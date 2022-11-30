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Кажется, мы не туда свернули: наступившее вейп-будущее

Кажется, мы не туда свернули: наступившее вейп-будущее

Автор:
30 ноября 2022 15:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вейп   вейперы   интересное   подборка   
776
16
Кажется, что в какой-то момент истории Марти Макфлай всё же накосячил в прошлом. Иначе, как можно объяснить вейпы, ховерборды и спиннеры вместо новых видов энергии и тотальной роботизации?
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Метки: Прикол   Юмор   вейп   вейперы   интересное   подборка   
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