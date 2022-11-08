Вероятно, вы знаете о Клеопатре. Даже не вероятно, а наверняка. Дело в том, что, хотя она была, по свидетельствам очевидцев, прекрасной внешне, до сих пор неизвестно, где находится гробница знаменитой царицы Египта.
Так вот, ученые не могли найти гробницу не то, что десятилетиями – его искали веками. Однако все попытки были тщетны. Но что интересно, похоронена царица оказалась, предположительно, неподалеку от Александрии – городе в Египте, где сама жила и правила.
Археолог Кэтрин Мартинес из Доминиканской Республики, которая 10 лет работала над раскопками, заявила, что в скале найден туннель, который ведет к гробнице Клеопатры – сам он длиной примерно 1,3 км и высечен в скале. Находится он под древнеегипетским храмом Топосирис-Магна, что переводится также как «Великая гробница Осириса».
Мартинес заявила, что уверена, что царица и ее возлюбленный Марк Антоний погребены именно там, а туннель, который уходит под землю на 13 метров, – путь к открытию.
Казалось бы, почему ученые так в этом уверены? А все потому, что на месте раскопок найдены такие артефакты, как монеты с изображением самой Клеопатры. Кроме того, там же найден ряд статуй богинь, которые относятся к периоду Птолемеев.
Храм Топорсис-Магна находится, вероятнее всего, под водой, как и часть туннеля. Скорее всего, это связано с многочисленными землетрясениями, которые прошлись здесь разрушительной мощью в Средневековье.
Сам город Топорсис-Магна, к слову, основан фараоном Птолемеем II Филадельфом примерно за 3 века до нашей эры. Предположение о том, что Клеопатра захоронена здесь – не первое и не единственное, однако сейчас мы, кажется, впервые подошли вплотную к поиску старинной гробницы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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