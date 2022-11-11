Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте

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Ироничный пост о спорте и здоровом образе жизни. Кто это всё придумал? Стройное тело и ограниченное потребление пищи... Это даже звучит, мягко говоря, странно...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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дышать как можно тише,
поднимаясь по лестнице,
чтобы окружающие не слышали,
как вы боритесь за жизнь?"
Это очень смешно! Мне понравилось )))