология   буквы   гребень   интересное   находки   письмо   фото   
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6  комментариев
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785
Максим Макашев Час назад
недаром же была поговорка - ВШИВЫЙ ЖИД
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8k
au3 39 минут назад
Ну вот и обрели утраченные древние знания ....
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4k
Babangdida 45 минут назад
Не только тогда. Сечас эти паразиты не менее расспространены и опасны. Недаром в армии принято брится наголо.
Не только тогда. Сечас эти паразиты не менее расспространены и опасны. Недаром в армии принято брится наголо.Посмотреть
Не только тогда. Сечас эти паразиты не менее расспространены и опасны. Недаром в армии принято брится наголо.
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27k
Квантовый переход Час назад
Лучше бы проверили работает эта хуня или нет.А написать х.у.й можно не только на заборе.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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