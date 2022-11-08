В Египте нашли древний туннель, который может вести к гробнице КлеопатрыРаботающие в Египте археологи считают, что нашли туннель, ведущий к давно утерянной гробнице Клеопатры. Туннель, вырубленный в скале, был обнаружен на глубине 13 метров под храмом Тапосирис Магна,...