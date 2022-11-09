«Открытие, которое перепишет историю»: в Италии нашли два десятка 2000-летних бронзовых статуй в отличном состоянии

В древних термальных источниках в Тоскане обнаружили 24 бронзовые статуи, изготовленные около 2000 лет назад. Исследователи заявляют, что это новое открытие «перепишет историю» о переходе от этрусской цивилизации к Римской империи.
Часть бронзовых изделий представляют собой цельные статуи божеств, другие же — отдельные части тела и органы, которые использовались в качестве подношений богам для лечения с помощью термальных вод, говорится в заявлении Министерства культуры.
Находка позволяет предположить, что, хотя этруски и римляне были вовлечены в конфликт между II веком до нашей эры и I веком нашей эры, группы, жившие в этой области, вместе молились божествам в священном святилище. По мнению археологов, об этом свидетельствует тот факт, что на статуях, в том числе Аполлона и Гигиеи, древнегреческой богини здоровья, есть как этрусские, так и латинские надписи.
Новый министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано описал находку как «исключительное открытие для Италии» и «огромное и уникальное сокровище».
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Большая часть этрусской цивилизации мигрировала в Италию, западную Анатолию и территорию современной Турции около 2500 лет назад — почти за 500 лет до возникновения Римской империи. Находясь в Италии, этруски контролировали большую часть северных и южных регионов, став ведущей торговой державой в Средиземноморье. Они начали терять свои позиции, когда греки взяли под свой контроль Сицилию, вскоре после чего, в 27 году до нашей эры, началось распространение Римской империи. Римская империя стала забирать этрусские города один за другим, при этом уничтожая любые свидетельства того, что они существовали —артефакты этрусской цивилизации встречаются очень редко. Однако, как показывает новая находка, эти две группы когда-то жили в гармонии.
Статуи, найденные в ходе раскопок, начавшихся еще в 2019 году, были обнаружены в Сан-Кашано-деи-Баньи, городе на вершине холма в провинции Сиена, примерно в 160 километрах к северу от Рима. Якопо Таболли, который координировал раскопки от лица Университета для иностранцев в Сиене, сказал, что открытие имеет большое значение, поскольку оно проливает новый свет на закат этрусской цивилизации и расширение Римской империи.
«В то время как за пределами святилища шли социальные и гражданские войны… внутри святилища великие элитные этрусские и римские семьи молились вместе в контексте мира, окруженного конфликтами, — сказал Таболли. — Эта вероятность переписать отношения и диалектику между этрусками и римлянами — исключительная возможность».
Он также отметил, что святилище действовало с третьего века до нашей эры до пятого века нашей эры. Затем, когда начало распространяться христианство, священная территория была заброшена, в результате чего статуи ушли под воду, а бассейны перекрыли массивные колонны и камни.
Находка представляет собой крупнейшее месторождение бронзы той эпохи в Италии, а также наилучше сохранившиеся артефакты того периода, сообщили в министерстве.
«Это открытие перепишет историю», — заявил Таболли, отметив, что находки свидетельствует о том, что этруски ассимилировались римским обществом после столетий длительных территориальных войн.
Массимо Осанна из Министерства культуры назвал это одним из самых замечательных открытий «в истории древнего Средиземноморья» и самым важным с тех пор, как «Воинов из Риаче», пару гигантских бронзовых статуй древнегреческих воинов, вытазили из моря недалеко от побережья Италии в 1972 году.
Это была «эпоха великих конфликтов» и «культурного осмоса», когда святилище Сан-Кашано-деи-Баньи представляло собой «уникальную мультикультурную и многоязычную гавань мира, окруженную политической нестабильностью и войной», — говорится в сообщении министерства.
Статуи были покрыты почти 6000 бронзовыми, серебряными и золотыми монетами, а горячие мутные воды Сан-Кашано помогли сохранить их «почти такими, какими они были в день погружения», — сказал Таболли.
Археолог добавил, что его команда обнаружила 24 большие статуи, а также несколько статуэток меньшего размера, и отметил, что они, как ни странно, были сделаны из бронзы, а не из терракоты. На статуях были надписи, которые, по мнению экспертов, являются именами влиятельных местных семей, которые заказали эти артефакты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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