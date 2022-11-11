Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте

Ироничный пост о спорте и здоровом образе жизни. Кто это всё придумал? Стройное тело и ограниченное потребление пищи... Это даже звучит, мягко говоря, странно...

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2. Главное, что вы должны знать о мотивации 0 Источник:

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6. Когда решил быть спортивным 0 Источник:

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8. Неправильная мотивация 0 Источник:

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