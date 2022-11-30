Кажется, мы не туда свернули: наступившее вейп-будущее

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Кажется, что в какой-то момент истории Марти Макфлай всё же накосячил в прошлом. Иначе, как можно объяснить вейпы, ховерборды и спиннеры вместо новых видов энергии и тотальной роботизации?
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