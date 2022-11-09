«Открытие, которое перепишет историю»: в Италии нашли два десятка 2000-летних бронзовых статуй в отличном состоянии

Находка позволяет предположить, что, хотя этруски и римляне были вовлечены в конфликт между II веком до нашей эры и I веком нашей эры, группы, жившие в этой области, вместе молились божествам в священном святилище. По мнению археологов, об этом свидетельствует тот факт, что на статуях, в том числе Аполлона и Гигиеи, древнегреческой богини здоровья, есть как этрусские, так и латинские надписи.

Новый министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано описал находку как «исключительное открытие для Италии» и «огромное и уникальное сокровище».