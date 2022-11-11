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Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте

Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте

Автор:
11 ноября 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Спорт   Юмор   заметки   интересное   подборка   
2483
16
Ироничный пост о спорте и здоровом образе жизни. Кто это всё придумал? Стройное тело и ограниченное потребление пищи... Это даже звучит, мягко говоря, странно...
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Источник:

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Метки: twitter   Прикол   Спорт   Юмор   заметки   интересное   подборка   
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4  комментария
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40k
Мойша 44 минуты назад
Комментарий к фото
Лучше спирту стаканчик - Сушняк точно крутой будет.
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27k
Ego sum qui sum Полчаса назад
а что оружие надо было добавить в футбол?
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1k
Юлия Фоксина 36 минут назад
Комментарий к фото
"Вы когда-нибудь старались
дышать как можно тише,
поднимаясь по лестнице,
чтобы окружающие не слышали,
как вы боритесь за жизнь?"
Это очень смешно! Мне понравилось )))
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