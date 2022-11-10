Древнейшая буквенная надпись оказалась заговором от вшей

Израильским учёным удалось расшифровать древнейшую из обнаруженных буквенных надписей. Она была сделана на гребне из слоновой кости. Гребень был найден в 2017 году, но надпись обнаружили и расшифровали только сейчас. Древнейшая надпись оказалась заговором от паразитов, обитавших в волосах.
Гребень был обнаружен в 2017 году в израильском Тель-Лахише. Но надпись заметили только в 2022 году при последующей обработке артефакта. Буквы оказались очень мелкие — их ширина всего несколько миллиметров.
Буквенная надпись датируется 1700 годом до нашей эры. Она состоит из 17 букв, которые складываются в семь слов ханаанского языка. На гребне написано: «Пусть этот бивень из слоновой кости вырвет вшей из волос и бороды».
Учёные предполагают, что речь идёт о заговоре от вшей, которые паразитировали в волосах на голове и в бородах жителей Ханаана.
"Удивительное открытие представляет собой расшифровку целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей", — говорится в сообщении ученых.
Отмечается, что эта надпись вполне может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое было изобретено примерно в 1800 году до нашей эры и использовалось хананеями.
"Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать", — приводит университет Бен-Гуриона мнение профессора Йосефа Гарфинкеля.
В то время гребень был дорогим предметом, недоступным для бедняков. Это говорит о том, что вши одолевали людей даже с высоким статусом. Также это говорит и о том, что уже тогда люди знали, что этих паразитов нужно именно вычёсывать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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