Кажется, мы не туда свернули: наступившее вейп-будущее

Кажется, что в какой-то момент истории Марти Макфлай всё же накосячил в прошлом. Иначе, как можно объяснить вейпы, ховерборды и спиннеры вместо новых видов энергии и тотальной роботизации?

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2. Троллинг божественного уровня 0 Источник:

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3. Кстати, неплохой совет 0 Источник:

4. Вейпы. Начало 0 Источник:

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14. В какой момент мы не туда свернули? 0

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