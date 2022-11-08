Мартинес заявила, что уверена, что царица и ее возлюбленный Марк Антоний погребены именно там, а туннель, который уходит под землю на 13 метров, – путь к открытию.

Казалось бы, почему ученые так в этом уверены? А все потому, что на месте раскопок найдены такие артефакты, как монеты с изображением самой Клеопатры. Кроме того, там же найден ряд статуй богинь, которые относятся к периоду Птолемеев.